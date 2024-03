HIGHCO : Résultats Annuels 2023

Aix-en-Provence, le 27 mars 2024 (18h)

HIGHCO : DE BONS RÉSULTATS FINANCIERS 2023 (MOP À 22,1% ET BNPA À 0,55 €) POUR ABORDER UNE ANNÉE 2024 PLUS DIFFICILE ; DIVIDENDE PROPOSÉ À 0,20 € PAR ACTION

Repli de l’activité en 2023

Marge Brute (MB) 2023 de 74,35 M€ en baisse de -2,7% à PCC ( 1 ) .

. Bonne résistance des activités digitales (+1,2% PCC) et activités offline en fort repli (-10,6% PCC).

Baisse des activités en France (-3,0% PCC) et repli moins marqué à l’International (-0,6% PCC) avec une bonne résistance de la Belgique.





Forte progression de la rentabilité et du BNPA

Résultat des Activités Ordinaires (RAO) ( 2) de 16,41 M€, en hausse de +4,2%.

de 16,41 M€, en hausse de +4,2%. Marge opérationnelle ( 2) de 22,1%, en forte progression de 150 points de base.

de 22,1%, en forte progression de 150 points de base. Résultat opérationnel courant de 15,85 M€, en hausse de +8,0%.

Résultat Net Part du Groupe (RNPG) ajusté ( 3 ) de 10,90 M€, en forte hausse de +20,9%.

de 10,90 M€, en forte hausse de +20,9%. Bénéfice Net Par Action (BNPA) ajusté(3) de 0,55 €, en forte hausse de +23,1%.





Situation financière toujours solide

Capacité d’autofinancement (CAF) de 13,43 M€ (hors IFRS 16), en hausse de +0,78 M€.

Cash net(4) hors ressource nette en fonds de roulement de 19,39 M€ au 31 décembre 2023, en légère hausse de +0,34 M€ par rapport au 31 décembre 2022.

Guidances 2024

Marge brute en repli de l’ordre de -10%.

Marge opérationnelle supérieure à 15%.

Dividende de 0,20 € par action proposé à l’AG de mai 2024.

Poursuite du programme de rachat d’actions.

Déploiement de la stratégie RSE.







(en M€) 2023 2022 retraité Variation

2023 / 2022 retraité Marge brute 74,35 76,41 -2,7% Résultat des Activités Ordinaires(2) 16,41 15,75 +4,2% Marge opérationnelle(2) (en %) 22,1% 20,6% +150bps Résultat Opérationnel Courant 15,85 14,68 +8,0% Résultat Opérationnel 15,85 7,29 +117,4% Résultat Net Part du Groupe 11,12 1,79 Résultat Net Part du Groupe ajusté(3) 10,90 9,02 +20,9% Bénéfice net par action ajusté(3) (en €) 0,55 0,44 +23,1% Capacité d’autofinancement (excl. IFRS 16) 13,43 12,66 +0,78 M€ Cash net(4) hors ressource nette en fonds de roulement 19,39 19,05 +0,34 M€

(1) PCC : à périmètre comparable et à taux de change constants (i.e. en appliquant le taux de change moyen de la période aux données de la période comparable). Par ailleurs, en application de la norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées », les activités de High Connexion Italie ont été présentées comme des activités arrêtées à compter du quatrième trimestre 2023. De ce fait, et afin de rendre les informations homogènes, les données publiées au titre de 2022 et des neuf premiers mois de 2023 ont été retraitées de l’impact de High Connexion Italie. Ainsi, les données PCC sont égales aux données retraitées en 2022.

(2) Résultat des Activités Ordinaires (RAO) : Résultat Opérationnel Courant avant charges de restructuration. Marge opérationnelle : RAO / Marge brute.

(3) Résultat Net Part du Groupe (RNPG) ajusté : Résultat Net Part du Groupe hors autres produits et charges opérationnels (2023 : quasi nul ; 2022 : charge de 7,39 M€) et hors résultat net d’impôt des activités arrêtées ou en cours de cession (2023 : bénéfice de 0,22 M€ ; 2022 : bénéfice de 0,17 M€) ; Bénéfice net par action (BNPA) ajusté basé sur un nombre de titres moyen de 19 963 550 au 31/12/23 et de 20 324 535 au 31/12/22.

