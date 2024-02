Ilkka Oyj Tilinpäätöstiedote 22.2.2024, klo 13.00



ILKKA-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2023



Joulukuun 2023 lopussa myyty Painopalvelut-liiketoiminta esitetään tässä raportissa lopetettuina toimintoina. Ellei toisin mainita, kaikki tässä raportissa esitetyt tuloslaskelmaan liittyvät vuosineljännesten ja katsauskausien luvut, mukaan lukien vuoden 2022 vastaavat ajanjaksot, käsittävät vain jatkuvat toiminnot. Jatkuviin toimintoihin kuuluvat Media- ja markkinointipalvelut ja Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelut -liiketoimintasegmentit sekä liiketoimintasegmenteille kohdistamattomat erät.



LOKA-JOULUKUU 2023

- Liikevaihto 14 112 tuhatta euroa (14 575 tuhatta euroa)

- Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 412 tuhatta euroa (-139 tuhatta euroa)

- Liiketappio 175 tuhatta euroa (liiketappio 217 tuhatta euroa)

- Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 106 tuhatta euroa (307 tuhatta euroa)

- Liiketappio/-voitto -1,2 prosenttia (-1,5 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 0,8 (2,1)

- Nettorahoituserät olivat 821 tuhatta euroa (383 tuhatta euroa).

- Voitto ennen veroja 646 tuhatta euroa (166 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 626 tuhatta euroa (47 tuhatta euroa).

- Tulos/ osake 0,02 euroa (0,00 euroa)



TAMMI-JOULUKUU 2023

- Liikevaihto 56 091 tuhatta euroa (54 386 tuhatta euroa)

- Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -340 tuhatta euroa (-662 tuhatta euroa)

- Liiketappio 1 272 tuhatta euroa (liiketappio 760 tuhatta euroa)

- Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 424 tuhatta euroa (1 282 tuhatta euroa)

- Liiketappio/-voitto -2,3 prosenttia (-1,4 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 0,8 (2,4)

- Nettorahoituserät olivat 6 683 tuhatta euroa (2 024 tuhatta euroa).

- Voitto ennen veroja 5 412 tuhatta euroa (1 265 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 4 808 tuhatta euroa (870 tuhatta euroa).

- Tulos/ osake 0,19 euroa (0,03 euroa)

- Yhtiön rahoitusasema on vahva, omavaraisuusaste 87,4 % (85,9 %) ja nettovelkaantumisaste -25,5 % (-25,7 %)

- Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2023 maksetaan osinkoa 0,20 euroa (0,20 euroa) osakkeelta.



AVAINLUVUT





(1000 eur) 10-12/ 2023 10-12/ 2022 1-12/ 2023 1-12/ 2022 Liikevaihto 14 112 14 575 56 091 54 386 Liikevoitto/ -tappio -175 -217 -1 272 -760 Voitto/ tappio ennen veroja 646 166 5 412 1 265 Osakekohtainen tulos, (EUR) 0,02 0,00 0,19 0,03 Liikevoittoon/ -tappioon sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muut oikaistut erät: Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 412 -139 -340 -662 Toiminnan uudelleenjärjestelykulut -29 -16 -99 -16 Liikearvon arvonalentuminen -67 -67 Hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutuneet poistot ja ehdollisen kauppahinnan käyvän arvon muutos -598 -369 -1 190 -1 280 Yrityshankinnan kulut -85 Oikaistu oman toiminnan liikevoitto/ -tappio 106 307 424 1 282

TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN:



Vuoden 2023 toimintaympäristöön vaikuttivat korkealla pysynyt inflaatio ja markkinakorkojen nousu. Tämä näkyi talouskasvun hidastumisena ja syksy toikin taantuman Suomen talouteen. Epävarma taloustilanne piti kuluttajien luottamuksen alhaisella tasolla. Tämän seurauksena myös yritykset vähensivät panostuksia markkinointiin tai siirsivät markkinointiin liittyviä panostuksia ja päätöksiä eteenpäin. Näiden vaikutukset näkyivät erityisesti konsernin toisen vuosipuoliskon kasvussa ja tuloksessa.



Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2023 kasvoi 3,1 % ja oli 56 091 tuhatta euroa (54 386 teur). Konsernin jatkuvien toimintojen oikaistu oman toiminnan liikevoitto puolestaan laski tasolle 424 tuhatta euroa (1 282 teur).



