Yhtiötiedote, Helsinki, 27.2.2024 klo 9.00 (EET)



NEXSTIM OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2023

NEXSTIM JATKOI VERTAILUKELPOISEN LIIKEVAIHDON KASVUA ENNÄTYKSELLISEN LOPPUVUODEN MYÖTÄ

Heinä-joulukuun 2023 yhteenveto

Yhtiön liikevaihto oli 4,7 miljoonaa euroa (2,7), jossa kasvua 73,5 %

Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 73,5 % ja oli 4,7 miljoonaa euroa (2,7)

Käyttökate oli 0,6 miljoonaa euroa (-1,2)

Liiketulos oli 0,2 miljoonaa euroa (-1,5)

Katsauskauden tulos oli 0,1 miljoonaa euroa (-1,9)

Liiketoiminnan rahavirta oli -0,9 miljoonaa euroa (-1,4)

Laitteistomyynti oli 3,0 miljoonaa euroa (1,3), jossa kasvua 127,5 %. Jatkuvan liikevaihdon osuus oli 1,8 miljoona euroa (1,4), jossa kasvua 23,8 %





Tammi-joulukuun 2023 yhteenveto

Yhtiön liikevaihto laski 23,9 % ja oli 7,2 miljoonaa euroa (9,5). Vertailukaudella tuloutui kertaluontoinen 3,5 miljoonan euron lisenssimaksu.

Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 20,9 % ja oli 7,2 miljoonaa euroa (6,0)

Käyttökate oli -0,5 miljoonaa euroa (1,3)

Liiketulos oli -1,2 miljoonaa euroa (0,8)

Tilikauden tulos oli -1,3 miljoonaa euroa (1,3)

Liiketoiminnan rahavirta oli -2,3 miljoonaa euroa (1,0)

Laitteistomyynti oli 4,1 miljoonaa euroa (3,1), jossa kasvua 32,9 %. Jatkuvan liikevaihdon osuus oli 3,2 miljoona euroa (2,9), jossa kasvua 8,3 %

Terapialiiketoiminnan liikevaihto laski 51,6 % ollen 3,0 miljoonaa euroa (6,1). Vertailukaudella tuloutui kertaluontoinen 3,5 miljoonan euron lisenssimaksu.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 25,5 % ollen 4,3 miljoonaa euroa (3,4)





Yleiskuvaus yhtiöstä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys, jonka kehittämä neuronavigoiva TMS-teknologia-alusta (transkraniaalinen magneettistimulaatio, TMS) mahdollistaa potilaiden yksilöllisen hoidon ja diagnostiikan vaikeissa aivosairauksissa ja -häiriössä. Nexstim tarjoaa ratkaisuja noninvasiiviseen eli kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon diagnostiikka- ja terapiasovelluksilla.

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

(tuhatta euroa) 7-12/2023 6kk 7-12/2022 6kk Muutos-% 1-12/2023 12kk 1-12/2022 12kk Muutos-% Liikevaihto 4 742,6 2 733,7 73,5 % 7 246,3 9 526,7 -23,9 % Myyntikate 3 652,6 2 145,7 70,2 % 5 645,3 8 285,9 -31,9 % Myyntikate-% 77,0 % 78,5 % - 77,9 % 87,0 % - Oikaistu vertailukelpoinen myyntikate* 3 652,6 2 145,7 70,2 % 5 645,3 4 751,1 18,8 % Oikaistu vertailukelpoinen myyntikate-%* 77,0 % 78,5 % - 77,9 % 79,3 % - Henkilöstökulut - 2 163,8 - 2 333,4 -7,3 % - 4 429,4 - 4 828,8 -8,3 % Liiketoiminnan muut kulut - 1 608,2 - 1 601,4 0,4 % - 3 091,9 - 3 389,0 -8,8 % Liiketulos 159,3 - 1 493,1 - - 1 227,9 840,3 - Katsauskauden tulos 115,0 - 1 902,6 - - 1 327,5 1 306,8 - Tulos per osake (euroa) 0,02 - 0,28 - - 0,20 0,20 - Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos per osake (euroa) 0,01 - 0,26 - - 0,17 0,18 - Liiketoiminnan rahavirta -914,0 - 1 411,9 -35,3 % -2 269,0 1 002,2 - Rahat ja pankkisaamiset 1 454,6 4 441,3 -67,2 % 1 454,6 4 441,3 -67,2 % Oma pääoma 2 836,3 4 068,9 -30,3 % 2 836,3 4 068,9 -30,3 % Omavaraisuusaste (%) 31,5 % 45,4 % - 31,5 % 45,4 % -

* Vertailukauden 2022 myyntikatteesta on oikaistu Magnus Medicalin teknologialisenssisopimuksen lisenssimaksu n. 3,5 miljoonaa euroa

Tulevaisuudennäkymät

Yhtiö odottaa liiketoimintaennusteiden perusteella, että vuonna 2024 yhtiön vertailukelpoinen liikevaihto kasvaa ja liiketulos paranee.