(4) Cash net (ou excédent net de trésorerie) : Disponibilités et VMP moins dette financière brute courante et non courante à la clôture de la période.

Didier CHABASSIEU, Président du Directoire : « HighCo affiche de bons résultats financiers 2023 avec des indicateurs de rentabilité en hausse. Cependant, le Groupe se prépare à une année 2024 plus difficile.

Notre attention est focalisée sur l'établissement d'un nouveau cadre de collaboration avec le groupe Casino. En parallèle, nous nous investissons pleinement à accélérer le développement commercial avec nos autres clients distributeurs et à renforcer l'innovation pour soutenir les activités les plus dynamiques du Groupe. Pour atteindre ces objectifs, HighCo pourra compter sur sa solidité financière et sur l'engagement de ses collaborateurs. »

PERFORMANCES FINANCIÈRES 2023

Repli de l’activité en 2023

Sur l’exercice 2023, les activités du Groupe s’affichent en repli de -2,7% à 74,35 M€, avec :

la croissance des volumes de traitement des coupons (+4%) grâce à une forte hausse de cette activité en France en fin d’année avec des volumes qui ont progressé de +9% sur l’exercice ;

(+4%) grâce à une forte hausse de cette activité en fin d’année avec des volumes qui ont progressé de ; un léger ralentissement des activités Mobile ;

; la bonne résistance des activités en Belgique ;

; le fort repli des activités sur les métiers d’agence.

Le Digital s’affiche en hausse de +1,2% sur l’exercice 2023. Sa part dans la marge brute du Groupe poursuit sa progression, passant de 67,0% en 2022 (publié) à 69,3% en 2023. Les activités offline s’affichent quant à elles en repli de -10,6% sur l’exercice.

En France, l’activité s’affiche en repli de -3,0% en 2023. Cette baisse s’explique principalement par le fort repli des activités sur les métiers d’agence et de régie multi-enseignes, en partie compensé par la très bonne dynamique des volumes de coupons traités en fin d’année. La France représente 87,8% de la marge brute du Groupe sur l’exercice. Les activités digitales, mieux orientées, sont en hausse de +1,8% sur l’exercice et leur part progresse fortement pour atteindre 70,8% de la marge brute. Représentant le quart des activités de la France, le Mobile ralentit légèrement en 2023 (-1,5%) sur une base comparable 2022 exigeante (croissance à deux chiffres 2022). Les activités offline sont en retrait de -13,0% en France sur l’exercice.

A l’International, les activités résistent et s’affichent en léger retrait de -0,6% à 9,09 M€ sur l’exercice 2023, représentant 12,2% de la marge brute du Groupe. En repli (-3,6% PCC), la part du Digital dans les activités internationales représente 58,7% de la marge brute.

En Belgique, la marge brute s’affiche en léger retrait (-0,9%) avec un second semestre en croissance (+0,8%). Après plusieurs trimestres de baisse, la bonne dynamique des activités de gestion des offres promotionnelles traditionnelles se confirme.

Les activités en Espagne sont bien orientées (+2,8% PCC) et représentent désormais 1,2% de la marge brute du Groupe, compte tenu de l’arrêt des activités Mobile en Italie.

Forte progression de la rentabilité et du BNPA

La très bonne maîtrise des coûts permet d’afficher un RAO de 16,41 M€ sur l’exercice 2023, en croissance de +4,2%, aussi bien en France (+3,1% à 14,19 M€) qu’à l’International (+11,5% à 2,23 M€).

La marge opérationnelle 2023 (RAO / MB) est en forte progression de 150 points de base à 22,1%.

Après des charges de restructuration en forte baisse (2023 : 0,56 M€ ; 2022 : 1,07 M€), le résultat opérationnel courant s’établit à 15,85 M€, en hausse de +8,0% (2022 retraité : 14,68 M€).

Le résultat opérationnel 2023 s’établit également à 15,85 M€, en très forte hausse par rapport à 2022 retraité. Pour rappel, en 2022, les autres produits et charges opérationnels correspondaient principalement à la dépréciation partielle du goodwill belge pour (7,36) M€.

