Fleury Michon : Résultats Annuels 2023

FLEURY MICHON

RESULTATS 2023 : Dans un contexte inflationniste historique, Fleury Michon conserve ses parts de marché sur ses principaux segments et améliore légèrement sa marge opérationnelle à 1,8%.

Fleury Michon affiche une croissance de son chiffre d’affaires de 5,2%, soutenue par le maintien d’une position forte sur ses marchés historiques GMS, le passage d’ajustements de prix contraints par l’inflation qui perdure depuis mars 2022 et le retour des activités internationales (catering aérien) à un niveau de chiffre d’affaires qui se rapproche de la situation avant COVID. Le taux de marge opérationnelle se renforce légèrement par rapport à 2022 en atteignant 1,8%. Au-delà de la gestion tarifaire, cette progression a été rendue possible par le pilotage renforcé des coûts de production.

Pouzauges, le mardi 09 avril 2024, à 18 heures

Le chiffre d’affaires progresse de +5,2% (+5,5% à périmètre* et taux de change constants).

Les activités GMS affichent une croissance de +3,8%. Cette croissance est principalement liée à aux ajustements de prix nécessaires pour lutter contre l’inflation persistante des matières premières et intrants en 2023. L’entreprise préserve ses parts de marché sur ses principaux segments avec une stabilité des ventes de charcuterie jambon et traiteur mais une baisse en volume du surimi, souffrant d’une météo défavorable et de la pression inédite sur le pouvoir d’achat des ménages qui ont favorisé les Marques Distributeurs durant l’exercice.

Une forte progression est enregistrée sur le marché du catering aérien avec un retour accéléré du trafic aérien à son niveau précédant la crise de la Covid-19. La reprise de l’activité est plus rapide sur le marché Nord-Américain que sur le marché européen en 2023. Quant à l’activité de plateaux repas, touchée par le développement du télétravail en Île de France, une progression encourageante est constatée en 2023 sans pour autant retrouver un niveau d’avant confinement.

Le taux de marge opérationnelle est en légère augmentation à 1,8% en 2023, contre 1,1 % en 2022. Malgré une inflation qui perdure maintenant depuis le choc de mars 2022, la rentabilité du Groupe a été préservée sur l’ensemble de l’année grâce à une gestion des prix de vente et une attention renforcée du pilotage de l’ensemble des postes de charges.

Confiant dans sa stratégie et conscient que la réussite future des opérations sera étroitement liée à ses innovations, Fleury Michon a maintenu un niveau significatif d’investissement dans son outil industriel (35,4 M €).

Fleury Michon confirme son engagement responsable avec, en 2023, l’inauguration des premières ombrières sur les parkings des sites du Groupe afin d’accompagner les mesures de réduction de l’empreinte environnementale de ses opérations.

836,2 M€ : CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE 2023

1,8 % : MARGE OPERATIONNELLE 2023

10,3 M€ : RESULTAT NET 2023

Eléments du compte de résultat



IFRS (M€)* 2022 2023 Chiffre d’affaires 794,8 836,2 Résultat Opérationnel Courant 15,0 23,0 Marge opérationnelle courante 1,9% 2,7% Résultat Opérationnel 8,9 15,4 Marge opérationnelle 1,1% 1,8% Résultat financier -3,5 -5,1 Impôt -1,3 -3,5 Quote-part mise en équivalence 1,4 8,5 Résultat Net des activités cédées** -3,1 -4,8 Résultat net consolidé 2,4 10,3 Marge nette 0,3% 1,2%

*Les comptes consolidés 2023 ont été arrêtés par le Conseil d’administration le 09 avril 2024. Ces comptes ont été audités et les rapports de certification sont en cours d’élaboration.

**Comme annoncé en début d’année 2023, l’activité de la société Charcuteries Cuisinées de Plélan (détenue à 100%) a été arrêtée courant avril 2023 et les actifs cédés en septembre 2023. Une partie de son activité a été transférée sur les sites industriels de Vendée

CHIFFRE D’AFFAIRES 2023 (836,2 M€ ; +5,2% PAR RAPPORT À 2022)

Le Pôle GMS France regroupe principalement les ventes des 3 familles de produits : la charcuterie, les plats préparés individuels et les produits de la mer (dont surimi).

Sur le segment jambon de porc, dans un marché en légère décroissance en 2023, Fleury Michon gagne des parts de marché à marque sur son activité historique et consolide sa position d’acteur majeur du marché. Les volumes de ventes de l’offre jambon de volailles sont, de leur côté, en croissance.

Malgré des volumes de marché en baisse pour les plats préparés individuels sensibles à l’inflation, l’entreprise maintient ses parts de marchés, notamment grâce à la qualité de ses produits, le succès de ses innovations, et sa maîtrise du processus de fabrication.

