NetBet Casino slår sig sammen med Amusnet Gaming for at forbedre spilkvaliteten i Danmark

COPENHAGEN, Denmark, April 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Danmark har underskrevet et strategisk partnerskab med den prominente udbyder Amusnet Gaming Limited, som en del af sin igangværende mission om at forbedre spiloplevelsen for sine spillere i landet.



Amusnet Gaming er anerkendt for sine innovative produkter på det globale spilmarked og tilbyder i øjeblikket en portefølje på mere end 250 fængslende spilleautomater, live casino og spændende bordspil. Gennem dette partnerskab kan Netbet-spillere i Danmark nu nyde en række spændende spilleautomater, herunder det seneste hit, Extra Crown, sammen med andre spillerfavoritter som Shining Crown, 20 Golden Coins, 40 Bulky Fruits og Burning Hot.

Claudia Georgevici, NetBet Danmarks PR-manager, tilføjer: "Hos NetBet forstår vi, hvor populære spilleautomater er. Derfor er vi begejstrede for at samarbejde med Amusnet Gaming, et firma, der har skabt en bred vifte af spilleautomater, som spillerne kan nyde. Vi mener, at dette vil være et positivt skridt fremad i vores mission om at give vores spillere en fremragende spiloplevelse, og vi ser frem til, at vores spillere vil nyde disse spil og tilføje flere på vores platform i den nærmeste fremtid."

Julia Peeva-Sertov, CEO hos Amusnet Gaming, delte sin begejstring og sagde: ''Vi er begejstrede for at udvide vores tilstedeværelse på det nordiske marked, og partnerskabet med NetBet markerer en vigtig vej for Amusnet Gamings fortsatte vækst. At introducere vores førende spilleautomater med vores karakteristiske Jackpot Cards-funktion til et bredere publikum i Danmark gennem NetBet fylder os med forventning om de lovende forretningsresultater, der venter forude.

For more information, contact: press@netbet.com

Om NetBet.com/dk

NetBet.com/dk har licens til at operere i Danmark og giver spillerne adgang til tusindvis af brancheførende casinospil, fra spilleautomater til live-spil. Med så meget at tilbyde spillerene har NetBet.com/dk udviklet sig til et af landets foretrukne online gaming brands.

For mere information besøg venligst: www.netbet.com/dk/

Om Amusnet Gaming Ltd.

Amusnet Gaming er kendt for sine innovative produkter med de bedste resultater inden for iGaming-sektoren. Virksomheden opererer inden for regulerede markeder, herunder de baltiske og nordiske lande, Tyskland, Ungarn og MGA-licenserede territorier gennem Amusnet Gaming Limited, og er forpligtet til at levere uovertrufne spiloplevelser.