Vaisala on julkaissut vuoden 2023 vuosiraportin

Vaisala Oyj on tänään julkaissut vuoden 2023 vuosiraportin. Vaisalan vuosiraportti 2023 sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportin, selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista sekä GRI (Global Reporting Initiative) Standards -ohjeiston mukaiset vastuullisuustiedot.

Vuosiraportti on luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi/v u osiraportti . Vuosiraporttiin sisältyvät selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti ovat luettavissa myös erillisinä dokumentteina yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vais a la.fi/si j oittajat .

Vaisala on julkaissut tilinpäätöksensä European Single Electronic Format (ESEF) -muodossa. Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä ja liitetiedot XBRL-block-merkeillä ESEF-vaatimusten mukaisesti. ESEF-muotoinen raportti on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat sekä tämän tiedotteen liitteenä. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on toimittanut kohtuullisen varmuuden antavan riippumattoman varmennusraportin koskien Vaisala Oyj:n ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000:n mukaisesti.