Toimitusjohtaja Mikko Karvinen kommentoi katsauskauden kehitystä:

Loppuvuosi 2023 oli Nexstimille ennätyksellisen vahvaa liikevaihdolla ja liiketuloksella mitattuna. Saavutimme toisen vuosipuoliskon 2023 aikana 4,7 (2,7) miljoonan euron kokonaisliikevaihdon 73,5 %:n kasvulla. Tätä kasvua siivitti erityisesti Diagnostiikkaliiketoiminnan 2,3 (0,7) miljoonan euron laitteistomyynti, jossa huikea 230,7 % kasvu vertailukauteen nähden. Vahvan kasvun myötä saavutimme myös ensimmäisen kerran liikevoitollisen toisen vuosipuoliskon, liiketuloksen ollessa 0,2 (-1,5) miljoonaa euroa, ja tuloksen ollessa 0,1 (-1,9) miljoonaa euroa. Toisen vuosipuoliskon 2023 aikana jatkoimme keskittymistä yhtiön strategisen kilpailuedun kannalta tärkeisiin hankkeisiin, kuten yhtiön tulevaisuuden kasvun mahdollistamiseen ja kustannustehokkuuden parantamiseen uusien globaalien tiimirakenteidemme myötä. Saimme myös uudelle NBS 6 -laitteistollemme ensimmäiset laitteistotilaukset ja -toimitukset Yhdysvaltojen markkinoille, mikä osoittaa laitteistomme vahvan kilpailukyvyn maailman suurimmassa markkinassa. Haluan kiittää Nexstimin asiakkaita, henkilöstöä sekä yhteistyökumppaneita ja sijoittajia tämän ennätyksellisen vahvan loppuvuoden mahdollistamisesta.

Strategisen päätavoitteemme mukaisesti olemme jatkaneet keskittymistä kannattavaan liikevaihdon kasvuun, ja suunta oli koko vuoden osalta oikea. Pettymykseksemme emme saavuttaneet koko tilikauden 2023 osalta tavoittelemaamme positiivista tilikauden käyttökatetta sen ollessa tappiollinen -0,5 (1,3) miljoonaa euroa. Myönteisen kannattavuuskehityksen varmistamiseksi kävimme alkuvuoden 2023 aikana yhtiössä muutosneuvottelut osana globaaliin tiimiorganisaatioon siirtymistä, mikä palvelee jatkossa Nexstimin asiakkaita entistä paremmin ja tehokkaammin sekä tuottaa osakkeenomistajille pitkän ajan omistaja-arvon kasvua. Valitsemamme terapeuttiset sovellusalueet (MDD, vakava masennus ja krooninen kipu) ovat käyttöaiheita, joissa ainutlaatuisella teknologiallamme saavutetaan jo nyt selviä kliinisiä tuloksia ja vaikutetaan asiakkaidemme toiminnan kannattavuuteen. Jatkamme myös keskusteluita uusista strategisista kumppanuuksista skaalaten näin teknologiamme käyttöä hoitotyössä entisestään.

Yhtiön liikevaihto laski koko vuoden 2023 aikana 23,9 % ja oli 7,2 miljoonaa euroa (9,5). Liikevaihdon lasku johtui vertailuvuoden liikevaihdon sisältämästä teknologialisenssisopimuksen 3,5 miljoonan euron kertaluontoisesta lisenssimaksusta. Lisäksi vertailuvuoden 2022 liikevaihtoon sisältyivät myös Diagnostiikka- ja Terapialiiketoiminnassa noin 1,0 miljoonan euron arvosta edellisenä vuonna 2021 saatuja laitteistotilauksia. Olemme koko vuoden liikevaihdon laskusta huolimatta tyytyväisiä vertailukelpoisen liikevaihdon 20,9 % vuositason kasvuun sekä vertailukelpoisen 5,6 (4,8) miljoonan euron myyntikatteen korkeasta tasosta, mikä on seurausta myyntihintojemme suotuisasta kehityksestä sekä keskeisten laitteiston komponenttihankintojen onnistumisesta nykyisessä inflaatioympäristössä. Voimme myös olla tyytyväisiä liiketoiminnan kulujen säästötoimenpiteistä, joilla saavutettiin noin 0,7 miljoonan euron eli 8 % säästöt vertailuvuoteen nähden.

