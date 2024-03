CATANA GROUP : Compte-rendu de l’Assemblée générale du 29 février 2024

Communiqué de presse Canet-en-Roussillon, le 7 mars 2024 à 18h

Compte-rendu de l’Assemblée générale du 29 février 2024

L’assemblée générale mixte des actionnaires de CATANA Group (ci-après l’« Assemblée Générale ») s’est réunie jeudi 29 février 2024 au siège social de la Société, Zone technique, le Port à CANET-EN-ROUSSILLON, (66140).

Les avis de réunion et de convocation ont été publiés et les convocations envoyées conformément à la réglementation applicable. L’intégralité des documents relatifs à cette Assemblée Générale a été mise à disposition sur le site internet de la Société https://www.catanagroup.com/fr/ dans la partie Informations réglementées.

L’ensemble des résolutions proposées a été adopté à une très large majorité par l’Assemblée Générale.

Pour Aurélien Poncin – Président Directeur Général :

« Je remercie une nouvelle fois l’ensemble de nos actionnaires pour leur confiance. Près de 10 ans après le lancement de la gamme BALI, qui a changé le destin de notre Groupe, nous avons le privilège de conduire une équipe de plus de 1 400 personnes dont le dévouement et l’agilité expliquent pour beaucoup la présence aujourd’hui de notre Groupe dans l’élite mondiale des fabricants de multicoques, après des années particulièrement dynamiques commercialement mais paradoxalement très perturbées sur le plan mondial. Si le marché semble offrir actuellement moins de visibilité, somme toute assez logiquement, il n’en demeure pas moins solide et structurellement bon. Avec des fondations financières solides, et surtout des capacités d’adaptation fortes, construites dans le temps, cette situation de marché ne nous inspire aucune inquiétude. Car si cette donnée court terme nécessite de la vigilance, elle ne remet nullement en question notre marche en avant programmée. Le plan de la prochaine décennie est en effet déjà bien en route et offrira à coup sûr des opportunités de croissance forte et rentable.

La gamme BALI va continuer de s’étoffer avec l’arrivée prochaine du navire amiral de la flotte, le BALI 5.8, qui donnera une nouvelle dimension à cette jeune marque. Ensuite, BALI concentrera son plan de développement dans les unités de plus de 60 pieds, segment du marché de la voile à haut potentiel mais dont nous sommes absents aujourd’hui. Nous n’oublierons pas non plus notre marque historique CATANA, qui fêtera cette année ses 40 ans, que nous comptons significativement développer après s’être concentrés sur BALI au cours des dernières années. Ces nouvelles ambitions du Groupe dans les grands voiliers ainsi que le redéploiement de la marque CATANA, justifieront probablement un nouvel investissement industriel dans les prochaines années. Enfin, notre Groupe s’apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire avec l’ouverture de son département motonautique YOT. Sur un segment de marché huit fois supérieur à celui de la voile, nous resterons fidèles à notre ligne en proposant une gamme de produits innovants et répondant aux nombreuses aspirations nouvelles de ce marché, aussi bien dans les hors-bord que les in-board. Ce nouveau département pourra de plus s’appuyer sur une nouvelle usine très performante, construite à Aveiro au Portugal, qui sera opérationnelle dès l’automne prochain. C’est la première fois que notre Groupe aura eu l’opportunité d’imaginer une usine totalement adaptée aux besoins industriels de nos produits, tant sur le plan de la performance que des nouveaux enjeux environnementaux. Le cap est désormais clair : faire autant de chiffre d’affaires dans la voile que dans les moteurs à horizon 2030. »

CATANA Group est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance.

CATANA Group est coté sur le compartiment C d'Euronext Paris

Code ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : CATG.PA - Code Bloomberg : CATG.FP

Société de bourse : Kepler

CATANA Group AELIUM FINANCE David ETIEN – Directeur Financier Jérôme GACOIN david.etien@catanagroup.com jgacoin@aelium.fr 05 46 00 87 41 01 75 77 54 65

