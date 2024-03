Finantsinspektsioon andis Coop Pank AS-ile loa ühineda Coop Finants AS-iga

Finantsinspektsioon andis Coop Pank AS-ile (Coop Pank) kui ühendavale ühingule loa ühineda Coop Finants AS-iga, mis on Coop Panga 100%-line tütarettevõtja. Finantsinspektsiooni luba oli Coop Panga ja Coop Finants AS-i vahel 13. septembril 2023 sõlmitud ühinemislepingu jõustumise eeltingimus, mis tähendab, et ühinemine on nüüd võimalik lõpule viia. Coop Panga poolt varasemalt avaldatud teave ühinemise kohta on kättesaadav siin.



Ühinemise tulemusena Coop Finants AS loetakse lõppenuks ning Coop Pangast saab Coop Finants AS-i õigusjärglane. Kuna tegemist on grupisisese ühinemisega, ei muutu selle tulemusena Coop Panga grupi konsolideeritud varade, õiguste ja kohustuste seis. Ühinemine on kavas lõpule viia 2024. aasta märtsikuu jooksul.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 184 900 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

Lisainfo:

Paavo Truu

finantsjuht

Telefon: 5160 231

e-mail: paavo.truu@cooppank.ee