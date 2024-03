Esker : Résultats annuels 2023

Communiqué de presse

Résultats annuels 2023

Croissance solide, dynamique commerciale record et forte progression du flux de trésorerie disponible

LYON, le 27 mars 2024

EN K€ 2023



2022



CROISSANCE



CHIFFRE D’AFFAIRES 178 555 158 987 +12% MARGE BRUTE (1) 129 334 114 193 +13% RÉSULTAT D’EXPLOITATION 17 919 21 409 -16% RÉSULTAT COURANT AVANT IMPȎTS 18 473 21 682 -15% RÉSULTAT NET 14 856 17 864 -17% FREE CASH FLOW (2) 15 525 6 631 +57%

(1)Chiffre d’affaires – coût de production des services vendus (plateforme, production & consultants)

(2) Free cash flow : flux de trésorerie généré par l’entreprise grâce à son exploitation courante, et réellement disponible après avoir payé les investissements nécessaires au maintien ou au développement de son activité

Le Directoire et le Conseil de Surveillance de la Société ont examiné et approuvé les états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2023. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis fin avril après finalisation des procédures requises pour la publication du Document d’Enregistrement Universel.

Résilience et croissance dynamique malgré un environnement difficile

Le chiffre d’affaires d’Esker pour l’exercice 2023 progresse de 12% (14% à taux de change constants) pour atteindre 178,6 M€. Cette performance est le résultat du dynamisme et de la résilience du chiffre d’affaires SaaS (147 M€) en croissance de 17% (15% à taux courants) qui représente plus de 82% des ventes du Groupe. Grâce à ses excellentes performances commerciales depuis de nombreuses années ainsi qu’à la forte résilience de son modèle économique, Esker parvient à maintenir une croissance organique dynamique dans un environnement macroéconomique et géopolitique dégradé.

Le revenu des activités de services d’implémentation (mise en production des solutions Esker) progresse de 12% (10% à taux courants) pour représenter 16% de l’activité du Groupe. Les activités de services profitent de la dynamique commerciale des solutions SaaS et accompagnent la montée en puissance du réseau de partenaires en cours de développement.

Les activités historiques accélèrent leur déclin naturel pour ne représenter que 2% du chiffre d’affaires de l’année (-41% à taux de change courants).

Sur un plan géographique, les zones Amériques et Europe sont les plus dynamiques avec une croissance respective de 15% et 14% de leur chiffre d’affaires. La zone Asie-Pacifique progresse également de 11% dans une conjoncture difficile.

Confirmation de la forte dynamique commerciale

Durant l’exercice 2023, la valeur des nouveaux contrats signés (exprimée en ARR(3)) a progressé de 23% à taux de change constants par rapport à 2022. Après un début d’année déjà très solide (+18% sur le premier semestre), les prises de commandes ont encore accéléré en fin d’année pour établir un nouveau record au quatrième trimestre en dépassant les 7 M€ d’ARR (58% de croissance).

Au niveau géographique, le deuxième semestre 2023 a été marqué par une très forte accélération des affaires signées sur le marché français (+146% au T4 et +87% sur l’ensemble de l’année). La clarification des spécifications de mise en œuvre de l’obligation de facturation électronique B-to-B a permis aux entreprises en discussion avec Esker de concrétiser leurs projets de transformation digitale tout en se préparant aux évolutions réglementaires. L’activité commerciale de la zone Europe, hors France, a également, et de manière plus régulière, fortement progressé sur l’exercice (+84%), matérialisant ainsi les investissements marketing et commerciaux engagés au cours des exercices précédents. Tous les pays de la zone ont contribué à ce dynamisme, notamment l’Allemagne, le UK, l’Italie et l’Espagne.

Après une année record en termes de prises de commandes en 2022, les États-Unis consolident leur performance sur les trois premiers trimestres 2023 avant de retrouver une croissance dynamique au quatrième trimestre 2023 (+16%). Cette tendance devrait nettement se confirmer sur 2024.

Enfin l’Asie-Pacifique voit son environnement économique chahuté par les incertitudes conjoncturelles de la région en enregistrant un tassement de ses commandes à -19%, après toutefois une très bonne année 2022.

Les commandes enregistrées par Esker sont constituées de contrats pluriannuels avec des clients finaux ou des partenaires. Ces contrats exercent une influence marginale sur le chiffre d’affaires de l’année de signature mais alimentent surtout la croissance du Groupe sur les exercices suivants. Selon une politique comptable constante, leurs coûts d’acquisition, marketing et surtout commerciaux, sont intégralement imputés sur l’exercice de signature. La forte accélération des prises de commandes en 2023 a donc nécessairement un impact sur la rentabilité et ceci d’autant plus que cette accélération a été beaucoup plus marquée en fin d’exercice. Comme annoncé dès la publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre 2023, la hausse des coûts commerciaux liée à l’accélération des commandes vient ainsi grever le résultat opérationnel 2023 à hauteur de 3,5 M€ soit 1,9% du chiffres d’affaires. Cependant, la mise en production de ces nombreux contrats viendra alimenter la croissance et la rentabilité d’Esker sur les exercices à venir, offrant ainsi au Groupe une visibilité exceptionnelle sur ses performances futures.

