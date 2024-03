Kalmar ja Forterra allekirjoittivat yhteistyösopimuksen autonomisen terminaalitraktorin kehittämisestä

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 13. MAALISKUUTA 2024 KLO 14



Cargoteciin kuuluva Kalmar ja Forterra (entinen RRAI) ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen autonomisen terminaalitraktoriratkaisun kehittämisestä. Kalmarin vastuulla on kehittää automaatiovalmis terminaalitraktori, mukaan lukien sähköisen kaasupolkimen integrointi, sekä Kalmar One -automaatiojärjestelmä automatisoitujen terminaalitraktoreiden käytön hallintaan. Forterra vastaa AutoDrive-alustansa integroinnista terminaalitraktorin autonomisia toimintoja varten.

Forterra on autonomisten järjestelmien johtava toimittaja ja yksi varhaisimmista innovaattoreista kuljettajattoman teknologian alalla. Yhtiö on toimittanut autonomisia ratkaisuja Yhdysvaltain puolustusministeriölle ja muihin kuin teillä käytettäviin kaupallisiin sovelluksiin. Sen AutoDrive-järjestelmä on yksi johtavista haastaviin olosuhteisiin, kuten satamiin ja logistiikkakeskuksiin, tarkoitetuista kuljettajattomista järjestelmistä.

Josh Araujo, toimitusjohtaja, Forterra: ”Tässä sopimuksessa yhdistyvät laaja kokemuksemme maailmanluokan autonomisten järjestelmien kehittämisestä, Kalmarin laaja kokemus satama- ja terminaaliautomaatiosta sekä markkinoiden johtava tuote. Uskomme, että AutoDrive on paras alusta luoda houkutteleva uusi tarjonta konttien ja lavettien käsittelyyn.”

Juuso Kanner, johtaja, Automation Business Line, Kalmar: ”Uskomme, että terminaalitraktoreiden automatisoinnissa on valtava potentiaali turvallisuuden ja tuottavuuden kannalta. Tämä kehityssopimus on innovaatiomatkamme seuraava merkittävä askel Norjassa onnistuneesti toteutetun Kalmar RoboTractor -pilottiprojektin jälkeen. Tulemme hyödyntämään laajaa kokemustamme konttilukkien automatisoinnista, joka on otettu käyttöön monissa johtavissa konttiterminaaleissa ympäri maailman.”



Kalmar on satamien, terminaalien, jakelukeskusten ja raskaan teollisuuden kestävien lastinkäsittelyratkaisujen globaali markkinajohtaja. Laajan sähkötoimisten tuotteiden valikoimamme ja maailmanlaajuisen palveluverkostomme ansiosta voimme auttaa asiakkaitamme tekemään toiminnastaan entistäkin turvallisempaa, ekotehokkaampaa ja tuottavampaa. Yhteistyössä kehitettävät innovatiiviset ratkaisut muokkaavat alamme tulevaisuutta asiakkaidemme eduksi. www.kalmarglobal.com

Kalmar on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto oli vuonna 2023 noin 4.6 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 11 400 henkilöä. www.cargotec.com

