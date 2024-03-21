蜗牛游戏为庆祝方舟：动画系列在美国和加拿大开播，推出及方舟：生存飞升的动画主题游皮肤，以扩大市场基础

加利福尼亚库尔弗城, March 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Snail, Inc. (纳斯达克股票代码: SNAL) (以下简称“蜗牛”或“公司”）是一家领先的全球独立开发商和发行商，专注于互动数字娱乐，今日庆祝Paramount+宣布根据热门冒险游戏方舟：生存进化（ARK: Survival Evolved）的全新原创剧集方舟：动画系列（ARK: The Animated Series）的前六集现已在美国和加拿大Paramount+上独家播放。该系列将于4月19日星期五开始在所有其他Paramount+国际市场上映。本季的第二部分将在稍后日期推出七集新剧集。



方舟：动画系列讲述了21世纪古生物学家Helena Walker探索神秘史前世界的史诗般传奇故事。这一叙事开展旨在吸引游戏玩家和主流受众，让大众更深入了解方舟传说，并为粉丝和新观众提供一种新的方式来参与其丰富的以生存中心叙事。该系列的推出有望进一步提升方舟宇宙在美国及全球市场的影响力，巩固其在游戏社区和主流娱乐中的地位。

为庆祝动画系列的首播，方舟：生存飞升（ ARK: Survival Ascended ）将推出Bob的“Dear Jane”游戏内容，其中包括四款动画角色皮肤。双重发布旨在扩大方舟宇宙的市场覆盖面和渗透力。这些新内容旨在将游戏体验与动画系列相融合，为粉丝提供更多的内容，增强他们在方舟宇宙中的沉浸感。此外，从4月1日起，方舟：生存飞升（Cloud、PC、Xbox Series X|S）将在微软的Game Pass上线，将触及更广泛的玩家群体。

蜗牛游戏首席执行官Jim Tsai评论道：“方舟：动画系列及配套的游戏皮肤的推出标志着方舟系列的一个关键发展时刻。将方舟体验从游戏扩展到主流媒体，不仅增强我们游戏的吸引力，还能将方舟宇宙打造为娱乐领域的多维度品牌。这一战略举措证明了我们致力于为我们的忠实社区和新受众提供更多和多元化方舟体验的决心。在我们继续探索方舟宇宙和其他游戏作品的的发展和扩展新机遇的同时，我们将一如既往地致力于提供引人入胜、超越玩家期望的创新游戏体验。"

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蜗牛是一家领先的全球独立开发商和发行商，为世界各地的消费者提供互动数字娱乐，拥有一流的优质游戏产品组合，专为在各种平台（包括游戏机、个人电脑和移动设备）上使用而设计。

前瞻性陈述

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