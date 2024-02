Ackermans & van Haaren a réalisé un bénéfice net de 399,2 millions d’euros, grâce aux performances record de ses participations principales.

Cher actionnaire,

Monsieur, Madame,

“Avec ces bons résultats, AvH tient ses promesses et démontre une fois de plus les mérites de sa vision à long terme et de son portefeuille diversifié dans un environnement exigeant.

Tant nos banques privées que DEME ont réalisé des résultats record grâce à leur position de leader sur le marché et à leurs solides capacités opérationnelles. Les effets positifs de la hausse des taux d’intérêt pour les banques compensent quelque peu le contexte plus difficile du marché des secteurs immobilier et contracting. De même, notre capacité offshore éolienne de 155 MW a contribué à la résilience globale de notre groupe dans une période où les prix de l’énergie étaient élevés.

Nous souhaitons rendre hommage à l’ensemble de nos équipes de direction et de nos employés qui ont travaillé dur pour maintenir le positionnement fort de nos participations sur leurs marchés et pour continuer à fournir des solutions pertinentes à leurs clients.

Nous sommes fiers de la nouvelle amélioration de notre score Sustainalytics. Il s’agit de la reconnaissance des efforts de notre groupe pour se positionner en tant que ‘partners for sustainable growth’ dans le respect des personnes et de l’environnement.”