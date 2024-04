KBC Groep: Update m.b.t. inkoopprogramma van KBC Groep voor eigen aandelen

In het kader van het inkoopprogramma voor eigen aandelen dat werd aangekondigd op 10 augustus 2023 na beurstijd, wenst KBC Groep te melden dat de volgende transacties plaatsvonden op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel van 25 maart 2024 tot en met 28 maart 2024:

Datum Aantal aandelen Totaalprijs Gemiddelde prijs Laagste prijs Hoogste prijs 25-03-2024 70 000 € 4 807 187 € 68.67 € 68.28 € 68.80 26-03-2024 70 000 € 4 828 187 € 68.97 € 68.58 € 69.30 27-03-2024 70 000 € 4 867 618 € 69.54 € 69.28 € 69.84 28-03-2024 72 000 € 5 000 112 € 69.45 € 69.20 € 69.70

Na deze transacties bedroeg het totale aantal eigen aandelen dat KBC Groep NV aanhield in het kader van het inkoopprogramma van eigen aandelen: 13 843 378 op 28 maart 2024, voor een totaalbedrag van

€ 813 997 391.

Deze informatie is ook beschikbaar op https://www.kbc.com/en/share-buy-back

Rechtzetting

In de voorgaande update van 26 maart 2024 is er een fout geslopen in de gecommuniceerde data voor de aankoop van eigen aandelen op 22 maart 2024. Hieronder vindt u de correcte gegevens:

Datum Aantal aandelen Totaalprijs Gemiddelde prijs Laagste prijs Hoogste prijs 22-03-2024 71 000 € 4 859 240 € 68.44 € 68.26 € 69.08

Bijlage