Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2023. a IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)

TEGEVUSARUANNE

Tegevjuhi ülevaade

2023. aastal jätkas ettevõtte tegevust varasematel suundadel keskendudes peamiselt kinnisvaraarendusele kolme Balti riigi pealinnades (Tallinnas, Riias ja Vilniuses) ning hotellindustele Saksamaal, Bad Kreutznach’is.

Kinnisvaraarendus

Tallinnas on otsus alustada Kalaranna 8 arenduse viimase etapi ehitamisega osutunud õigeks. Meenutuseks, et viimane etapp koosneb 146 korteri ja 4 äripinnaga neljast hoonest. Otsus asuda maja siseselt tegelema ehitusjuhtimisega ning jätkata ehitust ilma peatöövõtjata on samuti osutunud õigeks sammuks. Praegused peatöövõtjad tunduvad kannatavat pandeemia ja sõja tagajärgede all ning nende hinnakujundus ei ole konkurentsivõimeline võrreldes väiksemate töövõtjatega, keda saame otse kaasata. Tänaseks oleme sõlminud lepingud kaeve-/tugimüüride, maa-aluste monoliitbetoonitööde ning veel mõnede väiksemate tööde teostamiseks, mille tulemusena on saavutatud juba märkimisväärne kulude kokkuhoid. Neljandas kvartalis jätkasime maapealsete betoonitöödega. Lisaks väiksematele ventilatsiooni- ja viimistluslepingutele sõlmisime ka kõik suuremad ehituslepingud ning võime kindlalt kinnitada, et meie majasisene projektijuhtimismudel toob kaasa märkimisväärse kulude kokkuhoiu.

2023. aastal alustasime ka Kalaranna Kvartali viimase etapi eelmüügiga ning neljanda kvartali lõpuks oli sõlmitud võlaõiguslikud lepingud kokku 52 korterile 146-st, mis moodustab 35,6% kogumahust. Lepingute sõlmimisel ei ole tehtud märkimisväärseid allahindlusi, mis on muljetavaldav arvestades, et Kalaranna Kvartalis on keskmiselt Tallinna elamis-pindade turul pakutavast kõrgeim ruutmeetri hind.

Kristiine City’s jätkame Tondi 53 ehk Dunte arenduse projekteerimise ning ehitusloa taotlemise protsessi. Väärib mainimist, et meil õnnestus saada Muinsuskaitselt olulisi mööndusi fassaadi tagakülje esimese korruse akende suurendamiseks maast laeni avadeni, mis võimaldab meil kujundada palju sobivamaid eluruume, kus on rohkem päikesevalgust ning, mis avanevad privaatsetele terrassidele.

Kristiine City’s alustasime lisaks ka uue projekti, Uus-Kindrali broneerimislepingute sõlmimist, mille ehitust plaanime alustada 2024. aasta kevadel. Esialgne tagasiside potentsiaalsetelt ostjatelt on olnud positiivne ning broneeritud on 31 korterit 91-st. 2024. aasta esimeses kvartalis hakati broneeringuid ümber vormistama notariaalseteks võlaõiguslepinguteks.

Riias müüme jätkuvalt luksuskortereid River Breeze residentsis, mis on saanud Baltics Prestige Awards auhinna oma väljapaistva arhitektuurilise lahenduse eest. Lisaks esimesel üheksal kuul müüdud 9 korterile müüsime 2023. aasta neljandas kvartalis veel ühe korteri. 2023. aasta on olnud River Breeze residentsi müügi osas seni parim ning prognoosime kõikide korterit müüki hiljemalt 2024. aasta lõpuks. Üldiselt täheldame tõusvat trendi Riia kinnisvaraturu segmendis, just meie projektide vaatenurgast.

Oleme saanud ehitusloa City Oasis elamukvartali ehitamiseks, mis on ligi 330 korteriga 32 500 ruutmeetrise üldpinnaga projekt asukohaga Tallinase tänaval, rahulikus ja rohelises keskkonnas, Riia kesklinnas. Oleme valmis alustama ehitustegevusega niipea, kui turuolukord on selliseks suureks ja ambitsioonikaks projektiks sobiv.

