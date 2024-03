Royal Mail adopte le réseau ouvert de consignes colis Quadient et apporte une nouvelle expérience de dépôt et de collecte aux consommateurs anglais

Avec la contribution du leader du marché britannique, Royal Mail, le réseau ouvert Parcel Pending by Quadient est la solution la plus pratique du marché, offrant un point de contact unique pour les collectes et les livraisons de cinq grands acteurs nationaux du dernier kilomètre





Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, et opérateur majeur de réseaux ouverts de consignes colis dans le monde, annonce que Royal Mail, la plus grande société de livraison de colis au Royaume-Uni, a rejoint le réseau ouvert Parcel Pending by Quadient dans le cadre d'un contrat pluriannuel. Avec pour objectif d'offrir à ses clients un nouveau service avec une expérience unique, Royal Mail proposera les retours et les envois par consigne sur environ 200 sites à partir de mai 2024, tout en prévoyant à terme l'utilisation de 3 000 sites à mesure que le réseau britannique se développera dans les années à venir.

En utilisant le réseau ouvert de consignes colis Quadient, installées au plus près des communautés dans des lieux pratiques comme les stations-service Rontec et MFG, les pubs du groupe Stonegate et les parkings APCOA, Royal Mail commencera par offrir la possibilité de déposer des retours ou d'envoyer des colis dans des Drop Box dédiées et portant sa marque. Ce service sera étendu à l'avenir pour inclure le retrait d'articles envoyés directement vers les consignes et ceux remis en consigne après un échec de livraison.

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient, a déclaré : « Nous sommes honorés de la confiance de Royal Mail dans notre solution et notre modèle commercial. C’est avec fierté que nous voyons la rapidité avec laquelle notre réseau ouvert s'est développé depuis son lancement l'été 2022, preuve du succès de notre approche agnostique en réponse aux besoins des transporteurs et des consommateurs en Grande-Bretagne, l'un des plus grands marchés du commerce en ligne au monde. Grâce à ce partenariat avec le leader du marché de la livraison de colis, nous sommes plus que jamais convaincus que l'adoption et l'utilisation de nos consignes automatiques vont s'accélérer, à mesure que nous déployons de nouveaux sites et proposons de nouveaux services ».

Martin Seidenberg, Directeur Général Groupe des Services de Distribution Internationale de Royal Mail, a déclaré : « Notre expansion dans les consignes automatiques accessibles 24h/24 et 7j/7 offrira à nos clients encore plus de choix pour déposer leurs colis, parmi plus de 21 000 sites. Nous voulons rendre l'envoi et le retour de colis aussi pratiques que possible pour nos clients, en les intégrant dans leurs trajets quotidiens avec une gamme d'options adaptées aux différents modes de vie. Nous explorons constamment de nouvelles façons d'améliorer nos services, notamment en offrant plus d'options de livraison en ligne via notre site web et notre application, des dépôts 24h/24 et 7j/7 dans des endroits comme nos boîtes de dépôt de colis, l'utilisation des points de collecte Collect+ et des bureaux de poste, ainsi que la collecte à domicile grâce au service Royal Mail Parcel Collect ».

Royal Mail est le plus grand transporteur à rejoindre le réseau ouvert de consignes automatiques de Quadient, avec d'autres acteurs clés tels qu'Evri, DHL, DPD et UPS. Le réseau de consignes connectées disponibles en extérieur comme en intérieur permet aux consommateurs d'expédier, retourner et retirer des colis à l'heure de leur choix. Le réseau comprend la solution Drop Box, récemment primée, avec son module optionnel intégré d’impression d'étiquettes d’expédition qui permet aux consommateurs d'envoyer facilement des retours de marchandises et d'autres colis sans étiquette préimprimée ou une imprimante à domicile.

Quadient établit rapidement des partenariats stratégiques avec des acteurs de la grande distribution et d'autres organisations pour offrir des emplacements sécurisés de premier choix et accélérer le développement de son réseau ouvert de consignes automatiques à travers le Royaume-Uni. La solution renforce les flux de clients et l’attractivité de ces sites. Quadient opère également des réseaux ouverts de consignes automatiques au Japon et en France, et est un leader dans le domaine des consignes colis sur le marché résidentiel aux États-Unis.

