2023 var et godt år med opkøb og finansielle resultater som forventet

Selskabsmeddelelse nr. 2-2024

29. februar 2024

North Media koncernchef Lasse Brodt siger om udviklingen i 2023:

”Vi leverede et finansielt resultat i tråd med de senest udmeldte forventninger, hvilket var tilfredsstillende i lyset af, at flere af vores forretninger i løbet af året var påvirket af den økonomiske udvikling og usikre markedsforhold. FK Distribution oplevede, som forventet, et strukturelt fald i volumen, der påvirkede omsætningen, mens BoligPortal for første gang leverede en omsætning over 100 millioner kr. og det bedste driftsresultat nogensinde. Ofir og Bekey havde faldende omsætning og indtjening og vi har iværksat strategiske tiltag for at vende udviklingen. 2023 var også året, hvor vi eksekverede på vores strategi om at købe, drive og optimere volumenforretninger. Med købet af SDR Svensk Direktreklam AB, Sveriges største private distributør af tryksager og lokalaviser, udvider vi vores position i det skandinaviske marked.”

Finansielle nøgletal:

Mio. kr. 4. kvartal Helåret 2023 2022 2023 2022 Omsætning 248,4 259,1 949,1 995,3 EBITDA 45,9 69,2 176,9 219,2 EBIT 39,2 62,3 149,9 191,5 Overskudsgrad 15,8% 24,0% 15,8% 19,2% Afkast værdipapirer 189,3 -194,2 Pengestrømme fra driften 126,0 191,3 Frie pengestrømme 157,1 170,7

Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 1 af 26. februar 2024 leverede North Media et finansielt resultat i overensstemmelse med de senest udmeldte forventninger for 2023, som var en omsætning på 940-960 mio. kr., og EBIT på 145-160 mio. kr. Baseret på årets resultat indstiller bestyrelsen, at der udbetales 4 kr. pr. aktie.

Udviklingen i forretningsområderne i 2023

Flere af North Medias forretninger var fortsat påvirket af den økonomiske udvikling og usikre markedsforhold i 2023. I Last Mile (FK Distribution) var den lavere omsætning og indtjening drevet af konsolidering af dagligvarebranchen, fortsat høje papirpriser og et faldende annoncesalg i lokalaviserne. Det primært strukturelle volumenfald blev samlet 10%. Markedsundersøgelser viste endnu engang, at reklametryksagen uændret er den mest effektive platform til at formidle og konvertere tilbud til salg.

Opkøbet af SDR Svensk Direktreklam ultimo 2023 var et eksempel på North Medias strategi om at købe, drive og optimere højvolumenforretninger indenfor områder, hvor koncernen har særlig styrke og indsigt og i markeder, der ligner det danske. North Media gennemførte desuden et mindre køb af softwareteknologi fra Aviou for at styrke ’minetilbuds’ markedsposition.



I Digital Services leverede BoligPortal for første gang ni-cifret omsætning med 107 millioner kr. og en rekordhøj indtjening, drevet af øgede annonceindtægter fra udlejere. Antallet af underskrevne lejekontrakter og fraflytningsrapporter satte også rekord. Resultaterne i jobportalen Ofir var påvirket af færre nye jobopslag i forhold til et rekordhøjt niveau i 2022 og det er afgørende at udvikle forretningen til at være mindre konjunkturfølsom og mere skalérbar. Bekey leverede ikke et tilfredsstillende resultat, og der er iværksat en turnaroundproces og revurdering af markedstilgangen for at vende udviklingen.

Forventninger til 2024

North Media oplyste den 26. februar 2024 også sine forventninger til 2024 for koncernen. Oversigten nedenfor inkluderer fordeling på forretningsområderne:

DKKm Omsætning EBITDA EBIT Koncernen 1.310 – 1.375 170 – 210 110 – 150 Last Mile (FK Distribution, SDR Svensk Direktreklam) 1.145 – 1.195 175 – 205 127 – 157 Digital Services (BoligPortal, Ofir, Bekey) 165 - 180 0 – 10 -5 til 5 Ikke-fordelte omkostninger - -5 -13

I North Medias forventninger til 2024 indgår SDR Svensk Direktreklam i Last Mile-forretningsområdet, som hidtil kun har bestået af FK Distribution. North Media giver fremover EBITDA-forventninger for at reflektere fokus på rentabiliteten. EBITDA forventes på niveau med eller lidt højere end i 2023, og hvor det positive bidrag fra indregningen af SDR Direktreklam helt eller delvist ventes opvejet af en mindre tilbagegang i FK Distribution, samt et fald i Ofir og Bekey.

Det lavere primære driftsresultat (EBIT) er drevet af udviklingen i driftsrentabiliteten, samt øgede ordinære afskrivninger og afskrivninger relateret til overtagne nettoaktiver vedrørende SDR Svensk Direktreklam.

North Media udvikler og driver platforme til transaktioner mellem erhvervslivet og forbrugerne. Platformene matcher forbrugerne med de rette produkter inden for dagligvarer, lejeboliger, jobs og digitale adgangsløsninger. North Media har to forretningsområder: Last Mile: FK Distribution og SDR Svensk Direktreklam er blandt henholdsvis Danmarks og Sveriges førende distributører af tilbuds -og ugeaviser. Minetilbud er en førende digital tilbudsplatform. Digital Services: tre virksomheder med potentiale for høj vækst, stigende indtjening og skalering: BoligPortal er Danmarks største formidler af lejeboliger og services til udlejere og lejere. Ofir formidler jobs i Danmarks bredeste jobunivers. Bekey leverer digital adgang til låste opgange og hoveddøre for hjemmeplejen og leverandører af pakker, dagligvarer, måltidskasser m.fl.

