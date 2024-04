DFDS UDVIDER LOGISTIKNETVÆRK TIL TYRKIET

SELSKABSMEDDELELSE nr. 24 - 9. april 2024

DFDS køber internationalt transportnetværk, der forbinder Tyrkiet og Europa, fra Ekol Logistics

Netværket havde i 2023 en omsætning på DKK 3,5 mia. og 3.700 ansatte

Købet indfører DFDS' færge/vej-forretningsmodel til Middelhavet og forbinder desuden Tyrkiet med DFDS’ eksisterende netværk

Transaktionens virksomhedsværdi (EV) på DKK 1,9 mia. svarer til 7,6x EV/EBITDA og 0,55x EV/Omsætning for 2023

Transaktionen er betinget af EUs fusionskontrolgodkendelse

Telekonference for investorer/analytikere tirsdag 9. april 2024 kl. 16.00 CET, se registreringsdetaljer nedenfor.

DFDS har i dag indgået en aftale om at købe Ekol Logistics internationale transportnetværk ("Selskabet"). Ekol Logistics er en førende tyrkisk transport- og logistikvirksomhed med hovedkontor i Istanbul.

Selskabet transporterer varer mellem Tyrkiet og Europa med egne kontorer og faciliteter i 10 europæiske lande. Mere end halvdelen af transporterne er inter-modale gennem kombinationer af vej, færge og jernbane, hvilket gør Selskabet til den største kunde i DFDS' fragtfærge-rutenetværk i Middelhavet.

"Dette køb er et fremragende strategisk match for DFDS. Transport af store trailervolumener pålideligt og effektivt gennem kombinationer af vej, færge og jernbane er vores kerneforretning. Derudover er det vores overbevisning, at Tyrkiets rolle som produktionshub for Europa vil blive forstærket i fremtiden, da nearshoring flytter forsyningskæder tættere på slutmarkeder”, siger Torben Carlsen, CEO for DFDS.

"Jeg er glad for, at Ekol Logistics' internationale transportnetværk og alle dets dygtige og dedikerede medarbejdere har fundet et nyt hjem hos vores mangeårige partner DFDS. Denne kombination har potentialet til at gøre transportinfrastrukturen mellem Tyrkiet og Europa mere effektiv og hjælpe med at gøre Tyrkiet til et endnu mere attraktivt produktionsknudepunkt”, siger Ahmet Musul, grundlægger af og formand for bestyrelsen i Ekol Logistics.

Markedet for transport mellem Tyrkiet og Europa forventes i gennemsnit at vokse med omkring 14% årligt frem til 2028 (CAGR for 2020-2023 var 15 %), og købet udvider således DFDS’ netværk til en højvækstregion understøttet af nearshoring af forsyningskæder til Europa.

Strategisk fit og forretningsmodel

Købet er i fuld overensstemmelse med strategien for DFDS’ transportnetværk, der er fokuseret på at flytte gods i trailere med færge, vej og jernbane og på at tilbyde komplementære logistikløsninger.

Tilgangen af Selskabet tilføjer vejtransport til DFDS' fragtfærge-rutenetværk i Middelhavet og dermed udvides den gennemprøvede nordeuropæiske færge/vej-forretningsmodel også til denne region. DFDS’ logistiknetværk udbygges derudover på tværs af Europa, og det eksisterende transportnetværk forbindes med Tyrkiet, hvilket gør det muligt at tilbyde end-to-end transport- og logistikløsninger mellem Tyrkiet og Europa direkte til slutkunder.

Selskabets transportnetværk er bygget op omkring et partnerskab siden 2019 med DFDS gennem en langsigtet kundeaftale, der giver stabil adgang til færgekapacitet i Middelhavets rutenetværk. Aftalen udvider også adgangen til tredjeparts jernbanetransport fra ankomsthavne til udvalgte europæiske destinationer. Vejtransport og anden tredjeparts jernbanetransport tilbydes til destinationer uden for færgenetværkets opland og til transporter, der kræver hurtigere leveringstider.

Forretnings- og integrationsplan til at forbedre resultatudviklingen

På grund af udfordrende markedsforhold, herunder tab af markedsandele, blev Selskabets EBIT-margin reduceret fra 4,8% i 2022 til 2,5% i 2023.

