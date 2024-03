FirstFarms A/S' Årsrapport 2023: Fundamentet for kraftig vækst på plads

FirstFarms A/S tangerer det næstbedste driftsresultat (EBITDA) siden børsnoteringen i 2006.

Fundamentet for kraftig vækst og indfrielse af 2028 strategi er på plads ved et tilfredsstillende 2023 resultat og en kapitaltilførsel i starten af 2024.

FirstFarms har i 2023 realiseret:

En omsætning på 462 mDKK (2022: 418 mDKK)

Et EBITDA på 101 mDKK (2022: 147 mDKK)

Et EBIT på 50 mDKK (2022: 96 mDKK)

Et resultat efter skat på 26 mDKK (2022: 65 mDKK)

Egenkapitalen er øget fra 683 mDKK til 723 mDKK. Den samlede styrkelse af kapitalen beløber sig til 40 mDKK. Koncernen ender således med en soliditetsgrad på 48% ved udgangen af 2023.

Bestyrelsen og direktionen i FirstFarms A/S har d.d. behandlet og godkendt årsrapporten for 2023.

FirstFarms forventer at igangsætte aktietilbagekøb på op til 105.000 aktier til dækning af warrant program. Aktietilbagekøbet er i henhold til bemyndigelse vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2023.

2023 bød på vanskelige markedsvilkår. En kombination af høje mælke- og grisepriser samt en stabil, effektiv og cirkulær drift, sikrer dog, at FirstFarms leverer et resultat indenfor rammerne af de udmeldte forventninger og præsterer en omsætningsfremgang på 10%.

”Risikospredning i både drift og geografi, er blevet vores positive varemærke, og er igen en vigtig faktor for vores evne til at levere positive resultater. Risikospredning er en del af vores DNA og giver os den modstandskraft som er nødvendig,” siger adm. direktør Anders H. Nørgaard.

Højt aktivitetsniveau

2023 bød på en bred vifte af aktiviteter - f.eks.:

To nye griseproduktioner i Ungarn blev taget i brug og drifter nu 100 procent

Etablering af stort vandingsanlæg i Rumænien – klar til brug nu

Opsættelse af solcelleanlæg på flere produktionsenheder

Fortsatte undersøgelser af muligheden for at starte biogasproduktion

Strategiudvikling og organisationstilpasninger

ESG-tiltag f.eks. kortlægning af drivhusgasudledninger samt udvikling af bæredygtighedsplaner for de enkelte produktionsenheder.

”Efter mange måneders grundigt arbejde, kunne vi ved årsskiftet præsentere vores ambitiøse nye strategi; ”Strategi 2028”, der skal sikre vores fortsatte vækstrejse. Vi foretog samtidig en række organisationsændringer og implementerede en ny bred ansvars- og opgavefordeling, der betyder, at organisationen er gearet og klar til den forestående vækstopgave, siger Anders H. Nørgaard.

Forventninger til 2024: Resultatmæssig fremgang

Med afsæt i ambitionen om at vækste FirstFarms de næste fem år, forventer koncernen at levere en højere omsætning og et bedre resultat i 2024 sammenlignet med 2023. Der forventes et EBITDA på 110 - 140 mDKK og et EBIT på 50 - 80 mDKK mod et realiseret EBITDA på 101 mDKK og et EBIT på 50 mDKK i 2023.

”Skal vi nå vores mål i 2024, skal vi være ”best in class” i vores effektivitet, og evne at udnytte den produktionskapacitet vi har fuldt ud. Vi skal have fokus helt ned i detaljen på at nedbringe vores omkostninger pr. produceret enhed. Her hjælpes vi godt på vej af vores cirkulære tankegang,” siger Anders H. Nørgaard.

Fokus vil være på at skabe mest mulig værdi i den cirkulære drift og værdikæderne omkring FirstFarms’ produkter.

Arbejdet mod et mere bæredygtigt landbrug intensiveres og omstillingen til grøn energi fortsætter i 2024. Der er blandt andet fokus på at øge koncernens egen integrerede produktion af vedvarende energi. Målet er at forbedre energieffektiviteten og blive så energiselvforsynende som muligt.

Godt rustet til vækst

29. februar 2024 kunne FirstFarms meddele en kapitaltilførsel på 186 mDKK fra Heartland-koncernen. De tilførte midler er øremærket udvikling og vækst.

Med Heartlands indtræden i en i forvejen stærk ejerkreds, er FirstFarms særdeles godt rustet til at eksekvere på ”Strategi 2028”. FirstFarms’ 2028-mål er at øge koncernens omsætning til 750 mDKK og EBITDA til 240 mDKK.

FirstFarms vil udvikle sig til en af Europas bedst drevne og mest profitable virksomheder indenfor jordbrug og fødevarer.

Årsrapporten kan ses i sin fulde længde i vedhæftede fil.

Med venlig hilsen

FirstFarms A/S

For yderligere information:

Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt adm. direktør Anders H. Nørgaard på telefon +45 75 86 87 87.



Om FirstFarms:

FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab. Vi driver FirstFarms med ansvar for de omkringliggende samfund, og vi leverer højeste kvalitet, som primært afsættes lokalt. Vi handler på nye muligheder, der skaber værdi for vores investorer og for omverdenen. Vi arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig virksomhed.