Le résultat financier 2023 s’affiche à 1,02 M€, en hausse de 1,25 M€, essentiellement grâce aux produits de trésorerie (1,27 M€).

La charge d’impôt ressort à 4,72 M€ en 2023 (2022 retraité : charge de 4,28 M€). Le taux effectif d’impôt est en baisse de 160 points de base et s’affiche à 28,0%.

Le résultat des activités arrêtées ou en cours de cession représente, quant à lui, un produit de 0,45 M€ sur l’exercice (2022 retraité : produit de 0,38 M€) principalement suite à l’arrêt des activités en Italie.

Le RNPG ajusté est en forte hausse de +20,9% à 10,90 M€ (2022 retraité : 9,02 M€), pour un RNPG publié qui ressort en très forte hausse à 11,12 M€ (2022 : 1,79 M€).

Le Groupe enregistre ainsi un BNPA ajusté de 0,55 € sur l’exercice 2023, en forte progression de +23,1% par rapport à 2022 retraité (0,44 € par action).

Situation financière toujours solide

La capacité d’autofinancement s’élève à 16,52 M€, en hausse de 0,67 M€ par rapport à 2022. Hors impact de la norme IFRS 16 (Contrats de location), la capacité d’autofinancement s’élève à 13,43 M€, en hausse par rapport à 2022 (+0,78 M€).

Le cash net (excédent net de trésorerie) au 31 décembre 2023 s’établit à 66,13 M€, en baisse de 3,87 M€ par rapport au 31 décembre 2022. Hors ressource nette en fonds de roulement (46,74 M€ au 31 décembre 2023), le cash net s’affiche à 19,39 M€, en hausse de 0,34 M€ par rapport au 31 décembre 2022, compte tenu principalement d’un fort retour à l’actionnaire (versement de dividendes et rachat d’actions) de 11,70 M€ sur l’exercice.

EVOLUTION DE LA RELATION AVEC LE CLIENT CASINO DANS LE CONTEXTE DE SA RESTRUCTURATION

Après une procédure de conciliation menée courant 2023 conduisant à un accord pour sa reprise par de nouveaux actionnaires (EP Global Commerce a.s., Fimalac et Attestor), le groupe Casino a bénéficié de procédures de sauvegarde accélérée.

Par ailleurs, fin 2023, Casino a annoncé son intention de céder la quasi-totalité du périmètre des hypermarchés et supermarchés dans le cadre de ce plan de reprise. Casino a ensuite annoncé, le 24 janvier 2024, avoir signé des accords avec Auchan Retail et le Groupement Les Mousquetaires (Intermarché) pour la réalisation de cette cession dès le deuxième trimestre 2024.

Depuis cette annonce, HighCo a engagé des discussions avec Casino concernant l’impact sur les contrats en vigueur de la cession des hypermarchés et supermarchés.

Le principal contrat avec ce client étant en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2026, les discussions en cours ont notamment pour objectif d’établir un nouveau cadre de collaboration dès le second semestre 2024, en particulier sur les enseignes Franprix et Monoprix.

En l’état actuel des discussions, HighCo anticipe, dès le T2 2024, un repli significatif de sa marge brute avec ce client.

HIGHCO : ACTEUR DE LA TRANSFORMATION DU COMMERCE

Dans la continuité de 2022, le marché de la grande consommation a été perturbé par un niveau d’inflation élevé sur les produits alimentaires en 2023. Cette augmentation des prix a eu deux conséquences directes :

une forte tension sur le pouvoir d’achat qui a obligé les consommateurs à faire évoluer leurs habitudes de consommation ;

qui a obligé les consommateurs à faire évoluer leurs habitudes de consommation ; une « guerre des prix » entre les enseignes de la grande distribution qui a accéléré le mouvement de concentration en cours dans ce secteur d’activité.

Dans ce contexte particulier, HighCo a mis toutes ses expertises au service des besoins spécifiques des marques et des retailers pour asseoir et développer leurs parts de marché.