Tassement conjoncturel de la rentabilité

Comme anticipé lors de l’annonce des résultats semestriels, puis du chiffre d’affaires du troisième trimestre 2023, la rentabilité opérationnelle d’Esker pour 2023 s’inscrit en baisse de 3,5 points à 10% du chiffre d’affaires.

Outre les conséquences de l’accélération des commandes mentionnées ci-dessus, Esker a dû faire face, comme beaucoup d’entreprises, à une inflation significative sur ses charges de personnel et sur ses charges externes (plateforme, déplacements, marketing, etc.). Malgré la pression sur ses marges qui en a résulté, Esker a fait le choix stratégique de protéger ses salariés en s’alignant sur les taux d’inflation encourus localement. Le Groupe préserve ainsi son potentiel de croissance en conservant ses talents pour l’avenir.

Les effectifs moyens d’Esker sur l’exercice 2023 progressent de 10%, reflétant les investissements de développement consentis par le Groupe en 2022 et début 2023. Afin de reconstituer ses marges dès 2024, Esker a rapidement adopté une politique plus prudente en matière de recrutement. Sur le deuxième semestre 2023, ceux-ci ne progressent ainsi que de 7,5% contre 13% au premier semestre. Les effets de ces mesures se renforceront progressivement sur l’exercice 2024.

En 2023, Esker a également rencontré d’autres facteurs conjoncturels qui pèsent sur sa rentabilité, comme un effet devises négatif (0,4 point de CA), la variation des provisions sur taxes pour actions gratuites (1,3 point de CA) et l’intégration sur une année complète de Market Dojo, société en forte croissance mais pas encore rentable (0,3 point de CA).

Les mesures de modération déjà en application et le retournement naturel de certains de ces facteurs permettront à Esker, toutes choses égales par ailleurs, de retrouver dès 2024 une rentabilité opérationnelle comprise entre 12 et 13% de son chiffre d’affaires.

Compte tenu d’un taux effectif d’impôts en légère progression et d’un léger retrait des quotes-parts de résultats mises en équivalence, le résultat net 2023 s’inscrit en diminution de 17% à 14,9 M€.

Forte progression de la génération de cash

Dans un contexte inflationniste, Esker a fortement amélioré sa génération de cash sur l’exercice 2023. Le flux net de trésorerie d’exploitation progresse ainsi de 35% à 31,5 M€ et les free cash flows(2) de 57% à 15,5 M€. Cette performance démontre la capacité d’Esker à piloter ses performances financières même face à des circonstances défavorables.

Au 31 décembre 2023, la trésorerie s’établit à 48,8 M€ à laquelle il faut ajouter 4,8 M€ classés en immobilisations financières mais mobilisables à court terme. Le Groupe dispose en outre de 134 373 actions propres mobilisables pour de potentielles acquisitions

Perspectives 2024

Dans un environnement macroéconomique complexe, Esker parvient à maintenir une forte croissance organique de son chiffre d’affaires, à accélérer ses performances commerciales et à préserver ses talents, tout en conservant une structure fondamentalement rentable et génératrice de trésorerie.

Compte tenu des prises de commandes significatives enregistrées en 2023, de la récurrence du modèle économique du Groupe et des mesures de contrôle des coûts engagées, Esker aborde sereinement l’année 2024. Les contrats signés viendront progressivement alimenter la croissance du chiffre d’affaires et la modération des dépenses prendra toute son ampleur au cours de l’année 2024. Les conséquences économiques des tensions géopolitiques ainsi que l’évolution des différentes économies sur lesquelles Esker exerce ses activités sont toutefois toujours susceptibles d’impacter légèrement les performances du Groupe en matière de volume d’activité comme de prises de commandes.

Dans ce contexte et comme indiqué lors de la publication du chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2023, Esker anticipe pour l’exercice 2024, un chiffre d’affaires en croissance de 12 à 14% (hors acquisitions et effets de change) avec une marge d’exploitation comprise entre 12 et 13% du chiffre d’affaires. Ces perspectives seront mises à jour à l’occasion des publications à venir.

Jean-Michel Bérard, Président du Directoire et Emmanuel Olivier, Directeur Général

vous commenteront les résultats annuels et les perspectives du Groupe

à l’occasion du visio-conférence le mercredi 27 mars 2024 à 18h00

et d’une réunion de présentation le jeudi 28 mars 2024 à 11h30

au Centre de Conférence Paris Trocadéro

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Source-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers et services clients des entreprises en renforçant la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent aux entreprises de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur leurs activités, tout en renforçant la collaboration avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext Growth à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 178,6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023 dont plus des 2/3 à l’international.