Diagnostiikka- ja Terapialiiketoiminnan päivitys

Olemme jatkaneet Diagnostiikka- (NBS) ja Terapialiiketoimintamme (NBT® ja NBS 6) kasvua uusien laitteistojen myynnillä keskeisillä markkina-alueillamme Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Tämän laitteistokantamme tuottaa jatkuva tulovirtaa, mikä lisää vakautta ja ennustettavuutta toimintaamme.

Diagnostiikkaliiketoiminta kasvoi erityisen vahvasti toisen vuosipuoliskon 2023 aikana liikevaihdon ollessa 3,0 (1,3) miljoonaa euroa, kasvua 122,3 %, sekä vuoden koko vuoden 2023 aikana, liikevaihdon ollessa 4,3 (3,4) miljoonaa euroa, kasvua 25,5 %. Toimitimme koko vuoden 2023 aikana yhteensä 15 uutta diagnostiikkalaitteistoa. Diagnostiikkaliiketoiminnan puolella NBS-laitteistoja on myyty tähän mennessä yli 230 kappaletta tutkimusyliopistoille ja johtaville sairaaloille ympäri maailman. Olemme tyytyväisiä siihen, että yhä useammat asiakkaistamme haluavat käyttää Nexstim-laitteistoa sekä diagnostiikka- että terapiatarkoituksiin. NBS System 5 -kokoonpano, NBS5+, on mahdollistanut diagnostisten ja terapeuttisten sovellusten käytön samassa laitteistossa. Tämä tarjonta mahdollistaa sen, että Yhdysvaltojen markkinoilla kaikki FDA 510(k) -indikaatiot ovat saatavilla samassa laitteistossa. Koko vuonna 2023 toimitetuista 15 NBS-laitteistoista kaikissa on sekä diagnostiikka- että terapiasovellus. Pidämme yhdistelmälaitteistoa selkeänä kilpailuetuna ja haluamme nyt vuoden 2024 aikana laajentaa tämän alustan tarjonnan uusimman tuotesukupolven NBS 6 -yhdistelmälaitteiston muodossa keskeisille markkinoille maailmanlaajuisesti.

Terapialiiketoiminnan liikevaihto kasvoi 27,4 % toisen vuosipuoliskon 2023 aikana ja oli 1,8 (1,4) miljoonaa euroa. Koko vuoden 2023 osalta terapialiiketoiminnan liikevaihto laski 51,6 % ja oli 3,0 (6,1) miljoonaa euroa. Lasku johtui vertailukaudella tuloutuneesta noin 3,5 miljoonan euron lisenssimyynnistä Magnus Medical, Inc:lle. Myimme koko vuoden 2023 aikana yhteensä 1 uuden NBT®-laitteiston sekä 6 uutta NBS 6 -terapialaitteistoa; 6 Pohjois-Amerikkaan ja 1 Eurooppaan ja muuhun maailmaan käytettäviksi vakavan masennuksen hoidossa. Terapialiiketoiminnan puolella vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa maailmalla oli käytössä yhteensä 84 Nexstim-laitteistoa, joissa terapiasovellus on asennettuna (29 Yhdysvalloissa ja 55 Euroopassa ja muualla maailmassa) masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoitoa varten. Tähän lukumäärään sisältyvät sekä NBT® ja NBS 6 -laitteistot että NBS-laitteistot, joissa on valinnainen NBT- lisäohjelmisto asennettuna.

Nexstimin kassavarat olivat 31.12.2023 yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Lisäksi vahvasti sujuneen loppuvuoden myynnin ansiosta Yhtiöllä oli vuoden 2023 lopussa lyhytaikaisia myyntisaamisia yhteensä 2,7 miljoonaa euroa. Pyrimme kannattavan kasvun kehittymisen myötä minimoimaan mahdolliset uudet oman pääoman tarpeemme.