Vilniuses valmisid 2019. aastal viis maja 115 korteriga Šaltiniu Namai Attico arenduses, kus on müümata ainult kolm korterit (nende hulgas üks näidiskorter). Teises kvartalis lõpetasime ettevalmistavad tööd viimase etapi ehituse alustamiseks linnavillade

(43 villat) ning elamu/ärihoonega. Neljanda kvartali seisuga on meil pooleli kaevetööd ja tugimüüride paigaldamine ning meil on leping ehitusprojekti haldava ettevõttega, kes jälgib ehitusprotsessi. Üldehitus plaanitakse valmis saada 2025. aasta lõpuks. Neljandas kvartalis käivitasime ka müügikampaania, esitledes City Villas projekti kõrgetasemelisi villasid ja tagades broneeringud umbes 25% ulatuses, mis kinnitab nõudlust Vilniuse premium-klassi korterite järele.

Hoolimata geopoliitilisest olukorrast on Vilniuse turg väga aktiivne kallimas segmendis ning ootame põnevusega meie järgmist kõrgetasemelise arenduse valmimist.

2022. aastal laiendas Ettevõte oma portfelli Vilniuses, ostes ajaloolise Vilniuse Kolledži hoone Naugarduko tänaval 6,25 miljoni euro eest. Hoone projekteeritakse ümber tipptasemel eluhooneks, kus on umbes 50 luksuslikku korterit.

Arhitektuurikonkursi abil valiti parim võimalik arhitektuurne lahendus ning võitjaga alustati projekteerimist ning ehitusloa taotlemise protsessi. Samal ajal planeeritakse renoveerimistööde alustamist, et muuta hoone tipptasemel elamuprojektiks hiljemalt 2025. aasta lõpuks.

Hotellindus

Peale kahte rasket aastat, mis on tänu pandeemiale kahtlemata mõjutanud kogu ülemaailmset turismisektorit, liigub hotellindus nõudluse kasvamise suunas.

Bad Kreutznachis oleme saavutanud tegevuse tasuvuspunkti, olenemata asjaolust, et osa tubadest ei olnud renoveerimistööde tõttu saadaval. Mõned aastad tagasi renoveerisime pooled tubadest ning osa üldkasutatavatest aladest. Hotelli ülejäänud tubades lõpetati renoveerimistööd 2023. aasta esimeses kvartalis ning nüüd on kõik 116 tuba broneerimiseks avatud ja ka toa keskmine hind on tõusnud.

2023. aasta juulis omistati hotellile 4-tärni.

Kolmandas ja neljandas kvartalis nägime igakuistes tulemustes tõusvat trendi, mis ületas esialgset eelarvet ja võime uhkusega öelda, et tänu renoveerimistöödele ja suurepärasele meeskonnale, kes hoolitseb meie hotelli ja klientide eest, on meie ootusi ületatud.

Muud teemad

Septembris 2023 kinnitasid võlakirjade omanikud tagamata võlakirjade pikendamise 2+2 aastaks kuni 31. oktoobrini 2026 õigusega lükata lunastamistähtaega edasi veel kahe aasta võrra kuni 31. oktoobrini 2028. Pikendamine kehtib 85% võlakirjade nominaalväärtusest, samas kui ülejäänud 15% (1,5 miljonit eurot), lunastatakse esialgsel tähtajal 31. oktoobril 2024. Alates 1. novembrist 2024 kannavad võlakirjad nimiväärtusega 8,2 miljonit eurot intressi 9%.

Käesoleva aruande avaldamise hetkeks oleme pikendanud ka 28,5 miljoni euro tagatud võlakirjade tähtaega. Ettevõte tegi 2024. aasta veebruaris osalise tagasimakse 8,6 miljoni euro ulatuses ning pikendas ülejäänud 19,9 miljoni euro ulatuses võlakirjade tähtaega kuni 20. veebruarini 2028. Alates 21. veebruarist 2024 kannavad võlakirjad 11% intressimäära ning Ettevõttel on õigus ilma trahvideta võlakirjad ennetähtaegselt kas osaliselt või täielikult lunastada.

2023. aasta lõpus restruktureeriti PKE Treasury OÜ, varem kinnisvaraarenduseks loodud OÜ Ilmarise Kvartal, ümber rahahaldamise teenust osutavaks ettevõtteks, mille käigus nimetati varasema nimega OÜ Ilmarise Kvartal OÜ ümber OÜ PKE Treasury.

