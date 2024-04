LEI-kode: 213800BGF1TQB5M6PH65

Selskabsmeddelelse nr. 5-2024.

Stege, den 05. april 2024

Møns Bank A/S indfrier hybrid kernekapital

Møns Bank A/S udstedte den 12. april 2019 kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital for nominelt DKK 40.000.000 med Nykredit Bank A/S som arrangør.

Kapitalbeviserne har fondskode (ISIN) DK0030440847.

Kapitalbeviserne er uden udløb, men kan indfries til kurs pari (100) fra den 12. april 2024.

Som led i bankens løbende kapitalplanlægning har banken søgt og opnået Finanstilsynets tilladelse til at indfri den hybride kernekapital på nominelt DKK 40.000.000. Indfrielsen vil derfor blive gennemført den 12. april 2024.

Indfrielsen vil betyde en årlig rentebesparelse for banken på ca. 2,8 mio. kr. opgjort efter bevisernes nuværende fastrenteniveau på 7% pa. og en besparelse på ca. 4,4 mio. kr. opgjort efter den forventede fremtidige variable rente.

Indfrielsen vil tillige betyde, at bankens kapitalprocent, der pr. 31. december 2023 udgør 28,8 procent, reduceres med ca. 2,2 procentpoint til 26,6 procent.

Indfrielsen ændrer ikke ved bankens forventninger til resultatet før skat for 2024.

Venlig hilsen

MØNS BANK



Per Sjørup Christiansen

Bankdirektør

