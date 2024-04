NetBet Casino slår sig sammen med 1X2 Network

COPENHAGEN, Denmark, April 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Danmark har indgået en aftale med det indflydelsesrige iGaming-selskab 1X2 Network, som vil tilføje deres spil til NetBet Danmarks spilbibliotek.



1X2 Network har modtaget adskillige priser - herunder prisen ‘Game of the Year 2022’ - der anerkender deres evne til at tilbyde deres spillere de bedste spil i branchen.

Som et resultat af dette spændende partnerskab kan NetBet Danmarks spillere nu nyde spil som Megaways Jack, Bull Dozer og Forge of the Gods. Hver af disse spil kombinerer unikhed med banebrydende teknologi - hvilket sikrer suveræn underholdning til spillerene.

NetBet Danmarks PR-manager, Claudia Georgevici, siger: "NetBets engagement i sjovt og ansvarligt spil er grundlæggende for alt, hvad vi gør. 1X2 Networks portefølje viser, at de tager disse forpligtelser lige så alvorligt, hvilket gør dem ideelle til et gensidigt fordelagtigt forhold."

NetBet-spillere kan nu udforske de spændende nye spil fra 1X2 Network ved at besøge NetBet Danmarks officielle hjemmeside.

Om NetBet.com/dk

NetBet.com/dk har licens til at operere i Danmark og giver spillere adgang til tusindvis af brancheførende casinospil, fra spilleautomater til live-spil. Med så meget at tilbyde kunderne har NetBet.com/dk udviklet sig til et af landets foretrukne online gaming brands.