Media- ja markkinointipalveluiden liikevaihto laski vuoden 2023 aikana 1,0 % ja oli 33 944 tuhatta euroa (34 289 teur). Markkinointi- ja viestintäpalveluiden tuotot kasvoivat 5,5 %. Tämä kasvu oli osittain Differo Oy:n yrityshankinnan seurausta. Sisältötuotot puolestaan laskivat 1,3 % ja ilmoitustuotot laskivat 7,2 %. Ilmoitustuottojen lasku oli seurausta heikentyneestä taloustilanteesta, mikä käy ilmi valtakunnallisesta mediamainonnan kehityksestä. Vuonna 2023 koko Suomen mediamainonta oli laskussa 4,1 %, painetuissa sanomalehdissä mainonta oli laskussa 12,9 % ja painetuissa kaupunki- ja noutolehdissä mainonta laski 6,0 % (lähde: Kantar TNS AD Intelligence).



Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluiden liikevaihto kasvoi vuoden 2023 aikana 10,2 % ja oli 22 361 tuhatta euroa (20 328 teur). Tämä kasvu oli pääosin orgaanista. Kyseinen liiketoiminta toimii SaaS-liiketoimintamallilla ja liikevaihdosta oli jatkuvalaskutteista 72 %. Jatkuvalaskutteinen ulkoinen liikevaihto kasvoi 10,0 % ja oli 16 112 tuhatta euroa (14 645 teur). Muiden palveluiden ulkoinen liikevaihto puolestaan kasvoi 10,5 % ja oli tasolla 6 143 tuhatta euroa (5 558 teur).



Mediapalveluiden kustannusten nousun hillitsemiseksi teimme maaliskuussa 2023 päätöksen luopua julkaisemamme maakuntalehden Ilkka-Pohjalaisen paperisen lehden sunnuntaijakelusta 1.10.2023 alkaen. Päätöksen taustalla on painetun lehden nousseet kustannukset sekä kuluttajakäyttäytymisen muutos. Painetun lehden kokonaiskustannuksista paperin ja jakelun osuus on merkittävä. Sunnuntaijakelusta luopumisella ei ollut vaikutusta henkilöstön määrään. Muutoksen jälkeen vuotuiset kustannussäästöt paino- ja jakelukuluissa ovat noin miljoona euroa. Nämä säästöt alkoivat toteutua Q4/2023 alkaen.



Viimeisten vuosien aikana olemme strategiamme mukaisesti kasvattaneet voimakkaasti konserniamme. Toimintamme on viime vuosina laajentunut perinteisestä media- ja painotalosta markkinointi- ja teknologiapalveluihin, joten olemme uudistaneet strategiamme vuosille 2024-2026. Strategiatyön yhteydessä uudistetun visiomme mukaisesti olemme markkinoinnin ja myynnin tuloksellisin kumppani sekä kasvava digitaalinen mediatalo. Missiomme informaatio yhdistää pysyy entisellään.



Tulemme panostamaan kasvuun jatkossakin. Uudistunut Ilkka muodostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta, joista haemme kasvua: markkinointi- ja teknologia -ekosysteemi (Markkinointi- ja teknologiapalvelut) sekä digitaalinen media (Mediapalvelut). Tilikauden lopussa 29.12.2023 tiedotettu painopalveluiden myynti on luontainen osa uuden strategiamme toimeenpanoa.



Ilkan markkinointi- ja teknologiapalvelut muodostuvat erikoistuneista, nopeasti kasvavista yrityksistä, jotka palvelevat kasvuhakuisia yritysasiakkaita. Markkinointi- ja teknologiapalvelut liiketoiminta-alueen yritykset ovat markkinoinnin tuloksellisimpia kumppaneita, joiden yhteistyö asiakkaan kaupallisen menestyksen varmistamiseen nojaa vahvasti koko ostopolun tuntemiseen sekä modernin teknologian, datan ja tekoälyn hyödyntämiseen.



Medialiiketoiminnassa haluamme olla rakentamassa alueellisesti vahvaa ja kansallisesti tunnustettua digitaalista mediataloa. Keskeisenä tavoitteenamme on digikanavissa tavoitetun tilaaja- ja lukijamäärän kasvattaminen sekä media-asiakkaidemme markkinoinnin tuloksellisuuden kasvattaminen dataa hyödyntäen.



