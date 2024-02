AS-i PRFoods 2023/2024 majandusaasta 2. kvartali ja 6. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

PRFoods I poolaasta on läbi saanud. Suuremad muutused on seoses tütarettevõtte Redstorm OÜ võõrandamisega. Samuti võõrandati 2,5 miljoni euro eest üks kalakasvastusluba samale ostjale novembris. Redstormi ja kalakasvatusloa võõrandamisest sai Grupp ühekordse kahjumi kokku summas 0,3 miljonit eurot, samas tehingu mõju ilma firmaväärtust arvestamata oli ühekordne kasum 1,9 miljonit eurot. Redstormi võõrandamise tõttu vähenes käive II kvartalis ja I poolaasta kokku üle 25% ning oli vastavalt 5,4 miljonit eurot ja 8,9 miljonit eurot. II kvartali brutokasum püsis sama, mis eelmisel aastal, ning oli 1,6 miljonit eurot, hoolimata väiksemast käibest. EBITDA äritegevusest II kvartalis langes 37,5% ning oli 0,5 miljonit eurot. EBITDA langus võrreldes eelmise aastaga on tingitud suurematest müügi- ja turustuskuludest John Ross Jr üksuses ja asjaolust, et Saare Kala Tootmine ostis hooajaliselt kalakasvatusest toorainet ette järgnevate kvartalite jaoks.

I poolaasta brutokasum kokku oli 1,7 miljonit eurot, mis on 19% vähem kui samal ajal eelmisel aastal, ning on otseselt tingitud käibe vähenemisest seoses tütarettevõtte Redstorm OÜ võõrandamisega. I poolaasta EBITDA äritegevusest oli -0,2 miljonit eurot, tingituna Eesti üksuse suurest kahjumist I kvartali jooksul. Eesti kahjumit mõjutas konkurentsikeeld Soomes, mis on tänaseks lõppenud ning selle positiivset mõju näeb 31.03 lõppeva III kvartali käibes ja tulemustes juba.

II kvartali puhaskahjum oli 0,7 miljonit eurot, eelmise aasta samal perioodil oli kahjum 0,1 miljonit eurot. Seda mõjutas ühekordsed finantskulud summas 0,5 miljonit eurot, millest 0,3 miljonit eurot on seotud Redstormi võõrandamisest saadud ühekordse kahjumiga. 2024 alguses viis ettevõtte lõpule ka võlakirjade osalise lunastamise 1,4 miljoni euro ulatuses.

I poolaasta kahjum oli -1,4 miljonit eurot. Eelmise aasta aasta I poolaasta puhaskasum oli 0,7 miljonit eurot, mida mõjutas ühekordne kasum 1,4 miljoni euro ulatuses, mis saadi Rootsi tütarettevõtte müügist.

Ettevõtte likviidsuspositsioon on paranenud tänu tütarettevõtte Redstorm OÜ võõrandamisele ning sellest tulenevalt on vähendatud nii võlakirjade mahtu, kui tagastatud MESi laenu. Ettevõtte likviiduskordaja oli aasta lõpus 1,5.

John Ross Jr. jätkab jätkuvalt kasumlikult (ettevõtte pole oma tegutsemise ajal kordagi aasta baasil olnud kahjumis), kuid Saare Kala Tootmine OÜ tulemused olid alla ootuste, mida mõjutas otseselt konkurentsikeeld ning senise Soome partneri loobumine meie toodete vahendamisest. Tänaseks oleme oma vanade klientidega, kellele otsemüügi osas kehtis konkurentsikeeld 2023 lõpuni, taastanud otsemüügid.

Samas tuleb muidugi arvestada, et tingituna majanduslangusest Eestis ning üldisest tarbijakäitumisest, on nõudlus Eestis kalatoodete osas tervikuna vähenenud oluliselt. Saare Kala Tootmine on suutnud oma turuosa vähenenud turuolukorras siiski suurendada konkurentide arvelt. Ennustame, et tarbimise madalseis jätkub Eestis ja ka Soomes aastal 2024.

John Ross Jr osas eeldame EBITDA kasvu võrreldes eelmise aastaga , kuna nende müügipiirkond on palju laiem ning sõltuvus ühest turust väiksem. Käibe osas me ei oota märkimisväärset kasvu John Ross Jr puhul sel aastal. Saare Kala Tootmise eesmärk on lõpetada II poolaasta marginaalse kasumiga, tingituna Soome turule naasmisega aasta algusest.

