La firma de análisis Litchfield Hills Research reitera la recomendación de compra a nueve dólares por acción

Nueva York y Madrid, 28 de febrero.- La firma de análisis bursátil estadounidense Litchfield Hills Research, acaba de publicar un nuevo análisis de Lleida.net (BME:LLN) (EPA:ALLLN) (OTCQX:LLEIF), en el que reitera su recomendación de compra a un precio de 9,00 dólares por acción.



El informe, firmado por el analista Theodore R. O'Neill, estima para este 2024 unos ingresos de 16,3 millones de euros.





Litchfield Hills Research es una empresa de análisis sell-side independiente. Su director, O'Neill, fue reconocido en dos ocasiones con la condecoración All-Star del Wall Street Journal.



Lleida.net, fundada en 1995, cotiza en Euronext Growth en París, BME Growth en Madrid y OTCQX en Nueva York, donde salió a bolsa en el 2020.



Ha obtenido el reconocimiento en 309 patentes en todo el mundo en más de 60 países.



Su estrategia de crecimiento incluye una sólida política de crecimiento en propiedad intelectual e I+D, así como un refuerzo de su estrategia de internacionalización.



El pasado mes de diciembre, anunció un nuevo Plan de Recuperación. Sus títulos han aumentado de valor en más de un 35 por ciento desde que comenzó el año.



