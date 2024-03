Aya Or & Argent : Résultats du T4-2023 et conférence téléphonique le 28 mars

MONTRÉAL, 22 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aya Or & Argent Inc. (TSX : AYA; OTCQX : AYASF) (« Aya » ou la « Société ») diffusera ses résultats du T4 et de l’exercice 2023 le 28 mars 2024, avant l’ouverture des marchés.

La direction tiendra une conférence téléphonique le jour même, soit le jeudi 28 mars 2024 à 09 h 00 HAE, pour discuter des résultats financiers et opérationnels de la Société.

Lien vers la webdiffusion : https://edge.media-server.com/mmc/p/akq33365

Instructions pour obtenir les numéros permettant d’accéder à la conférence téléphonique :

Toutes les parties doivent s’inscrire à l’aide du lien ci-dessous pour participer à la conférence téléphonique. Inscrivez-vous en cliquant https://register.vevent.com/register/BI6da35ce6d637401a9ff4cdd081833fb6 et en remplissant le formulaire d’inscription en ligne. Après votre inscription, vous recevrez les numéros de téléphone et le NIP à entrer au moment de l’appel.





La webdiffusion en direct sera archivée et sera disponible pour visionnement ultérieur. Les diapositives de présentation qui accompagneront la conférence téléphonique seront également disponibles sur le site Web d’Aya.

À propos d’Aya Or & Argent Inc.

Aya Or & Argent Inc. est un producteur d’argent canadien en pleine croissance qui exerce ses activités au Royaume du Maroc.

Aya est la seule société minière purement argentifère cotée à la Bourse de Toronto. Elle exploite la mine d’argent Zgounder à forte teneur et explore ses propriétés situées le long de l’Accident Sud-Atlasique à fort potentiel, dont plusieurs renferment d’anciennes mines productrices et des ressources historiques. En plus de ses actifs miniers marocains, Aya détient aussi le projet aurifère Tijirit situé en Mauritanie, qui avance à l’étape de l’étude de faisabilité.

L’équipe de direction d’Aya maximise la valeur pour ses actionnaires en ancrant la durabilité au cœur de sa production, de ses ressources, de sa gouvernance et de ses plans de croissance financière.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web d’Aya à l’adresse www.ayagoldsilver.com, ou communiquer avec :