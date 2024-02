Geachte aandeelhouder,



Ackermans & van Haaren realiseerde een nettowinst van 399,2 miljoen euro dankzij de recordprestaties van haar kernparticipaties.

Groei van het eigen vermogen per aandeel van 9,6% in 2023 en 9,8% samengesteld over de afgelopen 10 jaar.

Verhoging van het dividend per aandeel tot 3,40 euro, +9,7% vergeleken met vorig jaar.

“Met deze sterke resultaten maakt AvH haar verwachtingen waar en toont zij eens te meer de verdiensten van haar langetermijnvisie en gediversifieerde portfolio in een uitdagende omgeving. Zowel onze private banken als DEME hebben recordresultaten geboekt dankzij hun leidende marktposities en sterke operationele capaciteiten. De positieve effecten van de hogere rente voor de banken compenseren enigszins de meer uitdagende marktcontext voor vastgoed en contracting. Ook onze winstgevende offshore energiecapaciteit (155 MW) heeft bijgedragen aan de algehele veerkracht van onze groep in een periode van hoge energieprijzen. We brengen hulde aan al onze managementteams en medewerkers die hard hebben gewerkt om de sterke positionering van onze deelnemingen in hun markten te behouden en relevante oplossingen te blijven bieden aan hun klanten. We zijn trots op de verdere verbetering van onze Sustainalytics-score. Het is een erkenning van de inspanningen van de groep om zich te positioneren als ‘partners for sustainable growth’ met respect voor mens en milieu.”

John-Eric Bertrand (co-CEO) en Piet Dejonghe (co-CEO)

