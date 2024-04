Auditeeritud majandusaasta aruanne 2023

ASi Merko Ehitus 2023. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud finantstulemused ei ole võrreldes 8. veebruaril 2024 avaldatud esialgsete tulemustega muutunud.

JUHATUSE ESIMEHE PÖÖRDUMINE

2023. aasta on olnud Merkole kahtlemata põnev, samuti nagu on olnud eelmised ja kindlasti tulevad ka järgmised aastad. Muutunud ja järjest muutuvad turu- ja majandusolud lükkavad meile ette vajaduse teha kiireid otsuseid. Julgen öelda, et meie inimesed on ülesannete kõrgusel ning oleme vajalikud otsused edukalt ellu viinud. Tõestuseks on 2023. aastal kirja saanud tulemused, mille täpsed numbrid on kirjas käesolevas aruandes.

Tulemuste taga on mitme olulise faktori langemine ühte ajaperioodi. Meil on olnud võimekus võtta töösse suuri ehitusobjekte, lisaks lõikasime vilju varasema paari aasta kinnisvaraarenduse edust. 2023. aastal andsime ostjatele üle kokku ligi tuhat uut kodu ja äripinda. Kaasaegse elukeskkonna ja kvaliteetsete kodude rajamine on jätkuvalt meie prioriteet. Kuna kinnisvaraturg on lähitulevikus ebakindel ja korterite müügitempo madal, siis juhime oma arendusi muutunud turuolukorrale vastavas tempos ja mahus.

Lähiajal keskendume taas rohkem ehitusteenusele. Meie tööde portfell on nii heas seisus, kui see tänases segasevõitu maailmas olla saab, tasakaalustades korterituru langusest tingitud negatiivset mõju meie ehitusmahtudele ja müügitulule. 2023. aastal sõlmisid kontserni ettevõtted uusi ehituslepinguid 501 miljoni euro väärtuses ning aasta lõpu seisuga oli ehituslepingute portfell 477 miljoni eurot, kasvades mõlemad 2022. aastaga võrreldes ligikaudu 60%.

Ühiskonda panustamisel jätkame liikumisvõimaluste loomise kaudu tervena elatud aastate arvu tõstmist. Toetame kultuuri ja kunsti, rikastame linnaruumi kunstiteoste ja pargialadega, toetame abivajajaid. Aitame kasvatada ehitusvaldkonna professionaalset järelkasvu ning oleme uhked, et Merko on tehnikaerialade tudengite seas Eesti atraktiivseim tööandja.

Merko edu taga on meie inimesed. Sügav kummardus teile ning koos teiega Merko korteriostjatele, ehitusteenuse klientidele, koostööpartneritele ja aktsionäridele, kelle usalduse oleme ära teeninud. Professionaalses koostöös valminud objektid on pälvinud tunnustusi nii Eestis, Lätis kui Leedus. Muu hulgas sai Merks Viesturdarzs korteriarendusprojekt esikoha konkursil „Aasta parim ehitis Lätis” uuselamu kategoorias. Vilnelės Skverai tunnistati Leedu parimaks elamuprojektiks konkursil "Säästva arengu eest 23”. Meie hea töö kinnituseks peavad Eesti korteriostjad Merkot jätkuvalt tuntuimaks ja mainekaimaks kinnisvaraarendajaks.

Tänu headele otsustele ja töö kvaliteedile, mis Merkole omased, oleme heas finantstervises ja meie vaade tulevikku on positiivne. Keskendume oma tugevustele, juhime riske ja tegutseme parimat tarkust kasutades. Võtame rahulikult ja hindame olukorda jooksvalt. Rajame paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

tuhandetes eurodes

2023 2022 Müügitulu 466 304 409 633 Müüdud toodangu kulu (401 267) (355 975) Brutokasum 65 037 53 658 Turustuskulud (4 312) (4 077) Üldhalduskulud (19 423) (15 860) Muud äritulud 4 171 3 144 Muud ärikulud (991) (1 834) Ärikasum 44 482 35 031 Finantstulud 297 1 Finantskulud (3 017) (1 450) Kasum ühisettevõtetelt 10 220 3 516 Kasum enne maksustamist 51 982 37 098 Tulumaksukulu (6 081) (2 995) Perioodi puhaskasum 45 901 34 103 sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 46 048 34 640 mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist (147) (537) Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel (41) 30 Perioodi koondkasum 45 860 34 133 sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 45 993 34 648 mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist (133) (515) Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 2,60 1,96

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes

31.12.2023 31.12.2022 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 77 330 17 665 Nõuded ja ettemaksed 68 754 77 959 Ettemakstud tulumaks 2 38 Varud 195 435 225 661 341 521 321 323 Põhivara Ühisettevõtte aktsiad või osad 21 915 12 895 Muud aktsiad ja väärtpaberid 80 - Muud pikaajalised laenud ja nõuded 24 490 22 982 Edasilükkunud tulumaksuvara 3 298 693 Kinnisvarainvesteeringud 16 823 11 485 Materiaalne põhivara 16 613 17 452 Immateriaalne põhivara 520 582 83 739 66 089 VARAD KOKKU 425 260 387 412 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Laenukohustused 19 673 49 687 Võlad ja ettemaksed 133 898 96 248 Tulumaksukohustus 4 260 1 241 Lühiajalised eraldised 10 451 9 820 168 282 156 996 Pikaajalised kohustused Pikaajalised laenukohustused 35 142 42 236 Edasilükkunud tulumaksukohustus 4 441 2 355 Muud pikaajalised võlad 5 495 2 133 45 078 46 724 KOHUSTUSED KOKKU 213 360 203 720 OMAKAPITAL Mittekontrolliv osalus (155) (495) Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital Aktsiakapital 7 929 7 929 Kohustuslik reservkapital 793 793 Realiseerimata kursivahed (838) (783) Jaotamata kasum 204 171 176 248 212 055 184 187 OMAKAPITAL KOKKU 211 900 183 692 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 425 260 387 412