Restruktureerimise eesmärk tulenes AS-i Pro Kapital Grupp vajadusest juhtida efektiivsemalt oma rahavoogusid Eesti kontsernis. Kuna kontserni põhitegevuseks on kinnisvaraarendus, on hädavajalik juhtida võimalikult täpselt omakapitali investeeringuid erinevatesse projektidesse grupiüleselt ning OÜ PKE Treasury ülesandeks on jälgida kõikide Eesti projektide arendusgraafikuid ning korraldada ja tagada rahalised vahendid vastavalt iga projekti vajadusele. Alates veebruarist 2024 rendib OÜ PKE Treasury Ettevõtte peakontoris eraldi pinda ja ettevõtte palgal on eelpool mainitud ülesannete eest vastutavad varahaldur ja raamatupidaja.

Neljanda kvartali põhjal järeldame, et Baltikumi kinnisvarasektor on näidanud märkimisväärset stabiilsust, hoolimata ülemaailmsest makromajanduslikust kliimast ja geopoliitilistest rahutustest, eriti Ukraina konfliktist tulenevatest jätkuvatest väljakutsetest. Vaatamata nendele takistustele oleme mõõdukalt optimistlikud, eriti arvestades piirkonna soodsat majanduslikku seisundit.

Balti riigid Eesti, Läti ja Leedu on viimastel aastatel kogenud stabiilset majanduskasvu, mida toetavad välisinvesteeringute suurenemine, kasvav teenindussektor ning ekspordile suunatud tootmine. Regioon on kasu saanud ka oma lähedusest Põhja-Euroopaga ning Euroopa Liidu liikmelisusest, mis on soodustanud kaubanduse ja investeeringute suurenemist. Kuigi kolmas kvartal näitas müügiaktiivsuse aeglustumist kõrge inflatsiooni ja kõrgenenud laenuintresside tõttu, on neljanda kvartali lõpus märgata stabiliseerumist.

Tunnistades pidevalt muutuva globaalse maastiku väljakutseid, oleme pühendunud proaktiivsele ja kohanemisvõimelisele lähenemisele. Meie kindlustunne projektide portfelli arendamisel peegeldab piirkonna positiivseid majandusnäitajaid. Hoolimata jätkuvatest tarneahelaga seotud väljakutsetest, materjalikulude tõusust ning ehitusega seotud ebakindlusest, püsime sihikindlalt stabiilsena, et täita turu ootusi ning pakkuda kohalikule kogukonnale kvaliteetset kinnisvara.

Balti regiooni majanduse põhialuste järgimine ja palgatõusude järkjärguline kohandamine inflatsioonimääradele aitavad kaasa turu taastumisele. Liikudes dünaamilises kinnisvarasektoris, jätkame uuenduslike strateegiate uurimist, et ennetada tulevasi vajadusi. Meie sihikindel tegevus peegeldab usaldust piirkonna potentsiaali vastu ning valmisolekut ära kasutada võimalusi, mis tekivad selles arenevas globaalses kontekstis.

Edoardo Preatoni

Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte kogukäive 2023. aasta jooksul oli 23 miljonit eurot, võrdlusperioodil oli kogukäive 66 miljonit eurot. 2023. aasta neljanda kvartali kogukäive oli 3 miljonit eurot võrrelduna 4 miljoni euroga 2022. aastal.

Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. Seetõttu sõltub kinnisvara müügist saadav müügitulu ehitustsüklist ning elamuarenduste valmimise ajast. Seoses Kalaranna Kvartali ja Kindrali Majade arenduste valmimisega Tallinnas 2022. aastal anti üle enamus kortereid, mis tingis kinnisvara müügitulu languse 2023. aastal. Olles alustanud Kalaranna Kvartali viimase etapi ehitusega 2023. aastal antakse uued korterid klientidele üle kõige varasemalt 2024. aasta lõpul, mil kajastatakse ka müügitulu.

2023. aasta brutokasum vähenes 59% võrra ja moodustas 7 miljonit eurot võrrelduna 17 miljoni euroga 2022. aastal. Neljanda kvartali brutokasum oli 1 miljon eurot võrrelduna 754 tuhande euro kasumiga 2022.aastal.

2023. aasta ärikasum moodustas 3 miljonit eurot võrrelduna 18 miljoni euro ärikasumiga 2022. aastal. Neljanda kvartali ärikasum moodustas 1 miljon eurot võrreldes 6 miljoni euro kasumiga võrdlusperioodil.

2023. aasta puhaskahjum oli 900 tuhat eurot võrrelduna 13 miljoni euro puhaskasumiga võrdlusperioodil. Neljanda kvartali puhaskasum oli 125 tuhat eurot võrreldes 5 miljoni euro puhaskasumiga 2022. aastal.

