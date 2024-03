La bourse suisse accueille CASL, un produit crypto disruptif : l’ETP Cardano Staking ETP by Liqwid (CASL)

Zurich, 18 mars 2024– La jeune pousse suisse Liqwid Finance lance, en partenariat avec l’émetteur Issuance.Swiss AG, CASL, un ETP résolument nouveau dans l’univers des actifs numériques. Il permet non seulement de capturer la performance du sous-jacent ADA, géré par la fondation Cardano, mais aussi les intérêts du travail (staking) de ce jeton. Distribué sous forme d’ETP (exchange traded product), ce produit est accessible à tout type d’investisseurs Suisse dès aujourd’hui sur la bourse de Zurich, le SIX Swiss Exchange (code ISIN CH1327686056, ticker CASL).

Pour Florian Volery, cofondateur de Liqwid Finance, « CASL présente tous les avantages de la finance traditionnelle et de la finance décentralisée. C’est un produits de qualité institutionnelle, peu coûteux et liquide ». Il a conçu ce produit qui ne se contente pas de suivre les évolutions du jeton ADA, un actif crypto lancé en 2017 par Cardano, mais engrange les rendements du travail (staking) de ce jeton sur la blockchain de Cardano, la plus décentralisée à ce jour. « Avec CASL, nous voulons franchir une nouvelle étape, souligne Florian Volery, celle qui permettra d’établir un pont entre la gestion d’actifs classiques et numériques. Jusque-là, la plupart des instruments financiers accessibles aux investisseurs dans l’univers crypto leur donnait accès aux évolutions des sous-jacents (Bitcoin, Ethereum, ADA, etc.). Nous allons plus loin, en faisant travailler les encours d’ADA et en redistribuant les intérêts aux investisseurs. » Ces derniers profitent ainsi d’un double retour sur investissement ainsi que de frais de gestion réduits (1,5%) par rapport à la moyenne des produits concurrents.

Ingénierie suisse, 100% sécurisé

Outre ces perspectives de rendement supérieure à la moyenne de l’industrie, l’ETP CASL présente un profil de risque particulièrement maîtrisé. Il est 100% adossé à des stocks physiques du jeton ADA, donc des actifs réels, conservés dans un portefeuille « à froid » (hors-ligne), autrement dit impossible à pirater. Le travail (staking) des jetons ADA de l'ETP est réalisé par Liqwid sur le réseau Cardano, le seul à n’avoir pas été victime de panne sur les cinq dernières années, par rapport à ses plus gros concurrents ayant aussi un consensus basé sur la preuve d’enjeu (Solana, Ethereum, Avalanche).

« CASL permet aux investisseurs, en toute simplicité, sans avoir besoin d’un portefeuille de crypto-monnaies ni de connaissances spécifiques, de générer un rendement tout en contribuant à la décentralisation de la finance, résume Bruce Jackson, responsable des actifs numériques chez Apex Group. Cette décentralisation est la clé de l’avenir d’un monde inclusif, auquel pourront participer les millions de personnes qui n’ont pas accès aux infrastructures bancaires. »

L’ETP CASL offre une liquidité instantanée sans aucune contrainte, la blockchain de Cardano ne prévoyant aucune période de blocage des actifs en jeu. L’ensemble de la chaîne de valeur fait intervenir des acteurs suisses, gage supplémentaire de sécurité.

Le prix de lancement a eté fixé à USD$ 25 qui représente une exposition investie dans ADA d’environ 39 (cours de 1 ADA pour ~USD$ 0.64 | 12.03.2024). Il est disponible en 2 devises complémentaires étant CHF et l'Euro.

Pour en savoir plus : veuillez acceder au service de l'emetteur : issuance.swiss



Contact Presse: press@liqwid.ch ou +41 79 269 53 31

A propos de Liqwid Finance

Liqwid est un protocole de liquidité pour le prêt et l'emprunt d'actifs natifs de Cardano. Le protocole Liqwid est composé de contrats intelligents décentralisés et audités construits sur la blockchain de Cardano. Les contrats intelligents permettent aux utilisateurs de déposer de la liquidité dans un marché monétaire, de gagner des intérêts et d'ouvrir des prêts surcollatéralisés directement, sans intermédiaires et de manière sécurisée.

La plateforme existe depuis février 2023 et compte actuellement plus de 70 millions de dollars d'actifs sur son protocole. La mission de Liqwid est d’établir des passerelles entre la finance décentralisée et la finance traditionnelle, avec pour objectif de financer l'économie réelle grâce à la technologie de la blockchain.

A propos de la fondation Cardano

La Fondation Cardano est une organisation indépendante à but non lucratif basée en Suisse, chargée de promouvoir la blockchain Cardano comme infrastructure publique dans un large éventail d'industries. Basée à Zoug en Suisse, la fondation supervise les développements de Cardano, qui est une blockchain open source construite par le biais de recherches évaluées par des académiciens et une plateforme permettant d’exécuter des contrats intelligents. La cryptomonnaie utilisée sur Cardano s'appelle Ada. Lancée par Charles Hoskinson, le co-créateur du jeton Ethereum, Cardano est une des seules plateforme de blockchain à être suffisamment sûre pour protéger des milliards de données, suffisamment évolutive pour s'adapter à des systèmes globaux et suffisamment robuste pour soutenir un changement fondamental.