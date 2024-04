Teckningsperioden för Cortus Energy AB:s företrädesemission inleds idag och samtliga styrelsemedlemmar har ingått ytterligare teckningsförbindelser och top-down garantiåtaganden

Stockholm, den 9 april 2024

PRESSMEDDELANDE

Idag, den 9 april 2024, inleds teckningsperioden i Cortus Energy AB:s (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO11 och TO12, vilken offentliggjordes den 29 februari 2024 (”Företrädesemissionen”). Efter offentliggörandet av Företrädesemissionen har medlemmarna i Cortus Energys styrelse ingått ytterligare avtal om teckningsförbindelser och top-down garantiåtaganden i Företrädesemissionen om totalt 625 KSEK, vilket redovisats i det EU-tillväxtprospekt som Bolaget publicerade den 3 april 2024. Dessa förbindelser och åtaganden ingås utöver det teckningsförbindelseavtal och top-down garantiavtal som styrelseordförande Per-Olov Norberg tidigare ingått om totalt cirka 24,3 MSEK.

Cortus Energy har mottagit tillkommande teckningsförbindelser och top-down garantiåtaganden för Bolagets företrädesemission, privat eller genom bolag, enligt nedan tabell:

Aktieägare Befintliga aktier, st. Nya teckningsförbindelser, SEK Nya Top-down garantiåtaganden, SEK* Tillkommande teckning, SEK Rolf Ljunggren 130 936 200 000 0 200 000 Lars-Olof Svensson 0 0 150 000 150 000 Per-Olov Norberg 1 338 008 0 110 000 110 000 Peter Forssell** 373 266 0 55 000 55 000 Richard Bagge 31 380 55 000 0 55 000 Tobias Wennberg 7 108 35 540 19 460 55 000 Totalt 290 540 334 460 625 000

*För top-down garantiåtagandena utgår, likt för Per-Olovs tidigare kommunicerade garantiåtagande, ingen ersättning, varken kontant eller i form av units.

**Top-down garantiåtagande ingås av Peter Forssell privat, befintliga aktier ägs genom bolag.

Styrelseledamöterna har uttalat önskemål om att erlägga betalning för tecknade aktier genom kvittning mot krav på upplupet styrelsearvode, och för t.f VD Rolf Ljunggrens del, löneersättning. Lars-Olof Svensson tecknar dessutom för ytterligare 95 KSEK utöver vad som skulle täckas av kvittning mot styrelsearvode. Inklusive Per-Olov Norbergs tidigare teckningsförbindelse och top-down garanti och nu tillkommande åtaganden har Bolagets styrelsemedlemmar lämnat åtagande på 24,9 MSEK i Företrädesemissionen.

”Jag tycker det är väldigt positivt att samtliga styrelsemedlemmar nu utökar sitt innehav i Cortus i ett så spännande skede. Utöver den backning det ger för vår företrädesemission så skapar det än starkare gemensamma incitament, där vi nu kan säga att alla styrelseledamöter blir än mer engagerade i Cortus.” Kommenterar Rolf Ljunggren, tf. VD i Bolaget.

Teckningsperioden löper till och med den 26 april 2024. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 26 april 2024.

Villkor och tidplan för Företrädesemissionen

För varje innehavd aktie på avstämningsdagen den 4 april 2024 tilldelades innehavaren en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller fem (5) aktier, fem (5) teckningsoptioner av serie TO11 och fem (5) teckningsoptioner av serie TO12.

Teckningskursen per unit uppgår till 5,0 SEK per unit, motsvarande 1,0 SEK per aktie.

Företrädesemissionen innebär en emission av högst 21 501 421 units motsvarande 107 507 105 aktier, 107 507 105 teckningsoptioner av serie TO11 och 107 507 105 teckningsoptioner av serie TO12.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 107,5 MSEK före emissionskostnader och vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO11 och TO12 tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 161 MSEK i vardera serie teckningsoptioner, före emissionskostnader.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 6,5 procent av teckningsförbindelser från styrelsemedlemmar och ledning.

Teckningsperiod: 9 april 2024 – 26 april 2024.

Handel med uniträtter: 9 april 2024 – 23 april 2024.

Beräknad dag för offentliggörande av utfall: 30 april 2024.

Teckning med företrädesrätt

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 4 april 2024 var registrerade i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) och för Bolagets räkning förda aktieboken, direktregistrerade aktieägare, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear. För det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln, som finns tillgänglig på Mangolds hemsida https://emission.mangold.se/, användas som underlag för teckning genom kontant betalning.

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget var förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare på avstämningsdagen erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel från Euroclear. Teckning och betalning ska då i stället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan företrädesrätt

Anmälan om teckning utan företrädesrätt genom förvaltare sker enligt instruktioner från respektive förvaltare. För teckning genom en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto, vänligen kontakta din förvaltare.

Anmälan om teckning utan företrädesrätt i övrigt sker elektronisk teckning med Bank-ID på Mangolds hemsida www.emission.mangold.se. Alternativt genom att skicka in en anmälningssedel via e-post till Mangold.

För ytterligare information om hur du går till väga för att teckna units i företrädesemissionen samt sammanfattande ord från tf. VD Rolf Ljunggren, se publicerat aktieägarbrev på www.cortus.se eller www.emission.mangold.se.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Synch Advokat AB är legal rådgivare till Cortus Energy i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Rolf Ljunggren, tf. VD, Cortus Energy AB (publ)

E-post: rolf.ljunggren@cortus.se

Telefon: +46 (0)8 588 866 30

Om Cortus Energy AB (publ)

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-teknologin som förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-teknologin kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transportapplikationer. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket gör att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestandan. Cortus Energy har idag två WoodRoll®-anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs.

Mer information finner ni på bolagets hemsida: www.cortus.se

Bolaget bildades 2006 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Cortus Energy AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission.