Rahavood põhitegevusest olid 2023. aastal positiivsed 9 miljonit eurot võrreldes 18 miljoni euroga samal perioodil 2022. aastal. Neljandas kvartalis moodustasid 440 tuhat eurot negatiivsee rahavoo ning 2022. aasta neljandas kvartalis negatiivse rahavoo summas 2 miljonit eurot.

Aktsia puhasväärtus oli 31. detsembri 2023 seisuga 0,96 eurot võrreldes 0,98 euroga 31. detsembril 2022.

Peamised tulemusnäitajad

2023

12 kuud 2022

12 kuud 2023

IV kvartal 2022

IV kvartal Käive (tuhat eurot) 23 021 65 654 3 052 4 026 Brutokasum (tuhat eurot) 7 028 16 965 1 028 754 Brutokasum, % 31% 26% 34% 19% Ärikasum / -kahjum (tuhat eurot) 2 963 17 657 1 296 5 666 Ärikasum / -kahjum, % 13% 27% 42% 141% Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) -900 13 452 125 4 800 Puhaskasum / -kahjum, % -4% 20% 4% 119% Kasum / -kahjum aktsia kohta (eurot) -0,02 0,24 0,00 0,08





31.12.2023 31.12.2022 Varad kokku (tuhat eurot) 107 237 101 256 Kohustused kokku (tuhat eurot) 52 814 45 933 Omakapital kokku (tuhat eurot) 54 423 55 323 Võla / omakapitali suhe * 0,97 0,83 Varade tootlus, % ** -0,08% 12,4% Omakapitali tootlus, % *** -1,5% 27,4% Aktsia puhasväärtus, eurot **** 0,96 0,98

*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku

**varade tootlus = puhaskasum v kahjum / varad kokku (keskmine)

*** omakapitali tootlus = puhaskasum v kahjum / omakapital kokku (keskmine)

**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes 31.12.2023 31.12.2022 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 17 065 10 589 Lühiajalised nõuded 3 551 955 Ettemakstud kulud 128 64 Varud 35 563 34 224 Käibevara kokku 56 307 45 832 Põhivara Pikaajalised nõuded 10 2 016 Materiaalne põhivara 7 763 7 294 Kasutusõigusega vara 365 195 Kinnisvarainvesteeringud 42 696 45 575 Firmaväärtus 0 262 Immateriaalne põhivara 96 82 Põhivara kokku 50 930 55 424 VARAD KOKKU 107 237 101 256 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Lühiajalised võlakohustused 30 141 173 Ostjate ettemaksed 3 657 1 659 Lühiajalised võlad tarnijatele 4 911 4 626 Maksukohustused 161 111 Lühiajalised eraldised 11 5 Lühiajalised kohustused kokku 38 881 6 574 Pikaajalised kohustused Pikaajalised võlakohustused 12 695 38 184 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 130 1 130 Pikaajalised eraldised 108 45 Pikaajalised kohustused kokku 13 933 39 359 KOHUSTUSED KOKKU 52 814 45 933 Omakapital Aktsiakapital nimiväärtuses 11 338 11 338 Ülekurss 5 661 5 661 Kohustuslik reservkapital 1 134 1 134 Ümberhindluse reserv 2 092 2 012 Eelmiste perioodide jaotamata kasum 34 198 35 178 OMAKAPITAL KOKKU 54 423 55 323 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 107 237 101 256

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes 2023

12 kuud 2022

12 kuud 2023

IV kvartal 2022

IV kvartal JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD Äritulud Müügitulu 23 021 65 654 3 052 4 026 Müüdud toodete ja teenuste kulu -15 993 -48 689 -2 024 -3 272 Brutokasum 7 028 16 965 1 028 754 Turustuskulud -705 -498 -219 -153 Üldhalduskulud -5 440 -4 946 -1 580 -1 203 Muud äritulud 2 119 6 278 2 103 6 278 Muud ärikulud -39 -142 -36 -10 Ärikasum 2 963 17 657 1 296 5 666 Finantstulud 254 3 80 1 Finantskulud -4 115 -4 211 -1 257 -875 Kasum enne tulumaksu -898 13 449 119 4 792 Tulumaks -2 3 6 8 Perioodi puhaskasum/-kahjum -900 13 452 125 4 800 Muu koondkasum Muudatused ümberhindluse reservis 80 -972 80 -972 Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum kokku -820 12 480 205 3 828 Perioodi kasum/ kahjum aktsia kohta (euro) -0,02 0,24 0,00 0,08

Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.

Edoardo Preatoni

Ettevõtte juht



+372 614 4920

prokapital@prokapital.ee

