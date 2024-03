Ilkka Oyj Lehdistötiedote 27.3.2024, klo 14.00

I-MEDIAT OY ALOITTAA MUUTOSNEUVOTTELUT LIIKETOIMINNAN KANNATTAVUUDEN VARMISTAMISEKSI



Ilkka-konserniin kuuluva mediapalveluja tuottava I-Mediat Oy aloittaa muutosneuvottelut, joiden tavoitteena on yhtiön tulevaisuuden kilpailukyvyn ja kannattavuuden varmistaminen.



Vallitsevasta epävarmasta taloustilanteesta, heikentyneistä markkinanäkymistä ja kustannusten noususta johtuen yhtiön suunnitelmissa on tehostaa toimintoja kannattavan liiketoiminnan turvaamiseksi myös tulevaisuudessa. Toteutuessaan suunnitelmat tarkoittaisivat mahdollisia toiminnan uudelleenjärjestelyitä, tarvetta irtisanoa työsopimuksia ja lomauttaa työntekijöitä määräajaksi. Tämän vuoksi yhtiö aloittaa henkilöstönsä kanssa yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut kannattavuuden parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi.



Neuvottelujen piirissä on I-Mediat Oy:n koko henkilöstö, 151 henkilöä. Neuvotteluissa käsitellään suunniteltujen toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoehtoja. Lisäksi käsitellään vaihtoehtoja toimenpiteen kohteena olevan henkilöpiirin rajoittamiseksi sekä toimenpiteestä työntekijöille aiheutuvien kielteisten seurausten lieventämiseksi.



Alustavien arvioiden mukaan toiminnan tehostaminen voi johtaa enintään 15 henkilön irtisanomiseen ja koko henkilöstön määräaikaiseen lomauttamiseen.



Ilkka lyhyesti

Informaatio yhdistää Ilkan asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Konsernin yhtiöistä Liana Technologies Oy, Evermade Oy, MySome Oy, Myynninmaailma Oy ja somessa.com Oy Ab tuottavat markkinointi- ja teknologiapalveluita. I-Mediat Oy julkaisee maakuntamedia Ilkka-Pohjalaisen lisäksi kaupunki- ja paikallismedioita. Konsernin palveluista vastaa noin 520 markkinoinnin, teknologian ja median osaajaa.