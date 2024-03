Tonner Drones met fin à la relation OCA avec Yorkville

Cannes, 1er mars 2024 - 8:00

Tonner Drones (FR001400H2X4 - ALTD) a le plaisir d'annoncer que la société a mis fin à toutes ses relations avec Yorkville Advisors (" Yorkville "). Yorkville ne possède plus d'obligations convertibles en actions (« OCA ») ni d'autres produits à prix variables dilutifs. *

Depuis son arrivée le 5 juin 2023, la direction a exprimé son désir de mettre fin à la dépendance historique de l'entreprise à l'égard des instruments financiers à prix variable tels que ceux qui étaient en place pendant de nombreuses années entre Yorkville et l'entreprise, alors connue sous le nom de Delta Drone, avant l'arrivée de la nouvelle direction.

Toutes les obligations envers Yorkville sont maintenant satisfaites par (i) la société qui a effectué le dernier paiement dû à Yorkville selon les termes de l'accord d'achat d'actions (" SPA ") annoncé dans le communiqué de presse du 27 juin 20231 ; et (ii) un investisseur qui a acheté à Yorkville les 23 000 OCA émises le 5 juin 2023 et modifiées comme annoncé dans le communiqué de presse de la société du 15 novembre 20232. La concrétisation de toutes ces obligations avec Yorkville est une étape importante pour Tonner Drones qui souhaite mettre fin à ces instruments financiers à prix variable, alors qu'elle poursuit ses efforts de restructuration financière et de refinancement.

Tonner Drones est heureux qu’un investisseur ait fourni le financement nécessaire pour assurer le paiement final à Yorkville dans le cadre du SPA. De plus, des discussions sont en cours avec l’investisseur qui a acheté les OCA pour les restructurer ou y mettre fin également.

Tonner Drones a récemment publié ses comptes semestriels3 et a été libérée du banc des pénalités d'Euronext4. Ces développements significatifs associés aux initiatives de restructuration financière et de réduction des coûts prises par la direction au cours des huit derniers mois, permettent désormais à la direction de consacrer son temps et ses ressources à la croissance des activités de la société dans le domaine des drones et des technologies liées aux drones, en particulier sur les marchés de l'armée et de la défense.

* Cela sera effectif une fois que Yorkville aura reçu le paiement intégral, qui sera traité dans les prochains jours.

A propos de Tonner Drones : Tonner Drones (anciennement Delta Drone) développe des drones et des technologies associées pour les secteurs de la défense et de la sécurité intérieure. Tonner Drones détient des participations précieuses dans certains des principaux fabricants français de drones civils et militaires. La stratégie de Tonner Drones consiste à tirer parti de ses participations dans ces entreprises par le biais d'une gestion active des actifs, d'un fonds de capital-investissement et en s'associant à d'autres fonds de capital-investissement pour devenir un important consolidateur de l'industrie. Des revenus supplémentaires peuvent être obtenus grâce à des redevances sur les brevets détenus par Tonner Drones auprès de fabricants reconnus. Tonner Drones ne prévoit pas de posséder une usine ; cependant, elle est déterminée à maintenir la R&D pour ses produits et systèmes en France.

Les actions de Tonner Drones sont cotées sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR001400H2X4).

Plus d'informations sur www.tonnerdrones.com

Si vous souhaitez en savoir plus, ou si vous êtes intéressé par un partenariat : contact@tonnerdrones.com

Contact

Actifin

Jean-Yves BARBARA

Financial communication

jean-yves.barbara@seitosei-actifin.com

+33 (0)1 56 88 11 13 Actifin

Amélie Orio

Press Relations

amelie.orio@seitosei-actifin.com

+33 (0)1 56 88 11 16

1 https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/09/DeltaDrone_CP_DeltaDrone_Yorkville_27.06.2023_VD.pdf

2 https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/11/2023-11-15_Avenant-accord-OCA-Tonner-Drones-et-Yorkville_FR.pdf

3 https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2024/02/TONNER-DRONES-FR.pdf

4 https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2024/02/TonnerDrones-leaves-penalty-bench-FR.pdf

