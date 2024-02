Quadient placée Leader dans le rapport SPARK Matrix 2024 pour la gestion des communications clients, pour la quatrième année consécutive

La plateforme complète de Quadient pour la gestion des communications client très bien notée sur les critères d’excellence technologique et impact sur les clients





Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce être nommée Leader Technologique pour la quatrième année consécutive dans le rapport d’analyse SPARK Matrix™ : Gestion des communications clients (CCM) 2024. Produit par le cabinet d'analyse technologique indépendant Quadrant Knowledge Solutions, il propose une analyse détaillée et une évaluation stratégique des performances des principaux fournisseurs de solutions CCM sur le marché mondial.

Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à investir dans les solutions CCM pour simplifier leurs processus de communication sur différents canaux et personnaliser leurs interactions. Selon le rapport, « la plateforme [Quadient] Inspire est capable de générer des communications complexes plus rapidement et de produire des campagnes séquencées, basées sur le parcours client, avec l’envoi de messages d'influence et de rappels de façon omnicanale pour finaliser une transaction ».

« L'approche innovante de Quadient en matière de CCM apporte à la fois une flexibilité technique et des capacités d'intégration approfondies, permettant aux entreprises d’offrir des expériences omnicanales personnalisées à grande échelle », a déclaré Saurabh Raj, analyste chez Quadrant Knowledge Solutions. « Quadient propose des outils robustes de cartographie du parcours client qui permettent aux entreprises de visualiser et optimiser les interactions client à travers différents points de contact. En mettant l'accent sur l'analyse pilotée par l'IA et sur l'amélioration continue des options de déploiement, Quadient est en première ligne pour révolutionner le CCM, en accompagnant ses clients vers des stratégies d'engagement client plus dynamiques et fondées sur les données ».

Les solutions CCM en mode cloud de Quadient font preuve d’excellence technologique et créent un impact sur les clients dans de nombreux secteurs, notamment les services financiers, la santé, l'assurance, les collectivités et le secteur public. Inspire Evolve, solution CCM SaaS pour les grandes entreprises, et Inspire Flex, solution CCM adaptée à tous les environnements d'entreprise, génèrent chaque jour des millions de communications critiques pour les clients : communications commerciales, avis d'échéance, relevés de compte dynamiques, polices d’assurance, entre autres. Ces communications sont conçues pour être distribuées via des canaux physiques et électroniques, que ce soit dans des environnements à grand volume par lots, ou à la demande.

À la suite de l'acquisition de Daylight Automation en 2023, Quadient a lancé Inspire iForms, une solution SaaS d'automatisation des formulaires et des processus numériques qui permet aux entreprises de créer et de gérer des formulaires intelligents conçus pour améliorer la précision des données, réduire les taux d'abandon des formulaires et transformer l'expérience client. Pour les petites et moyennes entreprises, la solution cloud Quadient Impress automatise les flux de travail des documents sortants, notamment la facturation.

« Nous sommes fiers que notre stratégie innovante et orientée client ait été reconnue une fois de plus dans le rapport indépendant SPARK Matrix pour le CCM », a déclaré Chris Hartigan, Directeur des solutions d’Automatisation Intelligente des Communications chez Quadient. « Dans un souci constant d’aider nos clients à atteindre l’excellence en matière de communications clients, nous investissons dans de nouvelles fonctions intelligentes afin d'améliorer l'expérience de nos utilisateurs. Nous sommes optimistes pour l’avenir et nous réjouissons de voir l'IA générative venir renforcer les stratégies commerciales, l’IA leur permettant de comprendre et améliorer leurs contenus, afin d’aboutir à des communications plus efficaces ».

Pour obtenir un exemplaire exclusif du rapport : https://www.quadient.com/fr/ressources/spark-matrix-communications-clients.

À propos de Quadient

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40. Les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

