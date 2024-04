NetBet Casino slår sig sammen med G Games

COPENHAGEN, Denmark, April 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Danmark har annonceret et strategisk partnerskab med G Games for at udvide sin andel af det danske marked.



Det nye partnerskab betyder, at hele udvalget af G Games-spil - herunder Thor's Egg Hunt, Cheeky Fruits 6 Deluxe og El Diablo - bliver tilgængelige for NetBet Danmarks kunder, hvilket styrker selskabets position som en pioner i iGaming-branchen, der konstant stræber efter at give spillerne en enestående oplevelse.

NetBet Danmarks PR-manager, Claudia Georgevici, sagde: "Selvom en fornøjelig oplevelse er kernen i alt, hvad vi gør hos NetBet, anerkender vi også vores ansvar over for vores spillere for at sikre, at spil på vores hjemmesider forbliver sjovt. Vores forpligtelse til ansvarligt spil deles på samme måde af G Games, hvilket gør dem til en ideel partner for vores mission om at udvide vores udvalg af spil, der er tilgængelige for vores spillere i Danmark."

"Vi er begejstrede for at udvide vores partnerskab med Netbet, og vi ser frem til at lancere mange nye spil til deres danske spillere", tilføjer Helen Walton, Chief Commercial Officer hos G Games.

NetBet-spillere kan nu udforske de spændende nye spil fra G Games ved at besøge den officielle NetBet Danmark-hjemmeside.

For more information, contact: press@netbet.com

Om NetBet.com/dk

NetBet.com/dk har licens til at operere i Danmark og giver spillere adgang til tusindvis af brancheførende casinospil, fra spilleautomater til live-spil. Med så meget at tilbyde kunderne har NetBet.com/dk udviklet sig til et af landets foretrukne online gaming brands.

For mere information bedes du besøge: www.netbet.com/dk/