Communiqué de presse - SPIE finalise l'acquisition de ROBUR en Allemagne

Cergy, le 15 mars 2024 – SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, annonce la finalisation de l'acquisition de ROBUR Industry Service Group GmbH. A la suite de l’annonce faite le 28 novembre 2023, les autorisations réglementaires nécessaires (y compris celles des autorités européennes de la concurrence) ont été reçues et les conditions suspensives ont été levées dans leur ensemble.

Avec cette acquisition, SPIE établit une position stratégique sur le marché allemand des services à l’industrie (le plus important marché Européen) sur lequel le Groupe était jusqu'alors peu présent. SPIE va ainsi développer et enrichir son portefeuille d'activités en Allemagne, renforçant ainsi sa position de numéro 2 du secteur. Le Groupe va pouvoir exploiter des opportunités de synergies commerciales avec un portefeuille attractif de clients de premier plan. SPIE pénètre également le marché très prometteur de la maintenance dans l’énergie éolienne, renforçant ainsi sa position d’acteur clé de la transition énergétique.

À propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications. Nos 50 000 collaborateurs sont engagés en faveur de la transition énergétique et d’une transformation numérique responsable aux côtés de nos clients.

Le groupe SPIE a réalisé, en 2023, un chiffre d’affaires consolidé de 8,7 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 584 millions d’euros.

Avertissement

Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse ne constituent pas des données historiques, mais sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses en ce inclus, notamment, des hypothèses concernant la stratégie présente et future de SPIE et l’environnement dans lequel SPIE exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels de SPIE et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Les déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes difficiles à prévoir et généralement en dehors du contrôle de SPIE. Les résultats réels pourraient être significativement différents de ceux qui sont présentés, explicitement ou implicitement, dans les déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse. Ces risques et incertitudes incluent ceux détaillés et identifiés au Chapitre 2 « Facteurs de risques et contrôle interne » du Document d’Enregistrement Universel 2022 de SPIE déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 12 avril 2023, sous le numéro D.23-0265 disponible sur le site Internet de la Société (www.spie.com) et celui de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). Le présent communiqué de presse inclut uniquement des informations résumées et ne prétend pas être exhaustif. Aucune garantie n’est donnée quant à l’exactitude et l’exhaustivité de l’information ou des opinions contenues dans le présent communiqué de presse.

Le présent communiqué de presse ne contient pas et ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières, ni une invitation ou une incitation d’investissement dans des valeurs mobilières en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

