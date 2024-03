Mercuriades 2024 : Crakmedia nommée dans la catégorie Accroissement de la productivité

Crédit photo: Normand Huberdeau/Groupe NH Photographes

MONTRÉAL, 26 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’annonce des nominations pour le prestigieux Gala des Mercuriades 2024, organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), se déroulait ce 25 mars midi à l’édifice Sun Life à Montréal. Crakmedia fait partie des entreprises nommées dans la catégorie Accroissement de la productivité aux côtés de Ascenceurs Maxi et Flexpipe .

Le Mercure de l’Accroissement de la productivité récompense une entreprise ayant mis en place une stratégie innovatrice afin d’accroître sa productivité sur un ou plusieurs aspects de son efficacité organisationnelle. Pour Crakmedia, cette nomination représente une reconnaissance exceptionnelle du travail accompli par son équipe de Données et Analytique, menée par Stéphane Courchesne, présent lors de la cérémonie de nomination :

“Nous avons développé une expertise en apprentissage machine et intelligence artificielle assez unique pour le marketing de performance au Québec. On ne se contente pas d’implanter des solutions existantes, on les développe à l’interne pour nos besoins spécifiques afin d’assurer une efficacité maximale. C’est un magnifique travail collaboratif entre mon équipe d’intelligence artificielle ainsi que les équipes de placement publicitaire et d’affiliation qui a permis à ce projet de complètement dépasser ses objectifs d’accroissement de la productivité.”

Ce n’est pas la première fois que Crakmedia est récompensée par la FCCQ lors des Mercuriades, ayant notamment raflé les honneurs en 2018 alors qu’elle recevait le Mercure pour les catégories Développement des marchés internationaux et Entreprise de l’année. Elle a également été nommée en 2023 dans la catégorie Formation et développement de la main-d’œuvre.

Les grands gagnants des quatorze catégories seront annoncés lors d’une soirée de gala qui aura lieu le 6 mai 2024 au Palais des Congrès de Montréal. Si Crakmedia remporte les honneurs pour Accroissement de la productivité, l’entreprise est automatiquement finaliste pour se mériter la plus haute distinction de la soirée, soit le titre d’Entreprise de l’année.

À propos de Crakmedia

Leader mondial en matière de marketing web, de marketing de performance, de développement web et de monétisation de trafic, Crakmedia est une société internationale basée à Québec. Ses domaines d’activité vont de la conception de contenus numériques, la personnalisation de campagnes, l’analyse de sites web et de données, la gestion de marques, l’optimisation pour les moteurs de recherche, l’achat média, le courtage publicitaire au développement web et à la création de technologies de pointe. Pour plus d’informations: crakmedia.com