Les distributeurs, portent prioritairement leur attention sur le « prix » mais cet aspect n’est pas suffisant pour parvenir à développer efficacement leurs enseignes. Ils doivent aussi améliorer la génération de trafic, en magasin et sur le canal e-commerce, ainsi que la collecte de data, comme l’enseigne E.Leclerc l’a fait avec HighCo au travers des nombreux jeux réalisés en 2023. Les distributeurs soignent également leur communication pour renforcer leur notoriété et créer du lien avec les consommateurs. En 2023, HighCo, associée à l’agence Ogilvy (WPP), a remporté l’appel d’offres sur la communication de l’enseigne Netto (Groupement Les Mousquetaires). Enfin, les enseignes ont des besoins croissants en matière de technologie pour gagner en efficacité. A cet effet, Carrefour a installé la plateforme HighCo Merely qui permet de piloter de manière collaborative et totalement simplifiée l’ensemble des opérations promotionnelles.

Quant aux marques nationales, face à la chute de leurs volumes et à la percée des marques de distributeurs et premier prix, elles cherchent à monter en gamme. En 2023, des industriels comme Kellogg’s ont fait appel aux équipes du Groupe pour soutenir le lancement d’innovations produits avec des dispositifs promotionnels. D’autres, comme Procter & Gamble, se sont appuyés sur l’expertise du Groupe pour tenter de reprendre la main sur la relation avec le consommateur. Sur la partie Mobile, des marques comme Longchamp ont fait confiance à la filiale d’HighCo, USERADGENTS, pour refondre leur site et offrir à leurs clients une expérience digitale plus fluide et plus aboutie.

Les marques ont également renforcé leur communication via SMS marketing, puisque HighCo a battu un nouveau record en envoyant 1,36 milliard de messages en 2023 (+95% depuis 2020).

Les marques ont utilisé la promotion, et spécifiquement le savoir-faire de HighCo, pour s’adapter à l’évolution du marché. Les consommateurs ont largement bénéficié de des offres promotionnelles gérées par HighCo puisqu’en 2023, le Groupe a enregistré une hausse de +142% de la participation aux offres différées (offres de remboursement, jeux, primes).

Le coupon de réduction est également sur une dynamique positive puisque le volume de coupons traités en France a augmenté de +9% sur l’exercice. En matière de couponing, deux tendances sont actuellement observées au sein du Groupe :

HighCo profite pleinement de la croissance du coupon dématérialisé et traite en particulier 100% des volumes de E.Leclerc , Carrefour et Auchan ;

et traite en particulier 100% des volumes de , et ; le coupon de réduction mobile universel poursuit son déploiement en magasin ; HighCo a notamment conclu un accord avec Monoprix qui permettra à tous les magasins de l’enseigne d’accepter ces nouveaux coupons à partir du second semestre 2024.

A l’International, l’activité a été marquée par deux innovations :

en Belgique , HighCo a développé un nouveau format d’opération promotionnelle multimarques diffusée au moyen de campagnes programmatiques ;

, HighCo a développé un nouveau format d’opération promotionnelle multimarques diffusée au moyen de ; en Espagne, pour rendre l’expérience consommateur plus agréable, le Groupe a développé des offres de remboursement accessibles par chatbot disponibles sur le web et WhatsApp.

STRATÉGIE RSE

En 2023, HighCo a renforcé ses engagements RSE en :

définissant une nouvelle stratégie RSE,

RSE, réalisant un bilan carbone complet afin de définir une trajectoire de décarbonation, et

afin de définir une trajectoire de décarbonation, et poursuivant ses actions pour accroître l’engagement de ses collaborateurs.





Cette nouvelle stratégie RSE a permis de définir le territoire d’engagement du Groupe : « Agir pour un marketing plus responsable ».

Ce territoire d’engagement repose sur trois piliers :

Promouvoir une culture qui valorise l’épanouissement et la performance des collaborateurs ;

Concevoir des solutions marketing et communication responsables ;

Garantir un haut niveau de sécurité des données.





HighCo a par ailleurs poursuivi ses actions sur les plans sociaux et sociétaux, notamment avec :

l'atteinte de tous ses indicateurs clés de performance ;

le maintien de la parité sur la part des femmes cadres / managers dans les effectifs (50,7% à fin 2023)

/ managers dans les effectifs (50,7% à fin 2023) le renouvellement de la notation GOLD EcoVadis, permettant de faire partie du top 5 % des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.





