Årsrapport 2023 – Et udfordrende år for SIG med resultat under målsætning

CEO Michael Hove har følgende kommentarer til årsregnskabet:

” Året 2023 var overordnet et udfordrende år for SIG, hvor selskabet oplevede modgang i alle vores aktivklasser primært drevet af en høj inflation, højere realrente samt at især vores valueaktier havde et år, hvor man var ”out of favour” som aktivklasse.

Uagtet denne modgang i vores 3 investeringsområder, så præsterede SIG samlet set et overskud på DKK 11 mio. efter skat, hvilket understreger at strategien med at være spredt og primært investeret i aktiver som giver et løbende cash flow selv i udfordrende år på lang sigt vil skabe det bedste risikojusterede afkast for vores aktionærer.

SIG er fortsat konservativt investeret ultimo 2023 med en vægtning på 60% af balancen i ejendomme med langsigtede lejere og 23% i kreditobligationer med en kortere løbetid på 2-4 år, og hertil har selskabet fortsat evnet at kunne købe egne aktier løbende tilbage over markedet med væsentlig rabat”.

Performance highlights 2023:

Resultat efter skat blev realiseret med DKK 11 mio. (Inklusive en aktivering af skatteaktivet på DKK 2.5 mio. samt en negativ værdiregulering af ejendomme på DKK 0.9 mio.)

Selskabets egenkapital ultimo perioden var DKK 187.8 mio. svarende til en egenkapitalforrentning

på 5,9%, og en indre værdi ultimo perioden på 3.85 (Udvandet indre værdi 3.85).

Selskabet har i perioden 1/1-2020 – 31/12-2023 mere end fordoblet selskabets indre værdi fra 1.92 til 3.85 svarende til et gennemsnitligt årligt afkast på 19% efter skat.

Selskabets har i igennem 2023 som led i sin udbyttepolitik tilbagekøbt egne aktier så selskabet ultimo året ejer 4.854.063 egne aktier svarende til 9,1 % af selskabets aktiekapital.

Selskabet har ultimo 2023 et ikke aktiveret skatteaktiv på DKK 127.9 mio.

Udvalgte highlights for januar og februar 2024:

Selskabet har samlet efter de første to måneder i 2024 realiseret et resultat efter skat på DKK 6.0 mio.

Selskabets egenkapital ultimo februar 2024 var DKK 188,7 mio. (Inklusive et aktietilbagekøb på DKK 5 mio.) svarende til en egenkapitalforrentning på 3,2% for året.

Selskabets indre værdi ultimo februar 2024 var på 4.01 (Udvandet indre værdi 4.01).

Selskabets havde ultimo februar 2024 samlet investeret DKK 305,2 mio. fordelt med DKK 164.2 mio. i ejendomme, DKK 69.5 mio. i kreditobligationer, DKK 46.7 mio. i kapitalandele og DKK 24.8 mio. i øvrige nettoaktiver.

Forventninger til 2024:

Selskabets forventer i 2024 at forrente egenkapitalen med 10-15% svarende til en efter-skat indtjening i niveau DKK 19 - 28 mio.

Selskabets langsigtede målsætning er uændret at forrente egenkapitalen med gennemsnitligt 10-15% årligt baseret på selskabets investeringer i ejendomme, obligationer og kapitalandele.

Denne forventning er opbygget på en forventning om, at selskabet vil skabe en nettoindtjening på sine 4 ejendomme (uden værdireguleringer) i niveauet DKK 8,5 mio., en nettoindtjening på kreditobligationer i niveauet DKK 7,2 mio. (efter betaling af fee til ekstern forvalter) svarende til et afkast på 9% af en samlet vægtet portefølje på DKK 80 mio. samt en nettoindtjening på DKK 5,4 mio. på kapitalandele svarende til et afkast på 12% af en samlet vægtet eksponering på DKK 45 mio. over året.

De samlede omkostninger for selskabet ligger i niveauet på DKK 3,2 mio. I ovenstående afkastmål forventer selskabet ikke at aktivere mere på sit skatteaktiv i 2024.

Afkastet vil variere fra år til år, da der vil være markedsudsving på selskabets aktier og kreditobligationer samt årlige reguleringer på ejendommene og selskabets skatteaktiv.

