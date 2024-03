NetBet Casino slår sig sammen med Light & Wonder

COPENHAGEN, Denmark, March 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Danmark og Light & Wonder har indgået en aftale, der vil give danske spillere adgang til et større udvalg af online casinospil.



Aftalen betyder, at en række af Light & Wonders mest populære spil bliver tilføjet til NetBet Danmarks udvalg, herunder spil som 88 FORTUNES™, ZEUS THUNDER WINS™ og MONTEZUMA™.

NetBet Danmarks PR-manager, Claudia Georgevici, sagde: "NetBets mission er at sikre, at vores spillere får den bedst mulige spiloplevelse, uanset hvad de vælger at nyde. Light & Wonders årtiers erfaring på et konkurrencepræget marked viser deres fælles hengivenhed til denne forpligtelse, hvilket gør dem til en ideel partner for et gavnligt og produktivt forhold".

Spillere hos NetBet kan nu udforske de spændende nye spil fra Light & Wonder ved at besøge den officielle NetBet Danmark-hjemmeside.

Om NetBet.com/dk

NetBet.com/dk har licens til at operere i Danmark og giver spillerne adgang til tusindvis af brancheførende casinospil, fra spilleautomater til live-spil. Med så meget at tilbyde kunderne har NetBet.com/dk udviklet sig til et af landets foretrukne online gaming brands.

