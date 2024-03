Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S, CVR 28 31 25 04.



Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 16. april 2024 kl. 14.00 på:

SAGRO, Majsmarken 1, DK-7190 Billund

Den ordinære generalforsamling bliver desuden transmitteret direkte på dansk via webcast gennem selskabets aktionærportal. Transmissionen vil kun dække talerstolen.

Dagsorden:

1. Beretning om selskabets virksomhed





2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelsen





3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport





4. Godkendelse af bestyrelseshonorar





5. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2023





6. Forslag fra bestyrelsen





Orientering om vedtægterne.

a) Forslag om at udvide bestyrelsen fra 6 til 7 medlemmer

b) Forslag til vedtægtsændringer

1) Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital

2) Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede konvertible gældsbreve samt til at foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse

c) Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

d) Bemyndigelse til dirigenten

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen





8. Valg af revisor





9. Eventuelt





Vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 2–5, 6.c, 6.d, 7–9 kræver simpelt stemmeflertal. Forslagene under 6.a og 6.b kræver tilslutning fra mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Adgang, fuldmagt og brevstemmer

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Registreringsdatoen er tirsdag den 9. april 2024.

Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren har anmodet om adgangskort til den pågældende generalforsamling senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen. For aktionærer, der ikke er noteret på navn i ejerbogen, kræves for udstedelse af adgangskort en depotudskrift fra VP Securities A/S eller det kontoførende institut, som dokumenterer aktionærens aktiebesiddelse pr. registreringsdatoen.

Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig, der ikke behøver at være aktionær, på betingelse af, at fuldmægtigen godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en skriftlig, dateret fuldmagt i overensstemmelse med lovgivningens krav herom. Aktionærerne kan underrette selskabet om udpegning af en fuldmægtig via aktionærportal på www.firstfarms.dk eller ved at returnere fuldmagtsblanketten i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, DK-2800 Kgs. Lyngby eller pr. mail: gf@computershare.dk.

En aktionær eller fuldmægtig kan møde sammen med en rådgiver, når det i forvejen anmeldes som ovenfor nævnt.

Tilmeldinger til generalforsamlingen skal ske senest fredag den 12. april 2024 kl. 23:59:

via aktionærportalen på www.firstfarms.dk

ved at returnere tilmeldingsblanketten i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1. sal, DK-2800 Kgs. Lyngby eller pr. mail: gf@computershare.dk, så den er modtaget af Computershare A/S indenfor fristen

på telefonnummer +45 45 46 09 97





Bemærk venligst, at bestilte adgangskort ikke længere vil blive fremsendt med brevpost.

Adgangskort, som er bestilt via blanket eller pr. telefon, kan afhentes ved indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af gyldigt ID.

Adgangskort, som er bestilt via aktionærportalen, vil blive sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller i printet version.

Såfremt man ikke har mulighed for at møde op, og i stedet følger livestreamingen, bedes evt. spørgsmål, som ønskes besvaret på generalforsamlingen, fremsendt i forvejen, og senest fredag 12. april 2024, til tit@firstfarms.com , og de vil blive besvaret som normalt.

Stemmeretten kan tillige udøves ved afgivelse af skriftlig brevstemme til bestyrelsen forud for generalforsamlingen. Er en stemme modtaget af bestyrelsen, er den bindende for aktionæren og kan ikke tilbagekaldes. Brevstemmer skal være afgivet senest mandag den 15. april 2024 kl. 14:00 via aktionærportalen på www.firstfarms.dk eller ved at returnere brevstemmeblanketten i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, DK-2800 Kgs. Lyngby eller pr. mail: gf@computershare.dk, så den er modtaget af Computershare A/S indenfor fristen.

Dokumenter

Indkaldelsen med dagsordenen og det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de fuldstændige forslag, blanket til bestilling af adgangskort, afgivelse af fuldmagt eller brevstemme samt årsrapport med revisorpåtegning og vederlagsrapport for 2023 er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.firstfarms.dk. Dokumenterne udsendes tillige elektronisk til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom.

Aktiekapital og stemmerettigheder

Selskabets nominelle aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet kr. 111.463.110 fordelt på 11.146.311 aktier á kr. 10. Hvert aktiebeløb på nominelt kr.10 giver 1 stemme.

Efter generalforsamlingen serveres en sandwich.

Marts 2024

Bestyrelsen

Vedhæftet fil