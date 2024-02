Lleida.net presenta el el Mobile World Congress dos soluciones para acabar con el fraude de las firmas electrónicas 

Madrid y Barcelona, 27 de febrero. La cotizada española Lleida.net (BME:LLN) (EPA:ALLLN) (OTCQX:LLEIF) presenta esta semana en el Mobile World Congress dos soluciones para acabar con el fraude y la falsificación de las firmas electrónicas.



La presencia de la firma electrónica está en auge, como también lo está su fraude que ya representa un problema importante en la sociedad digital. Esta tendencia compromete la autenticidad, la integridad de la información y la documentación digital, además de desencadenar problemas legales y realizar falsificaciones de identidad.



Para dar respuesta a este problema, Lleida.net ha desarrollado durante los dos últimos años dos soluciones específicas: el USVC y Certvalidator, que serán presentados en el Mobile World Congress de 2024 empezado este lunes 26 de febrero.



El USVC (siglas de Universal Signature Validator Certificate) es el primer validador universal de firmas electrónicas. Valida las firmas electrónicas de cualquier archivo y genera un documento de evidencias firmado electrónicamente por Lleida.net como proveedor de servicios cualificados (TSP) que certifica que se ha realizado dicha validación, el resultado de la misma, el momento en que se realizó y el documento validado.



El Certvalidator permite autenticar usuarios mediante un certificado digital, de forma que solo se permita el acceso a una plataforma en línea, sistema, etc. a los usuarios que dispongan de un certificado válido entre los distintos certificados aceptados. Además, la validación en línea mediante certificado digital, se considera uno de los métodos más seguros para autenticar a un usuario.

Frente al auge de la ciberdelincuencia, es importante contar con servicios de verificación rápidos, industriales y automatizados que permitan una mayor seguridad y sean una defensa contra las falsas firmas electrónicas certificadas.



Las soluciones de Lleida.net verifican entidades de certificación de 800 Autoridades de Certificación a nivel mundial, asegurando así la autenticidad de las comunicaciones y transacciones en línea.



Sisco Sapena, CEO y fundador de la empresa, expresó que “nuestras soluciones cuentan con la mayoría de autoridades de certificación a escala mundial, proporcionando así una validación íntegra de los certificados y verificando la veracidad de cualquier firma digital.”



En esta edición del Mobile World Congress de 2024, la compañía seguirá presentando sus diferentes líneas de productos, como la notificación electrónica, firma y contratación electrónica, identidad digital, validación de datos y sus soluciones de SMS y voz IP.



Lleida.net cuenta con más de 300 patentes, concedidas por más de 60 países de los cinco continentes. Su portafolio de propiedad intelectual es la industria es uno de los más importantes en todo el mundo.



La compañía, fundada en 1995, salió en BME Growth por primera vez en 2015, en la bolsa de Madrid.



Posteriormente, salió en Euronext Growth París en 2018, y en OTC Markets de Nueva York en 2020. Sus títulos se comercializan igualmente en las bolsas de Frankfurt y Stuttgart.