Uusi strategia antaa meille hyvän pohjan jatkaa uudistuneen Ilkan kehittämistä myös tulevaisuudessa.



NÄKYMÄT VUODELLE 2024



Vallitsevasta geopoliittisesta tilanteesta ja epävarmasta taloustilanteesta johtuen näkymiin liittyy epävarmuutta.



Ilkka-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla tai nousevan hieman. Oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan edellisvuodesta.



Osakkuusyhtiö Hilla Group Oyj:llä (omistusosuus 29,52 %) on vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.



Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.



HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA



Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2023 yhteensä 97 619 900,63 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2023 jaetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta.



Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 29.4.2024 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ilkka Oyj:n omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 7.5.2024.



Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.



Ilkka Oyj noudattaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja pyrkii jakamaan konsernin vuosituloksesta vähintään puolet osinkoina. Osingon jaossa otetaan kuitenkin huomioon tuloskehityksen lisäksi yhtymän taloudellinen asema, kannattavan kasvun vaatima rahoitus sekä tulevaisuuden näkymät ja kehitystarpeet.



LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS LOKA-JOULUKUU



Loka-joulukuussa 2023 konsernin liikevaihto laski 3,2 prosenttia ja oli 14 112 tuhatta euroa (14 575 teur). Media- ja markkinointipalvelujen ulkoinen liikevaihto laski 8,4 prosenttia. Ilmoitustuotot laskivat 16,3 % ja sisältötuotot laskivat 9,4 %. Loka-joulukuun aikana koko Suomen mediamainonta laski yhteensä 5,0 %, painetuissa sanomalehdissä lasku oli 14,6 % ja painetuissa kaupunki- ja noutolehdissä lasku oli 11,3 % (lähde: Kantar TNS AD Intelligence). Markkinointi- ja viestintäpalvelujen tuotot kasvoivat 1,0 %. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen ulkoinen liikevaihto kasvoi orgaanisesti 5,3 %. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen jatkuvalaskutteisten palveluiden liikevaihto kasvoi 10,6 % ja muiden palveluiden liikevaihto laski 6,0 %.



Liiketoiminnan muut tuotot loka-joulukuussa olivat 135 tuhatta euroa (78 teur).



Kulut olivat neljännellä vuosineljänneksellä 14 834 tuhatta euroa (14 730 teur). Kulut kasvoivat 0,7 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat 18,3 % ja henkilöstökulut laskivat 1,2 %. Poistot ja arvonalentumiset kasvoivat 56,8 % ja liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 14,0 %.



Loka-joulukuussa 2023 osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 412 tuhatta euroa (-139 teur). Neljännellä vuosineljänneksellä konsernin liiketappio oli 175 tuhatta euroa (liiketappio 217 teur) ja liikevoittoprosentti oli -1,2 (-1,5). Liikevoittoon sisältyy oikaistuja eriä yhteensä -282 tuhatta euroa (-524 teur). Loka-joulukuussa 2023 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (412 tuhatta euroa), liikearvon arvonalentumisesta (-67 tuhatta euroa), toiminnan uudelleenjärjestelykuluista (-29 tuhatta euroa) ja hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-598 tuhatta euroa). Loka-joulukuussa 2022 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (-139 tuhatta euroa), toiminnan uudelleenjärjestelykuluista (-16 tuhatta euroa) ja hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-369 tuhatta euroa). Konsernin oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 106 tuhatta euroa (307 teur) eli 0,8 % (2,1 %) liikevaihdosta. Media- ja markkinointipalvelujen liikevoitto kasvoi 188 tuhatta euroa. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen liikevoitto laski 176 tuhatta euroa.



Nettorahoituserät olivat 821 tuhatta euroa (383 teur). Korkotuotot olivat 190 tuhatta euroa (51 teur). Korkokulut olivat 3 tuhatta euroa (3 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotulos oli 636 tuhatta euroa (337 teur).



Neljännen vuosineljänneksen voitto ennen veroja oli 646 tuhatta euroa (166 teur) ja katsauskauden tulos 626 tuhatta euroa (47 teur). Osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (0,00 euroa).



Lopetettujen toimintojen tulos neljännellä vuosineljänneksellä oli -34 tuhatta euroa (11 teur). Jatkuvien ja lopetettujen toimintojen yhteenlaskettu tulos vuosineljännekseltä oli 592 tuhatta euroa (58 teur). Lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos oli -0,00 euroa (0,00 euroa). Osakekohtainen tulos jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista yhteensä oli 0,02 euroa (0,00 euroa).



LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS TAMMI-JOULUKUU



Konsernin liikevaihto kasvoi 3,1 prosenttia ja oli 56 091 tuhatta euroa (54 386 teur). Media- ja markkinointipalvelujen ulkoinen liikevaihto laski 1,0 %. Ilmoitustuotot laskivat 7,2 % ja sisältötuotot laskivat 1,3 %. Koko vuoden 2023 kumulatiivinen muutos Suomen mediamainonnassa yhteensä verrattuna edelliseen vuoteen oli -4,1 %. Painetuissa sanomalehdissä muutos oli -12,9 % ja painetuissa kaupunki- ja noutolehdissä -6,0 %. (lähde: Kantar TNS AD Intelligence). Markkinointi- ja viestintäpalvelujen tuotot kasvoivat 5,5 %. Liikevaihto kasvoi sekä orgaanisesti että 23.5.2022 tehdyn Differo Oy:n yrityshankinnan seurauksena. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen ulkoinen liikevaihto kasvoi 10,2 %. Liikevaihdon kasvu oli pääosin orgaanista. Liikevaihto kasvoi myös 27.1.2022 tehdyn Evermade Oy:n yrityshankinnan seurauksena. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen jatkuvalaskutteisten palveluiden liikevaihto kasvoi 10,0 % ja muiden palveluiden liikevaihto kasvoi 10,5 %. Digitaalisen liiketoiminnan osuus Ilkka-konsernin liikevaihdosta oli 61,5 % (58,2 %).



Liiketoiminnan muut tuotot olivat 218 tuhatta euroa (216 teur).



Konsernin tilikauden kulut olivat 57 242 tuhatta euroa (54 700 teur). Kulut kasvoivat yrityshankintojen ja inflaation kasvun seurauksena 4,6 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat 2,8 % ja henkilöstökulut kasvoivat 5,8 %. Poistot ja arvonalentumiset kasvoivat 18,1 %. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 6,0 %.



Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli -340 tuhatta euroa (-662 teur). Konsernin liiketappio oli 1 272 tuhatta euroa (liiketappio 760 teur) ja liikevoittoprosentti oli -2,3 (-1,4). Liikevoittoon sisältyy oikaistuja eriä yhteensä -1 696 tuhatta euroa (2 042 teur). Tilikaudella 2023 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (-340 tuhatta euroa), toiminnan uudelleenjärjestelykuluista (-99 tuhatta euroa), liikearvon arvonalentumisesta (-67 tuhatta euroa) sekä hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-1 190 tuhatta euroa).Tilikaudella 2022 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (-662 tuhatta euroa), toiminnan uudelleenjärjestelykuluista (-16 tuhatta euroa) sekä yrityshankintaan liittyvistä kuluista ja hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-1 365 tuhatta euroa). Konsernin oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 424 tuhatta euroa (1 282 teur) eli 0,8 % (2,4 %) liikevaihdosta. Media- ja markkinointipalvelujen liikevoitto laski 845 tuhatta euroa. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen liikevoitto kasvoi 236 tuhatta euroa.



Nettorahoituserät olivat 6 683 tuhatta euroa (2 024 teur). Nettorahoituseriin sisältyy 3 957 tuhatta euroa (3 148 teur) osinkotuottoja Alma Media Oyj:n osakkeista. Korkotuotot olivat 584 tuhatta euroa (102 teur). Korkokulut olivat 15 tuhatta euroa. Vertailukaudella 2022 korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 68 tuhatta euroa ja johtuivat pääosin avoinna olleista johdannaissopimuksista. Koronvaihtosopimukset oltiin alun perin otettu suojaamaan korkoriskiltä muuntamalla vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käyttänyt suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjattiin tuloksen kautta. Koronvaihtosopimukset eräännytettiin vuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin aikana. Eräännytetyn koronvaihtosopimuksen realisoitunut arvonmuutos oli 257 tuhatta euroa. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotulos oli 2 150 tuhatta euroa (-1 459 teur) johtuen sijoitusmarkkinan muutoksesta.



Voitto ennen veroja oli 5 412 tuhatta euroa (1 265 teur) ja tilikauden tulos 4 808 tuhatta euroa (870 teur). Osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa (0,03 euroa).



