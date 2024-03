EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus seisuga 29.02.2024

EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus (NAV) oli veebruari lõpus 10,62 eurot, kasvades kuuga 0,3%. Kui fondi investeeringut EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsiatesse kajastada selle puhasväärtuse alusel, oleks EfTEN United Property Fund NAV 10,70 eurot.

Märtsis kinnitas EfTEN Kinnisvarafond II AS aktsionäride üldkoosolek dividendide jaotuse 3,1 miljoni euro ulatuses ning aktsiakapitali vähendamisega seonduva väljamakse 5 miljoni euro ulatuses. Dividendide väljamakse leiab aset kevadel ning aktsiakapitali vähendamisega seotud väljamakse sügisel, kolme kuu möödudes aktsiakapitali vähendamise kande registrisse kandmisest. EfTEN United Property Fund'le tähendab see antud investeeringult 5,7% suurust rahavoo tootlust, mille laekumisel maksab fond need vastavalt tingimustele investoritele täies ulatuses edasi.

Fondi Uus-Järveküla elurajooni arendusinvesteeringus anti märtsis klientidele üle (sõlmiti asjaõiguslepingud) 15 ridamaja osa ning algas teise etapi ehitustööde ettevalmistus. Selle raames valmib 30 rida- ja paarismaja osa, millest tänaseks on klientide poolt broneeritud 20.

Detailsem EfTEN United Property Fund portfelli ülevaade on leitav fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/fondi-tulemused/