HMS Networks AB har genomfört återköp av egna aktier

HMS Networks AB (publ) har under perioden 23 februari 2024 – 7 mars 2024 återköpt sammanlagt 25 000 egna aktier (ISIN SE0009997018) inom ramen för det återköpsprogram som initierats av styrelsen i syfte att säkerställa HMS åtagande att leverera prestationsaktier enligt HMS Aktiesparprogram. Det viktade genomsnittspriset för under perioden återköpta aktier uppgår till 449,02 kr per aktie.

HMS Networks innehav av egna aktier uppgår efter återköpet till 143 416. Det totala antalet utestående aktier i bolaget är 46 818 868. Återköpet har genomförts på Nasdaq Stockholm.

För mer information, kontakta:

Staffan Dahlström, VD HMS, +46 (0)35 17 29 01

Joakim Nideborn, Finanschef HMS, +46 (0)35 710 6983

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom industriell informations- och kommunikationsteknologi (Industrial ICT). HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis®. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, samt i Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar, Buchen, Delft, Sibiu, Rotterdam och Bilbao. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Australien, Förenade Arabemiraten (UAE) och Vietnam, samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter mer än 800 personer och omsatte 3 025 MSEK under 2023. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm i segmentet Large Cap och sektorn Telecommunications.

