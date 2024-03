UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote (Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot) 14.3.2024 klo 16.00

UPM täydentää yhtiökokoukselle 4.4.2024 esitettävää palkitsemispolitiikkaansa

UPM on tänään täydentänyt yhtiökokoukselle 4.4.2024 esitettävää palkitsemispolitiikkaansa. Päivitys koskee kohtaa ”5.2 Toimitusjohtajan toimisopimus”, johon on lisätty yhtiön internet-sivuilla jo aikaisemmin olleet tiedot toimitusjohtajan sopimuksen päättymisen johdosta maksettavasta korvauksesta. Päivitetty palkitsemispolitiikka on saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.upm.com/yhtiokokous2024.

Toimitusjohtajan toimisuhteen pääasialliset ehdot, mukaan lukien sopimuksen päättymisen johdosta maksettavia korvauksia koskevat ehdot, ovat jatkuvasti ajantasaisina saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.upm.com.



UPM-Kymmene Oyj

Pirkko Harrela

Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet

ma-pe klo 9–16

puh. 040 588 3284

media@upm.com