Strategian painopiste kasvussa ja kannattavuudessa

Tämän vuoden 2024 loppuun ulottuvan strategiamme mukaisesti Nexstim mahdollistaa myös jatkossa potilaiden yksilöllisen ja tehokkaan hoidon ja diagnostiikan vaikeissa aivosairauksissa ja -häiriössä. Olemme jo käynnistäneet strategiamme päivitystyön ja kerromme tästä lisää uudistustyön edetessä, mutta uskon että strategiamme nojaa myös jatkossa vahvaan kasvuun sekä diagnostiikan että terapian alueilla. Sekä Diagnostiikka- että Terapialiiketoimintamme kasvu- ja kannattavuuskehitys ovat keskeisessä roolissa pyrkiessämme minimoimaan tulevat pääomatarpeemme matkallamme kohti jatkuvaa voitollisuutta.

Ilmoitimme helmikuussa 2022 Nexstimin NBT®-laitteistoon liittyvän teknologiamme lisenssin myymisestä Magnus Medical, Inc:lle. Sopimuksen kokonaisarvo oli arviolta n. 17 miljoonaa euroa sisältäen viiden vuoden rojaltijakson. Magnus Medical on hiljattain antanut Nexstimille lisätietoja ensimmäisen kaupallisen tuotteensa osalta, jotka aiheuttavat Yhtiön arvion mukaan epävarmuutta mahdollisten vuoden 2024 rojaltimaksujen osalta. Jatkamme Magnus Medicalin tuotteen kaupallistamisen osalta tilanteen seuraamista ja emme arvioi tällä hetkellä liiketoimintaennusteissamme saavamme Magnus Medicalilta rojaltituloja vuoden 2024 aikana.

Toinen strateginen päätavoitteemme vuodelle 2023 oli uuden NBS 6 -tuotteen lanseeraus, mahdollistaen helppokäyttöiset laitteistot ja tulevaisuuden lisämoduulien käytön samassa laitteistossa. Uuden tuotesukupolven kehittäminen ja lanseeraus ovat oleellinen osa Nexstimin strategiakauden 2020–2024 toimintaa. NBS 6 on Nexstimin ainutlaatuisen, kliinisesti vakiintuneen teknologian päälle rakennettu uusi yhdistelmälaitteisto ja modulaarinen laitteistokonsepti tekee uusien ominaisuuksien lisäämisestä olemassa olevaan laitteistoon helppoa. Uusi ratkaisu luo pitkäaikaista arvoa sekä Nexstimin asiakkaille, että sijoittajille. Ensimmäinen huhti-toukokuussa 2023 tehty lanseeraus koski terapiasovelluksia. Nexstimin Terapialiiketoiminta markkinoi ja myy NBS System 6 -laitteistoa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBS 6 -laitteisto on lisäksi CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa. Ensimmäiset NBS 6 -laitteistot toimitettiin menestyksellisesti asiakkaille Yhdysvalloissa loppuvuodesta 2023. Jatkamme tästä laitteiston kehitystyötä vuoden 2024 aikana siten, että strategisena tavoitteenamme on saada myös diagnostiikkasovellukset lanseerattua osana uutta NBS 6 -laitteistoa.

Vuoden 2023 kolmas strateginen päätavoitteemme oli Nexstim eksklusiivisten yhteistyöklinikoiden verkoston laajentaminen ensisijaisesti Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Tämän myötä Nexstimin laitteistoja asennettaisiin neurotiedeklinikoihin noudattamalla uudistettua strategiaamme ja toimimalla pääasiassa yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Uusissa kumppanuuksissa painotetaan strategisia sijoituksia palveluorganisaatioihin erityisesti Yhdysvaltojen laajoilla markkinoilla.

