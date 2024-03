Vaisala Oyj

Pörssitiedote

13.3.2024 klo 16.00

Vaisala on julkaissut päivitetyn palkitsemispolitiikan

Vaisala Oyj on julkaissut päivitetyn toimielinten palkitsemispolitiikkansa. Politiikka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat sekä tämän tiedotteen liitteenä. Yhtiön palkitsemiskäytäntöjä on kehitetty ja parannettu, jotta varmistetaan niiden pysyvän muuttuvien markkinakäytäntöjen mukaisina. Palkitsemispolitiikka huomioi kestävän kehityksen roolin osana Vaisalan menestystä, ja siksi kannustinjärjestelmiin on sisällytetty sekä ympäristöä että sosiaalista vastuuta koskevat vastuullisuustavoitteet. Palkitsemispolitiikka esitetään varsinaiselle yhtiökokoukselle 26.3.2024.





Lisätietoja

Paula Liimatta

09 8949 2020, ir@vaisala.com

