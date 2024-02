CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 22. HELMIKUUTA 2024 KLO 12.00

Cargotec julkaisee vuoden 2023 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen

Cargotec Oyj:n vuoden 2023 vuosikertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 on julkaistu suomeksi ja englanniksi.

Vuosikertomus 2023 sisältää vuosikatsauksen ja taloudellisen katsauksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin. Taloudellinen katsaus koostuu hallituksen toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta. Hallituksen toimintakertomuksen Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista -osuutta laadittaessa Cargotec on arvioinut useita raportointiviitekehyksiä, -ohjeita ja suosituksia, mm. Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Cargotec julkaisee hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. Kyseinen XHTML-dokumentti on virallinen ESEF-versio Cargotecin vuoden 2023 taloudellisesta katsauksesta. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä ja liitetiedot on merkitty XBRL:llä block-merkintöinä. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on toimittanut riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin koskien Cargotecin laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen ISAE 3000 -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti. XHTML-tiedosto on saatavilla suomeksi.

Yhdessä vuosikertomuksen kanssa Cargotec julkaisee riippumattoman varmennusraportin sisältävän englanninkielisen GRI-indeksin koskien vuotta 2023. Kaikki dokumentit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.cargotec.fi.

LIITTEET

Cargotecin vuosikertomus 2023

CGCBV-2023-12-31-fi.zip (XHTML-tiedosto, suomeksi)

Cargotec GRI index 2023 (englanniksi)

Lisätietoja:

Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670

Päivi Koivisto, vastuullisuusjohtaja, puh. 020 777 4000

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli noin 4,6 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 400 henkilöä. www.cargotec.fi