Olemme erittäin tyytyväisiä jatkuneesta yhteistyöstä tri Kuluvan ja hänen Kaliforniassa sijaitsevan klinikkansa kanssa. Yhteisyrityksemme PNC Management Services LLC oli ensimmäinen sopimus strategisesta kumppanuudesta ja Nexstimille vähemmistöosuus yhtiöstä oli ensimmäinen käytännön toimi tällä tärkeällä strategisella kehityspolulla. Iloksemme saimme loppuvuodesta tiedottaa toisesta strategisesta kumppanuudesta Yhdysvalloissa, New Jerseyssä sijaitsevan tri Nadkarnin klinikan kanssa. Edellä mainitun kumppanuuksien ansiosta voimme työskennellä yhä lähempänä potilaita ja kerätä tarkkoja tietoja potilasliittymästä auttamaan tulevaisuuden kehitystyötämme. Nämä tiedot voivat johtaa klinikkaliiketoimintamallin jatkokehittämiseen tai uusien indikaatioiden edistämiseen. Nexstimin perustaman pääomasijoitusyhtiön tarkoituksena on laajentaa entisestään Nexstimin yhteistyöklinikoiden verkostoa Yhdysvalloissa. Odotamme innolla, että pääsemme jatkamaan yhteistyön kehittämistä tri Kuluvan ja tri Nadkarnin asiantuntijaryhmän kanssa, jolloin Nexstimin TMS-teknologialla voidaan hoitaa yhä useampia potilaita Yhdysvalloissa. Käymme tällä hetkellä useita yhteistyöneuvotteluita potentiaalisten yhteistyöklinikoiden kanssa Yhdysvalloissa ja teemme kovasti töitä sen eteen, että saamme uusia yhteistyöklinikoita verkostomme kasvattamiseksi.

Tulevaisuuden kasvupolkujen rakentaminen

Laitteistomme erottuu selvästi edukseen muista markkinoilla nyt olevista TMS-laitteistoista, joissa ei ole navigointiominaisuuksia. Tulevaisuudessa navigointitoiminnon tarve todennäköisesti korostuu entisestään teknologiassa, jolla voitaisiin hoitaa aivosairauksia yhä monipuolisemmin. Tämä voi avata Nexstimille uudet TMS- hoitojen markkinat, jotka ovat erilliset suhteessa vakavasta masennuksesta tai kroonisesta neuropaattisesta kärsivien potilaiden nykyiseen hoitoon.

Nexstim on menestyksellisesti laajentanut maailmanlaajuista jakelukumppanuusverkostoa viime vuosien aikana ja uskomme, että jatkossa varsinkin Diagnostiikkaliiketoiminnan osalta on saavutettavissa merkittävää lisäkasvua yhä laajempien markkinointi- ja jakelukumppanuuksien kautta. Tällaisten strategisten jakelukumppanuuksien kautta on mahdollista saada kustannustehokkaasti yhä useammalle asiakkaalle tietoa Nexstimin laitteistoista ja palveluista sekä mahdollinen edustus markkinoille, joille se ei olisi yksin yhtä nopeasti ja taloudellisesti rakennettavissa. Tuotteemme teknologinen johtajuus, helppokäyttöisyys sekä lisämodulien skaalautuvuus luovat houkuttelevan pohjan kumppanuuksien kautta tapahtuvalle kasvulle.

Omistaja-arvoa rakentamassa poikkeuksellisissa olosuhteissa

Kiristyneestä maailmanpoliittisesta tilanteesta huolimatta odotuksemme ovat monella tavalla myönteiset vuodelle 2024. Nexstim jatkaa määrätietoista työtään yksilöllisten ja tehokkaiden menetelmien kehittämiseksi vaikeiden aivosairauksien ja -häiriöiden hoitoon ja diagnosointiin. Uskomme vahvasti työmme tukevan omistaja-arvon kasvua pitkällä aikavälillä yhä vahvempien kilpailuetujen, nopean kasvun ja parempien taloudellisten tulosten muodossa. Suhtaudumme tulevaisuuteen edelleen optimistisesti, mutta jatkamme maailmanpoliittisen tilanteen kehittymisen seuraamista samalla, kun edistämme omaa liiketoimintaamme.

Nexstimin liiketoiminta-alueet

Diagnostiikkaliiketoiminta

Nexstimin kehittämä NBS 5 -diagnostiikkalaitteisto on ainoa CE-merkitty ja Yhdysvaltojen lääkelupaviranomaisen FDA:n hyväksymä noninvasiivinen ratkaisu aivojen liikeaivokuoren kartoitukseen ennen aivosyöpäleikkausta. Kliiniset tiedot ovat osoittaneet Nexstimin ainutlaatuisen navigointijärjestelmän arvon leikkausta edeltävässä kartoituksessa potilaan hoitotulosten kannalta.

