MacGregorille suuri nosturitilaus VARD-laivanrakennusyhtiöltä kaapelinlaskualusprojektiin

Cargoteciin kuuluva MacGregor on saanut suuren tilauksen kolmesta nosturista. Ne asennetaan uusinta tekniikkaa edustavaan kaapelinlaskualukseen, jonka rakentaa maailmanlaajuisesti toimiva laivanrakennusyhtiö VARD.



Tilaus on kirjattu Cargotecin vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen tilauskantaan, ja nosturit toimitetaan vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä.



MacGregor toimittaa merenkäynnin liikkeiden kompensointijärjestelmällä (active heave compensation, AHC) varustetun 100 tonnin nosturin, 20 tonnin offshore-nosturin sekä kolmen tonnin kansinosturin italialaisen Prysmianin kolmanteen VARDin rakentamaan NB970-kaapelinlaskualukseen.



Lisäksi MacGregor toimittaa OnWatch-ratkaisun, johon kuuluu 24/7-periaatteella toimiva maailmanlaajuinen tekninen tukipalvelu.



Prysmianille rakennettava 191-metrinen kaapelinlaskualus on kehitetty haastaviin merenpinnan alla tapahtuviin asennustöihin. Alus pystyy esimerkiksi laskemaan kaapelia ja samalla kaivamaan sen merenpohjaan. Aluksessa on uusinta teknologiaa edustava DP3-paikannus- ja merikelpoisuusjärjestelmät. 19 000 tonnin kapasiteetti kaapelinlaskuun tekee aluksen yhden alansa tehokkaimmista.



“MacGregor on ollut VARDille luotettava laitetoimittaja lukuisissa hankkeissa vuosien mittaan”, toteaa Pasi Lehtonen, Senior Vice President, Offshore Solutions, MacGregor. “Tämä tilaus on merkittävä offshore-liiketoiminnallemme, ja olemme iloisia, että voimme toimittaa VARDille jälleen yhden kokonaisuuden erittäin toimintakykyisiä nostureitamme. Tuotteidemme ainutlaatuinen ja moderni suunnittelu, joissa yhdistyvät kestävyys ja kevyet pyöristetyt puomit, vastaa edelleen markkinoiden tarpeisiin.”



MacGregorilla on laaja valikoima toimintakykynsä osoittaneita AHC-nostureita, joista osa suorittaa tehtäviä merenpinnan alla. Ne nostavat kuormia täsmällisesti kaikissa olosuhteissa, jopa 40 lämpö- tai pakkasasteen kaltaisissa ääriolosuhteissa. AHC-nostureita on saatavilla sekä hydraulisilla että sähköisillä vinsseillä.



Uuden aluksen rakennustyön alkuvaihe tapahtuu VARDin telakalla Romanian Tulceassa ja sen viimeistely tehdään Norjassa. Alus luovutetaan Prysmianille vuoden 2027 alussa.