Lopetettujen toimintojen tulos oli -48 tuhatta euroa (-147 teur). Jatkuvien ja lopetettujen toimintojen yhteenlaskettu tulos oli 4 760 tuhatta euroa (723 teur). Lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos oli -0,00 euroa (-0,01 euroa). Osakekohtainen tulos jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista yhteensä oli 0,19 euroa (0,03 euroa).





TUNNUSLUKUJA 2023 2022 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto, Meur *) 56,1 54,4 muutos % *) 3,1 9,5 Liikevoitto/ -tappio, Meur *) -1,3 -0,8 % liikevaihdosta *) -2,3 -1,4 Oikaistu oman toiminnan liikevoitto/ -tappio, Meur *) 0,4 1,3 % liikevaihdosta *) 0,8 2,4 Voitto/ tappio ennen veroja, Meur *) 5,4 1,3 % liikevaihdosta *) 9,6 2,3 Tilikauden voitto/ tappio, Meur *) 4,8 0,9 % liikevaihdosta *) 8,6 1,6 Tilikauden voitto/ tappio, Meur 4,8 0,7 % liikevaihdosta 8,0 1,3 Oman pääoman tuotto (ROE), % 3,1 0,4 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 3,5 0,7 Omavaraisuusaste, % 87,4 85,9 Nettovelkaantumisaste, % -25,5 -25,7 Bruttoinvestoinnit, Meur *) **) 2,5 2,5 % liikevaihdosta 4,1 4,3 Taseen loppusumma, Meur 185,1 186,5 Maksuvalmius (current ratio) 1,9 2,4 Henkilöstö keskimäärin *) 508 498 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake (EPS), eur *) 0,19 0,03 Tulos/osake (EPS), eur 0,19 0,03 Liiketoiminnan rahavirta/osake, eur *) 0,20 0,30 Liiketoiminnan rahavirta/osake, eur 0,21 0,27 Oma pääoma/osake, eur 6,16 6,09 Osinko/osake (I-sarja), eur ***) 0,20 0,20 Osinko/osake (II-sarja), eur ***) 0,20 0,20 Osinko/tulos, (I-sarja), % *) 105,5 585,1 Osinko/tulos, (II-sarja), % *) 105,5 585,1 Osinko/tulos, (I-sarja), % 106,6 704,3 Osinko/tulos, (II-sarja), % 106,6 704,3 Efektiivinen osinkotuotto (I-sarja), % 6,0 4,3 Efektiivinen osinkotuotto (II-sarja), % 6,3 5,6 Hinta/voitto -suhde (P/E) (I-sarja) *) 17,7 136,9 Hinta/voitto -suhde (P/E) (II-sarja) *) 16,9 105,3 Hinta/voitto -suhde (P/E) (I-sarja) 17,9 164,8 Hinta/voitto -suhde (P/E) (II-sarja) 17,1 126,8 Osakekannan markkina-arvo, Meur ****) 81,8 96,1 Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä ****) 25 369 057 25 449 489 Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä ****) 25 360 103 25 427 276



*) Jatkuvat toiminnot

**) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä pitkäaikaisissa rahoitusvaroissa oleviin osakkeisiin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin. Ei sisällä IFRS 16 Vuokrasopimukset lisäyksiä.

***) Vuodelta 2023 hallituksen esitys

****) Osakemäärät eivät sisällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.





VUOSIKERTOMUS 2023



Ilkka-konsernin vuosikertomus 2023 sisältäen tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen julkaistaan viikolla 13.



TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN



Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Ilkka-konsernin tilinpäätöstiedotteesta vuodelta 2023 ja sisältää katsauksen keskeiset tiedot. Varsinainen tilinpäätöstiedote julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön internet-sivuilla www.ilkka.com.



ILKKA OYJ



Hallitus





Olli Pirhonen

toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka Oyj

puh. 040 766 5418





JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ilkka.com





Ilkka lyhyesti

Informaatio yhdistää Ilkan asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Konsernin yhtiöistä Liana Technologies Oy, Evermade Oy, MySome Oy, Myynninmaailma Oy ja somessa.com Oy Ab tuottavat markkinointi- ja teknologiapalveluita. I-Mediat Oy julkaisee maakuntamedia Ilkka-Pohjalaisen lisäksi kaupunki- ja paikallismedioita. Konsernin palveluista vastaa noin 520 markkinoinnin, teknologian ja median osaajaa.

Liite