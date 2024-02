DFDS ÅRSRAPPORT 2023 - MOVING TOGETHER

Selskabsmeddelelse nr. 10 - 22. februar 2024

DFDS' årsrapport for 2023 er vedhæftet, herunder en zip-fil til Finanstilsynet i overensstemmelse med ESEF-forordningen.

Hovedtal for 2023 og forventninger til 2024 blev offentliggjort allerede 9. februar 2024 i vores 4. kvartalsrapport.



Vores netværk kombinerer færge-, vej- og jernbanetransport med komplementære logistikløsninger. Efter en periode med betydelig udvidelse af netværket, sætter vores nye strategi os på en vej til at realisere værdien af det udvidede netværk gennem organisk vækst og fokus på cash flow generation.



Vi er også i gang med den grønne omstilling. På land driver vi en af Europas største flåder af elektriske lastbiler, og vi sigter mod at have seks grønne færger på vandet i 2030.



Den fulde udgave af årsrapporten er på engelsk. På dansk findes folderen DFDS Overblik 2023. De er begge tilgængelige her.



Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Dennis Kjærsgaard Sørensen, Media +45 42 30 38 47

Om DFDS

Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 27 mia. og 13.200 heltidsansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane samt tilbyder komplementære og relaterede transport- og logistikløsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

