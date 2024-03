SAFE - Accélération des réorganisations pour un retour à une croissance durable et rentable

Accélération des réorganisations

pour un retour à une croissance durable et rentable

Fleurieux-sur-l’Arbresle - France - le 13 mars 2024 à 18h. Fort de la mise en place d’un nouveau financement d’un montant minimum net d’environ 850 000 euros (communiqué de presse du 11 mars 2024) pour mettre en œuvre son plan de restructuration, Safe SA confirme l’accélération de ses réorganisations.

A la suite de l’audit complet du Groupe terminé en janvier 2024, SAFE s’est engagé à optimiser les coûts de structure et rassembler les équipes sur le site de Fleurieux-sur-l'Arbresle, site actuel de production de Safe Médical. Cette évolution géographique du Groupe lui permet d’initier de nouvelles configurations industrielles pour améliorer ses capacités d'usinage, et réduire les délais de production.

Dans la continuité, l’adaptation du département commercial s’inscrit comme un exercice indispensable. Force vive et véritable moteur de la croissance du Groupe, le département commercial France est entièrement restructuré, en passant d’un modèle de commerciaux salariés à un modèle d’agent commerciaux spécialisés.

Nicolas Papillon, Directeur Général Délégué de Safe SA précise : « Cette réorganisation amorce un vrai changement de modèle pour le Groupe qui permet de densifier la force de vente avec des agents commerciaux expérimentés du secteur, via un doublement du nombre de commerciaux sur la France, et d’alléger significativement les charges fixes de la structure. A ce jour 7 agents commerciaux ont été recrutés, pour un objectif de 10 à mi-2024. Pour rappel, l’activité France de Safe Orthopaedics représente environ 50% du chiffre d’affaires du Groupe. »

Prochaines publications :

Résultats annuels 2023 et Rapport financier annuel 2023, le 30 avril 2024

À propos de Safe Group

Safe Group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 100 collaborateurs.

Safe Orthopaedics conçoit et distribue des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 14 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l ’emploi. Elle dispose de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, impression additive, finition et conditionnement stérile.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