Diagnostiikkalaitteisto auttaa kirurgeja valmistautumaan entistä paremmin ja toimimaan entistä aktiivisemmin kasvaimen poistamiseksi, kun aivojen puhealueet ja liikeaivokuori voidaan kartoittaa tarkasti ennen leikkausta.

Yli 230 Diagnostiikkalaitteistoa on myyty tutkimusyliopistoihin ja johtaviin sairaaloihin ympäri maailman.





Terapialiiketoiminta

Nexstimin NBT ® - ja NBS 6 -laitteistot perustuvat ainutlaatuiseen kallon läpäisevään magneettiseen stimulointiteknologiaan (navigated Transcranial Magnetic Stimulation eli nTMS), jolla aivoja voidaan stimuloida yksilöllisesti, tarkasti, toistettavasti ja noninvasiivisesti.

- ja NBS 6 -laitteistot perustuvat ainutlaatuiseen kallon läpäisevään magneettiseen stimulointiteknologiaan (navigated Transcranial Magnetic Stimulation eli nTMS), jolla aivoja voidaan stimuloida yksilöllisesti, tarkasti, toistettavasti ja noninvasiivisesti. Nexstim aloitti kehittämänsä NBT ® (Navigated Brain Therapy) -laitteiston markkinoinnin Yhdysvalloissa vakavan masennuksen hoitoon toukokuussa 2018 saatuaan FDA:n hyväksynnän marraskuussa 2017.

(Navigated Brain Therapy) -laitteiston markkinoinnin Yhdysvalloissa vakavan masennuksen hoitoon toukokuussa 2018 saatuaan FDA:n hyväksynnän marraskuussa 2017. Nexstim lanseerasi NBS 6 -laitteiston terapiakäyttöön vuonna 2023. NBS 6 on uuden sukupolven Nexstim-laitteisto, joka tulevaisuudessa mahdollistaa lisämoduulien käytön samassa laitteistossa.

Sekä NBT ® - että NBS 6 -laitteistoilla on CE-merkintä käytöstä vakavan masennuksen ja kroonisen kivun hoidossa, ja Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) hyväksyntä käyttöön vakavan masennuksen (MDD) hoidossa.

- että NBS 6 -laitteistoilla on CE-merkintä käytöstä vakavan masennuksen ja kroonisen kivun hoidossa, ja Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) hyväksyntä käyttöön vakavan masennuksen (MDD) hoidossa. Aktiivinen 84 kaupallinen terapialaitteiston asennuskanta neljällä eri mantereella (sisältäen sekä NBT® ja NBS 6 -laitteistot että NBS-laitteistot, joissa on valinnainen NBT®- lisäohjelmisto asennettuna).





Taloudellinen tiedottaminen

Vuosikertomus 31.12.2023 päättyvältä tilikaudelta julkaistaan arviolta 6.3.2024. Yhtiön puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2024 (H1) julkaistaan perjantaina 16.8.2024.

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2024

Yhtiö järjestää kaksi webinaaria sijoittajille, analyytikoille ja medialle tiistaina 27. helmikuuta 2024. Toimitusjohtaja Mikko Karvinen sekä talousjohtaja Joonas Juokslahti esittelevät taloudelliset ja toiminnalliset tulokset, jonka jälkeen osanottajat voivat esittää kysymyksiä.

Ensimmäinen webinaari on suomeksi klo 10.30 (EET). Toinen webinaari järjestetään englanniksi klo 15.00 (EET).

Ohjeet webinaariin osallistumiseen:

Pyydämme ilmoittautumaan webinaareihin alla olevien linkkien kautta. Ilmoittautuneille lähetetään lisätietoa sähköpostitse.

Webinaari suomeksi tiistaina 27. helmikuuta 2024 klo 10.30 (EET): Ilmoittaudu tästä >>

Webinaari englanniksi tiistaina 27. helmikuuta 2024 klo 15.00 (EET): Ilmoittaudu tästä >>

Helsingissä, 27.2.2024

Nexstim Oyj

Hallitus

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Mikko Karvinen, Toimitusjohtaja

+358 50 326 4101

mikko.karvinen@nexstim.com

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Carnegie Investment Bank AB (publ).

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva kasvuhakuinen lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

Nexstimin Diagnostiikkaliiketoiminta keskittyy kaupallistamaan NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS System 5 -laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten.

Nexstimin Terapialiiketoiminta markkinoi ja myy NBS System 6 -laitteistoa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBS 6 -laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin markkinapaikalla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

