Lucavsala korteriarendusprojekti ehitusega alustamine (Riia, Läti)

AS Merko Ehitus kontserni kuuluv SIA Merks Mājas on käivitanud Lucavsala korteriarendusprojekti Riias Daugava jõel asuval Lucavsala saarel. Projekti esimene arendusetapp hõlmab kolmest hoonest koosnevat ühendatud kompleksi kokku 214 korteri ja kahe äripinnaga. Ettevõte on alustanud esimese etapi esimese järgu ehitust, mille raames valmib 2025. aasta teises kvartalis 9-korruseline hoone 54 korteriga.

Lucavsala korteriarendusprojektil ( lucavsala.merksmajas.lv ) on unikaalne asukoht Lucavsala saarel, mis asub Riia kesklinna lähedal ning on muutunud populaarseks puhke-, ujumis- ja looduse nautimise kohaks. Asukohast avanevad maalilised vaated Daugava jõele, Pārdaugava võluvatele katustele ning Lucavsala lopsakale rohelusele. Arendusprojekt koosneb kokku kolmest elumajast 590 korteri ja kuue äripinnaga ning mitmekorruselisest parkimismajast.

Esimese etapi hooned on A-energiaklassiga ning uude elukeskkonda tuleb ainulaadne haljastus, välijõusaal, mitu puhkeala erinevatele vanusegruppidele, ühine kasvuhoone ning mitmekorruselise parkimismaja katusel asuvad korvpalli- ja jalgpalliväljakud.

Ehituses oleva 9-korruselise hoone korterite suurus on 35–86 ruutmeetrit ning ruutmeetrihind jääb vahemikku 2095 kuni 3375 eurot. Kõikidel korteritel on rõdu või terrass ning funktsionaalne põhiplaan – kõigis korterites on elutoas spetsiaalne tööruum ja suurtes korterites majapidamisruum.

SIA Merks Mājas ( www.merksmajas.lv ) on SIA Merksi elamuarenduste tütarettevõte.

Lisainfo: SIA Merks Mājas juhatuse liige Mikus Freimanis, tel: +371 6737 3380.

Urmas Somelar

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: urmas.somelar@merko.ee

AS Merko Ehitus ( group.merko.ee ) kontserni ettevõtted arendavad kinnisvara ning ehitavad hooneid ja infrastruktuuri. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis, Leedus ja Norras. 2023. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 635 inimesele ning ettevõtte 2023. aasta müügitulu oli 466 miljonit eurot.