Sur le plan climatique, le Groupe a mené deux nouveaux chantiers en 2023 :

la réalisation de son premier bilan carbone complet (scopes 1, 2 & 3), avec des émissions de gaz à effet de serre totales de 7 218 tCO₂ éq. en 2023 (en baisse par rapport à 2022) ;

complet (scopes 1, 2 & 3), avec des émissions de gaz à effet de serre totales de 7 218 tCO₂ éq. en 2023 (en baisse par rapport à 2022) ; une première participation au « Carbon Disclosure Project ».

Enfin, cette année aura également été marquée par un engagement fort des collaborateurs et du Comité de Direction sur les thématiques RSE avec :

la sensibilisation aux problématiques climatiques de l’ensemble des membres du Comité de Direction via l’atelier « 2Tonnes » et des collaborateurs via diverses fresques (climat, mobilité, etc.) ;

de l’ensemble des membres du Comité de Direction via l’atelier « » et des collaborateurs via diverses (climat, mobilité, etc.) ; l’organisation de la première semaine européenne du développement durable du Groupe ;

du Groupe ; la poursuite des temps forts internes organisés par les associations écologique, Hagir, et sportive, OHC.





En 2024, HighCo entend poursuivre les actions déjà initiées tout en déployant ses plans d’actions relatifs à sa stratégie RSE et à sa trajectoire de décarbonation pour répondre à l’ambition fixée : « être exemplaire sur les plans sociaux, sociétaux et environnementaux ».

GUIDANCES 2024

Compte tenu du contexte lié à Casino et des informations connues à date, HighCo anticipe pour l’année 2024 :

une marge brute en repli de l’ordre de -10% (MB 2023 : 74,35 M€) ;

(MB 2023 : 74,35 M€) ; une marge opérationnelle (RAO / MB) supérieure à 15% (marge opérationnelle 2023 : 22,1%) ;

Les ressources financières du Groupe seront allouées :

au retour à l’actionnaire par le paiement d’un dividende de 0,20 € par action (0,40 € par action versé en 2023 au titre de 2022) et par la poursuite du programme de rachat d’actions pour un montant de l’ordre de 1,0 M€ (2023 : 2,15 M€) ;

(0,40 € par action versé en 2023 au titre de 2022) et par la poursuite du pour un montant de l’ordre de 1,0 M€ (2023 : 2,15 M€) ; au CAPEX qui devrait rester inférieur à 1,0 M€ (2023 : 1,93 M€) ;

à l’accélération sur la stratégie RSE.





ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 MAI 2024

L’Assemblée Générale annuelle (mixte) de HighCo se tiendra le mardi 21 mai 2024 à 11h00 au siège social d’Aix-en-Provence. Il y sera notamment proposé la distribution d’un dividende de 0,20 € par action au titre de l’exercice 2023, dont la mise en paiement sera effectuée le 28 mai 2024 (date de détachement du coupon le 24 mai 2024).

Le Conseil de Surveillance a examiné les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023. A la date du présent communiqué, les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Les rapports de certification seront émis après la finalisation des vérifications spécifiques requises pour les besoins du dépôt du document d’enregistrement universel.

Une conférence téléphonique (analystes) aura lieu le jeudi 28 mars 2024 à 10h00. Le support de présentation sera mis en ligne sur le site de la Société (www.highco.com) en début de conférence, dans la rubrique « Investisseurs – Info. Fi. – Présentations des résultats aux analystes ».

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte près de 500 collaborateurs.

HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46

comfi@highco.com n.cassar@highco.com

Prochains rendez-vous

Les publications auront lieu après la clôture des marchés .

Conférence téléphonique sur les résultats annuels : jeudi 28 mars 2024 à 10h

Marge brute T1 2024 : mercredi 24 avril 2024

Marge brute T2 2024 et S1 2024 : jeudi 18 juillet 2024

Résultats S1 2024 : mercredi 11 septembre 2024

Conférence téléphonique sur les résultats semestriels : jeudi 12 septembre 2024 à 10h

Marge brute T3 2024 et 9 mois 2024 : mercredi 16 octobre 2024

Marge brute T4 2024 et 12 mois 2024 : mercredi 22 janvier 2025

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS), CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

Pièce jointe