Lõpule on viidud ka grupi ettevõtete juhtimise parandamine, ning alates 31.3 jätkavad PRFoodsi juhatuses senised liikmed Kristjan Kotkas ja Timo Pärn. Timo Pärn on hoolimata keerulisest olukorrast Eesti üksuses, suutnud lühikese ajaga läbi viia muudatused nii tootmises kui müügi korraldamisel. Seoses kalakasvatuse üksuse müügiga, on oluliselt vähenenud tegevus grupi tasandil ning see võimaldab ka kokku hoida kulusid PRFoodsi ja Saaremere Kala AS tasandil. Indrek Kasela siirdub juhatusest nõukogusse peale PRFoodsi aktsionäride koosoleku vastavat otsust.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

mln EUR 2kv 2023/2024 2022/2023 2kv 2022/2023 2021/2022 Müügitulu 5,4 19,6 7,3 42,1 Brutokasum 1,6 3,6 1,6 3,1 EBITDA äritegevusest 0,5 0,3 0,8 -1,7 EBITDA 0,5 0,3 0,8 -2,1 EBIT -0,03 -1,0 0,2 -4,2 EBT -0,6 0,4 -0,0 -8,2 Puhaskasum (-kahjum) -0,7 0,3 -0,1 -8,2 Brutomarginaal 29,7% 18,3% 22,1% 7,4% Äritegevuse EBITDA marginaal 10,1% 1,5% 11,3% -4,6% EBITDA marginaal 10,1% 1,5% 11,3% -5,1% EBIT marginaal -0,6% -5,1% 2,9% -9,9% EBT marginaal -10,4% 2,0% -0,5% -19,5% Puhaskasumi marginaal -12,2% 1,5% -1,8% -19,4% Tegevuskulude suhtarv -30,1% 24,0% -18,9% 17,1%

BILANSS

mln EUR 31.12.2023 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2022 Netovõlgnevus 15,9 16,7 17,7 24,7 Omakapital 6,4 8,3 7,5 8,1 Käibekapital 2,9 0,0 0,0 -3,2 Varad 28,6 30,2 32,2 38,9 Likviidsuskordaja 1,5x 1,0x 1,0x 0,7x Omakapitali suhtarv 22,4% 27,4% 23,3% 20,7% Finantsvõimendus 71,3% 66,9% 70,2% 75,4% Võlakordaja 0,8x 0,7x 0,8x 0,8x Netovõlg / äritegevuse EBITDA 21,4x 55,8x 21,4x -14,5x Omakapitali tootlus -9,1% 4,1% -1,7% -68,5% Varade tootlus -2,3% 1,0% -0,4% -17,3%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '000 31.12.2023 31.12.2022 30.06.2023 VARAD Raha ja ekvivalendid 580 386 394 Nõuded ja ettemaksed 5 790 5 016 2 118 Varud 2 420 2 089 1 861 Bioloogilised varad 0 0 772 Käibevara kokku 8 790 7 491 5 145 Pikaajalised finantsinvesteeringud 372 304 381 Materiaalne põhivara 4 429 6 944 6 563 Immateriaalne vara 14 983 17 443 18 157 Põhivara kokku 19 784 24 691 25 101 VARAD KOKKU 28 574 32 182 30 246 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Intressikandvad kohustused 1 805 2 777 2 111 Võlad ja ettemaksed 4 047 4 672 3 035 Lühiajalised kohustused kokku 5 852 7 449 5 146 Intressikandvad kohustused 14 666 15 270 15 024 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 434 1 644 1 466 Sihtfinantseerimine 233 327 318 Pikaajalised kohustused kokku 16 334 17 241 16 807 KOHUSTUSED KOKKU 22 186 24 690 21 953 Aktsiakapital 7 737 7 737 7 737 Ülekurss 14 007 14 007 14 007 Oma aktsiad -390 -390 -390 Kohustuslik reservkapital 51 51 51 Realiseerimata kursivahed 369 394 608 Jaotamata kasum (kahjum) -15 386 -14 605 -13 981 Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 6 388 7 194 8 032 Mittekontrolliv osalus 0 297 259 OMAKAPITAL KOKKU 6 388 7 491 8 292 OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 28 574 32 182 30 246

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR '000 2kv 2023/2024 2kv 2022/2023 6k 2023/2024 6k 2022/2023 Müügitulud 5 445 7 300 8 856 11 910 Müüdud kaupade kulu -3 827 -5 688 -7 117 -9 785 Brutokasum 1 618 1 612 1 739 2 125 Tegevuskulud -1 642 -1 379 -2 509 -2 493 Müügi- ja turustuskulud -910 -671 -1 348 -1 314 Üldhalduskulud -732 -708 -1 161 -1 179 Muud äritulud/-kulud -11 -21 -20 -68 Bioloogiliste varade ümberhindlus 0 0 358 -170 Ärikasum (-kahjum) -35 212 -432 -606 Finantstulud/-kulud -535 -245 -842 1 447 Maksustamiseelne kasum (kahjum) -569 -33 -1 274 841 Tulumaks -97 -102 -110 -108 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -666 -135 - 1 385 733 Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus: Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -708 -210 -1 382 668 Mittekontrolliv osalus 42 75 -4 66 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku -666 -135 -1 386 733 Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse: Valuutakursi vahed -43 0 -239 -445 Kokku koondkasum (-kahjum) -709 -135 -1 625 288 Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus: Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -751 -210 -1 621 223 Väikeaktsionäridele kuuluv osa 42 75 -4 66 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku -709 -135 -1 625 288 Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) -0,02 -0,01 -0,04 0,02 Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) -0,02 -0,00 -0,03 0,01

