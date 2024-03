Accumulus Synergy accueille deux cadres de stature internationale dans son équipe de direction

BURLINGAME, Californie, 07 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Synergy, Inc. (« Accumulus ») a annoncé, ce jour, la nomination de Chanille Juneau au poste de Cheffe de produit, et du Dr Kevin Charest à celui de Responsable de la sécurité de l’information. Ces nouvelles embauches permettent l’arrivée de leaders confirmés dans des domaines clés pour Accumulus, alors que l’entreprise entre dans une période de croissance importante suite au lancement initial de sa plateforme, plus tôt dans l’année.



« Je suis ravi d’accueillir Chanille et Kevin dans notre équipe », a déclaré Francisco Nogueira, PDG d’Accumulus. « Nous transformons l’écosystème de la régulation des sciences de la vie grâce à des solutions davantage basées sur les données, ce qui nécessite de faire preuve d’innovation et d’engagement en faveur de la sécurité. Chanille a plus que largement fait ses preuves dans la commercialisation de produits d’échange d’informations centrés sur les données dans des secteurs réglementés, et Kevin est fort de décennies d’expérience en cybersécurité, notamment au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux des États-Unis, du réseau HITRUST et de l’association BlueCross BlueShield. Ensemble, ils sont sur le point de révolutionner les méthodes d’échange et de sécurisation des informations confidentielles et exclusives entre les acteurs du secteur et les organismes de régulation. Cela reflète nos efforts visant à accélérer considérablement l’accès aux traitements essentiels pour les citoyens à travers le monde ».

Chanille Juneau rejoint Accumulus Synergy après avoir travaillé chez Berry Appleman & Leiden LLP, où elle occupait le poste de Directrice des technologies, et était à la tête des équipes Produits et Automatisation. Sous la direction de Juneau, l’équipe interne des produits technologiques de l’entreprise a développé des solutions logicielles de pointe qui ont permis à l’entreprise de figurer sur la liste 2023 des entreprises les plus innovantes au monde de Fast Company. Son approche innovante et son offre unique de produits orientés autour des sciences des données ont également été saluées par d’autres prix, notamment le prix de pionnier des technologies juridiques du National Law Journal, le prix de l’innovation commerciale de Tech Titans et le prix SIIA CODiE 2020 pour la meilleure solution juridique. Chez Accumulus Synergy, Juneau est à la tête de la stratégie produit. Elle encourage l’innovation et l’excellence sur toute la plateforme. Juneau est titulaire d’une licence en sciences biomédicales avec un certificat international axé sur les pays hispanophones et d’un master en développement des ressources humaines de la Texas A&M University.

Le Dr Kevin Charest rejoint Accumulus Synergy après avoir travaillé chez HITRUST, où il a occupé conjointement les postes de Responsable de la sécurité de l’information et de Directeur des technologies. Le Dr Charest est fort de plus de 30 ans d’expérience dans des postes d’entrepreneur et de cadre supérieur au sein des secteurs privé et public, notamment avec son poste de Responsable de la sécurité de l’information au ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) aux États-Unis. Chez Accumulus Synergy, le Dr Charest est responsable de tous les aspects du programme de sécurité de l’information et des initiatives de technologie d’entreprise. Le Dr Charest est titulaire d’une licence en informatique de l’University of Central Arkansas, d’un master en administration des affaires de l’University of West Georgia et d’un doctorat en cybersécurité de la Capella University. Il a également combattu au sein du corps des Marines des États-Unis et de l’armée américaine.

À propos d’Accumulus Synergy

Accumulus Synergy est une association industrielle internationale à but non lucratif qui met au point une plateforme d’échange de données révolutionnaire visant à favoriser une collaboration et une efficacité supérieures entre les organismes spécialisés dans les sciences de la vie et les autorités de réglementation internationales, tout en offrant aux utilisateurs la possibilité d’extraire des informations dynamiques basées sur les données. Accumulus travaille avec les principales parties prenantes de l’écosystème de la réglementation des sciences de la vie afin de créer et d’alimenter une plateforme visant à répondre aux exigences en matière de réglementation, de cybersécurité et de confidentialité englobant les échanges et soumissions cliniques, relatifs à la sécurité, à la chimie et à la fabrication, mais aussi réglementaires. Parmi les sponsors d’Accumulus Synergy, on retrouve 12 grands laboratoires pharmaceutiques internationaux.