Forretnings- og integrationsplanens økonomiske mål er at forbedre EBIT-margin til omkring 5% i 2027 gennem en trefaset plan:

Fase 1 (år 1): Kommerciel og operationel fokus på at øge netværkets mængder og forbedre udnyttelsen af udstyr ved start af salg af transporter til/fra Tyrkiet gennem DFDS’ eksisterende nordeuropæiske netværk. Øge mængder til Tyrkiet fra opkøbte europæiske kontorer. Insource agenturtjenester til eget eksisterende netværk.

Fase 2 (år 1-2): Integrering af det eksisterende og det købte europæiske netværk for at opnå stordriftsfordele, herunder bedre udnyttelse af udstyr/faciliteter og konsolidering af kontorer/faciliteter. Flytning af visse mængder til færge/jernbane fra vej. Integration af toldorganisationer.

Fase 3 (år 2-3): Netværksoptimering og salg til større kunder af kontraktlogistik-produkter, der er komplementære til transportløsninger (FTL/LTL).

Sideløbende med integrationen af driften vil it-systemer blive integreret over en periode på omkring tre år. De to store integrationer er udskiftning af transportstyringssystemer og ERP-systemer med systemer, der anvendes af DFDS.

Selskabet bliver en del af Logistics Division. En detaljeret forretnings- og integrationsplan, herunder forventede synergier, vil blive offentliggjort i forbindelse med transaktionens gennemførelse.

Transaktionsstruktur og finansiering

DFDS overtager Selskabet for en gældfri pris på DKK 1,9 mia. (EUR 260 mio.) svarende til en EV/EBITDA-multipel på 7,6x baseret på indtjeningen i 2023 og en EV/omsætning-multipel på 0,55x baseret på omsætningen i 2023.

Transaktionen vil blive finansieret af en kombination af lånefinansiering og brug af eksisterende likvide midler.

Om Selskabets internationale transportnetværk

Selskabet transporterer varer for producenter mellem Tyrkiet og Europa ved brug af primært trailere for at minimere rejsedage, da de fleste transporterede varer er tidsfølsomme.

Netværket er sat op til både inter-modale transporter og til kun vejtransport, der udføres af hovedsagelig egen kørsel og færge/jernbanetransport leveret af tredjeparts færge- og jernbaneoperatører. Omkring 80% af alle transporter kombinerer transportformer. DFDS er selskabets hovedleverandør af færgetransport mellem Tyrkiet og Europa.

Kunderne er hovedsageligt europæiske og globale producenter med produktions- eller samlefabrikker i Tyrkiet og Europa samt tyrkiske eksportvirksomheder. Primære sektorer, der betjenes, er bilindustrien, industrielle dele og tekstiler/tøj.

Netværket tilbyder kunderne både hel-læs (FTL) og part-læs (LTL) transporter med en fordeling på omkring 60/40 samt komplementære tjenester, f.eks. toldbehandling. De tre største transportkorridorer er Tyrkiet-Tyskland efterfulgt af Spanien og Frankrig. Egne kontorer og faciliteter drives i 10 europæiske lande for at servicere kunder og kørselsaktiviteterne.

Selskabet havde en omsætning på DKK 3,5 mia. og 3.700 ansatte i 2023. Mere end 6.000 udstyrsenheder drives og ejes direkte. Udstyret omfatter 1.300 lastbiler, 3.900 trailere/veksellad og 600 containere. Der er 26 faciliteter i Europa med et samlet areal på 120.000 kvm. Omkring 75% er omlastnings-terminaler til LTL-transporter, og resten er lagerbygninger.

Vej- og søtransport udgør mere end 90% af det samlede Tyrkiet-Europa transportmarked, som i gennemsnit forventes at vokse med omkring 14% årligt frem til 2028 (CAGR for 2020-2023 var 15%). De vigtigste konkurrenter er tyrkiske transport- og logistikvirksomheder samt i et vist omfang containerrederier.

Myndighedsgodkendelser

Gennemførelsen af transaktionen er betinget af EUs fusionskontrolgodkendelse og sædvanlige kontraktlige betingelser. Som meddelt 28. juli 2023 er transaktionen godkendt af de tyrkiske konkurrencemyndigheder. Transaktionens gennemførelse forventes omkring begyndelsen af 4. kvartal 2024.

Investor telekonference

En investor- og analytiker telekonference afholdes 9. april 2024 kl. 16.00 CET.

Tilmelding via dette link. Live streaming er tilgængelig fra dette link.

Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Dennis Kjærsgaard Sørensen, Media +45 42 30 38 47

Om DFDS

Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 27 mia. og 13.200 heltidsansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane samt tilbyder komplementære og relaterede transport- og logistikløsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act.

Vedhæftet fil