NetBet Casino slår sig sammen med Playson

COPENHAGEN, Denmark, March 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Danmark er glade for at kunne afsløre sit nye partnerskab med Playson, en fremtrædende online softwareleverandør i iGaming-industrien. Denne nye aftale vil løfte spiloplevelsen for danske spillere ved at øge antallet af tilgængelige spil.



Playsons ekspertise er blevet anerkendt, og virksomheden har vundet flere priser ved EGR B2B Awards 2023 og Malta's Gaming Excellence Awards 2023. Dette nye partnerskab er en fremragende mulighed for at fremvise deres bedste spil til spillere i regionen.

Som en del af NetBet Danmarks partnerskab med Playson kan spillerne nyde en række fremragende Hold and Win-spil - herunder Coin Strike: Hold and Win, Energy Coins: Hold and Win og Fire Coins: Hold and Win - samt andre titler fra online casino-udbyderen.

NetBet Danmarks PR-manager, Claudia Georgevici, siger: "NetBet sigter mod at give vores spillere den bedst mulige spiloplevelse. Playsons udvalg af fremragende spil viser, at de er lige så engagerede i denne mission, hvilket gør dem ideelle til et vellykket partnerskab."

Playsons CCO, Tamas Kusztos, sagde: "Jeg er utrolig begejstret for vores nye partnerskab med NetBet Danmark. Dette samarbejde repræsenterer en strategisk tilpasning af vores fælles vision om at levere ekstraordinære spiloplevelser. Med NetBets stærke tilstedeværelse på det danske marked og Playsons ry for innovative og engagerende spil, er vi klar til at tilbyde en unik og beriget spilportefølje til spillerne. Vores anerkendte Hold and Win-titler vil sammen med vores mangfoldige udvalg af spil uden tvivl vække genklang hos NetBets publikum. Dette partnerskab er et bevis på Playsons løbende engagement i at udvide vores globale fodaftryk og forbedre vores katalog for at imødekomme de skiftende krav fra online spilentusiaster."

NetBet-spillere kan nu udforske de spændende nye titler fra Playson ved at besøge NetBet Danmarks officielle hjemmeside.

For more information, contact: press@netbet.com

Om NetBet.com/dk

NetBet.com/dk har licens til at operere i Danmark og giver spillere adgang til tusindvis af brancheførende casinospil, fra spilleautomater til live-spil. Med så meget at tilbyde kunderne har NetBet.com/dk udviklet sig til et af landets foretrukne online gaming brands.

For mere information bedes du besøge: www.netbet.com/dk

Om Playson

Playson er en hurtigt voksende leverandør af digital underholdning, der opererer på 22 regulerede markeder og med mere end 170 partnere over hele verden. Virksomheden har en mangfoldig portefølje af spændende online casinospil, udviklet med engagerende matematik og pakket ind i smuk æstetik.

Playsons medarbejdere er baseret over hele verden. Med licenser fra UKGC, ONJN, HGC, AGCO og anerkendelse fra MGA er Playson stærkt positioneret til at opfylde sine ambitioner om at levere underholdning og tilfredshed i en travl verdens liv.

For mere information om Playson, besøg venligst www.playson.com