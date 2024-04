Hiabille suuri WALTCO-takalaitanostintilaus Yhdysvalloista

CARGOTEC-KONSERNI, LEHDISTÖTIEDOTE, 3. HUHTIKUUTA 2024 KLO 10.00

Cargoteciin kuuluva Hiab on saanut suuren, lähes 7,3 miljoonan euron WALTCO-takalaitanostintilauksen kansalliselta jälleenmyyjältä Yhdysvalloista. Tilaus saatiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mikä vaikutti Cargotecin vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen tilauskantaan, ja suurin osa laitteista toimitetaan vuoden 2024 ensimmäisen puoliskon aikana.

WALTCOn pitkäaikaisella asiakkaalla on useita tuhansia myymälöitä eri puolilla Yhdysvaltoja. Korivalmistajat ja alkuperäiset laitevalmistajat asentavat tilatut takalaitanostimet perävaunuihin ennen asiakkaalle toimittamista. Perävaunuja käytetään vähittäismyyntituotteiden toimittamiseen myymälöihin.

Helppokäyttöisyyttä ja lisää turvaominaisuuksia

Tilatut takalaitanostimet ovat erittäin laadukkaita raskaita WALTCO WDV ‑kiskonostimia, jotka ovat helppokäyttöisiä ja lähes huoltovapaita. Lava on kätevästi takaoven päällä matkan aikana, ja se voidaan laskea pois tieltä laiturilta lastaamisen helpottamiseksi. WALTCO WDV ‑kiskonostimiin on lisätty turvaominaisuuksia, kuten lavan varoitusvalot, jotka vilkkuvat automaattisesti, kun tasoluukku on toiminnassa, ja siinä on liukastumista ehkäisevä alusta.

”Tämän suuren tilauksen toimittaminen arvostetulle, pitkäaikaiselle asiakkaalle on meille suuri ilo. Se osoittaa, että toimitamme laadukkaita, luotettavia ja turvallisia tuotteita, joiden tukena on markkinoiden johtava tekninen tuki ja osien saatavuus kaikissa osavaltioissa. WDV-kiskonostimet kootaan Ohion tuotantolaitoksellamme, ja ne voidaan toimittaa lyhyillä toimitusajoilla asiakkaidemme vaatimusten täyttämiseksi”, kertoo James Peck, Director, Business Line Tail Lifts, Hiab.







Lisätietoja:

James Peck, Director, Business Line Tail Lifts, Hiab, puh.: +1 234 263 9524, james.peck@hiab.com

Martin Saint, Vice President, Sales & Product Management, Tail Lifts, Hiab, puh.: +1 330 212 1184, martin.saint@hiab.com

Nils Gjerstad, Senior Communication Manager, Hiab, puh.: +46 706 005 822, nils.gjerstad@hiab.com







Tietoja Hiabista

Hiab on älykkäiden ja kestävien kuormankäsittelyratkaisujen johtava toimittaja. Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme joka päivä parhaan asiakaskokemuksen yhdessä erittäin sitoutuneiden työntekijöidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Hiabin tuotevalikoimaan kuuluvat ensiluokkaiset kuormankäsittelylaitteet, kuten HIAB-, EFFER- ja ARGOS-kuormausnosturit, MOFFETT- ja PRINCETON- ajoneuvotrukit, LOGLIFT-puutavaranosturit, JONSERED-kierrätysnosturit, MULTILIFT-vaihtolavalaitteet, GALFAB-vaijerilaitteet, ZEPRO-, DEL- ja WALTCO-takalaitanostimet sekä HIPERFORM, älykkäiden ratkaisujen kokonaisuus. Alan edelläkävijänä Hiab kehittää paremman tulevaisuuden ratkaisuja tekemällä kuormankäsittelystä älykkäämpää, turvallisempaa ja kestävämpää. Hiab on osa Cargotec-konsernia. www.hiab.com

Hiab on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto oli vuonna 2023 noin 4,6 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 11 400 henkilöä. www.cargotec.fi