Le marché du surimi affiche une nette décroissance de volume sur l’année 2023 qui s’explique notamment par une saison printemps-été mitigée en termes de climat. Les volumes du Groupe sont aussi en nette diminution, la poursuite de l’inflation sur 2023 ayant profité aux marques distributeurs et premiers prix. Fleury Michon reste cependant leader sur ce marché.

L’activité de la société Paso, spécialisée dans les produits apéritifs (préfous, mini-burgers, etc.) a connu une légère baisse des ventes tant en valeur qu’en volume, sur un marché de l’apéritif très affecté par la baisse du pouvoir d’achat en 2023.

Le Pôle International présente une hausse de +8,8% en comparaison avec l’exercice 2022. Le catering aérien porte très majoritairement l’activité de ce pôle par le biais des sociétés canadienne et néerlandaise (Fleury Michon Amérique et MARFO), avec le retour du trafic aérien international à un niveau d’avant crise Covid sur la fin de l’année, principalement au départ de l’Amérique du Nord.

Le Pôle Ventes avec Services affiche une croissance de +20,9% en 2023. Celle-ci s’explique principalement par la croissance soutenue de trois activités majeures : la restauration hors domicile (RHD) / santé, les activités de catering aérien au départ de la France et la livraison de plateaux repas en Île de France.

Chiffre d'affaires par Pôle en M€



Exercices 2022 2023 Var 23/22



en % Pôle GMS [1] France 679,6 705,7 3,8% Pôle International [2] 77,1 83,9 8,8% Pôle Ventes avec Services [3] 30,5 36,9 20,9% Pôle Activités annexes [4] 7,6 9,7 27,7% Total 794,8 836,2 5,2%





[1] GMS : Grandes et Moyennes Surfaces [2] Chiffre d’affaires à taux de change courant [3] Le Pôle Ventes avec Services regroupe les activités Room Saveurs, Catering départ France, Santé, RHD. [4] Le Pôle Activités annexes regroupe des activités non stratégiques.

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (23,0 M€ ; 2,7% DU CA)

Le Résultat Opérationnel Courant s’élève à 23,0 M€, soit 2,7% du chiffre d’affaires, en augmentation par rapport à celui enregistré en 2022. Cette progression s’explique par les efforts opérationnels des différentes équipes Fleury Michon, aussi bien en amont sur la maîtrise des prix matières qu’en aval sur la gestion efficiente de nos gammes et de nos tarifs. La reprise accélérée du trafic aérien, face à laquelle les équipes du catering aérien ont su se mobiliser, et remporter des appels d’offres dans un marché en forte croissance, a également contribué à la hausse du résultat opérationnel courant.

RESULTAT OPERATIONNEL (15,4 M€ ; 1,8% DU CA)

Le Résultat Opérationnel intègre des éléments non récurrents à hauteur de -7,6 M€, composé de deux facteurs principaux : la dépréciation de la survaleur de l’activité de livraison de plateaux-repas en entreprise, en lien avec une reprise plus lente qu’espérée pour -8,4 M€ et la reprise nette des provisions pour risques, portée par des décisions des autorités compétentes globalement favorables au Groupe tant au Canada qu’en France, pour un montant de 1,8 M€.

QUOTE-PART DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE (8,5 M€)

La quote-part des sociétés mises en équivalence traduit les bons résultats de la société Platos Tradicionales (Espagne, détenue à 50%) spécialisée principalement dans la production et distribution de plats préparés et de poulets rôtis, et tirés par la croissance et les gains de parts de marché de son client Mercadona.

RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS CÉDÉES (-4,8 M€)

Ces pertes sont essentiellement composées de la cession des actifs de la société Charcuteries Cuisinées de Plélan pour -4,7 M€. Le projet initié en octobre 2022 s’est finalisé en 2023 après trois étapes principales. Dans un premier temps, du fait de l’absence de repreneur confirmé, Fleury Michon a annoncé le 20 février 2023 un Plan de Sauvegarde de l’Emploi pour raisons économiques puis le transfert d’une partie de l’activité sur les sites industriels vendéens en avril et enfin courant septembre, les actifs industriels adossés à l’activité de la société ont été cédés. La direction du Groupe aura accompagné chaque semaine les collaborateurs de l’entité cédée dans leurs différents projets afin de permettre un retour à l’emploi en interne via une mobilité sur l’un des sites vendéens ou en externe. A la fin de l’année 2023, 80 % des anciens salariés de Plélan-le-Grand ont retrouvé un emploi ou sont en cours de création de leur entreprise, 7 % sont en cours de formation.

RESULTAT NET (10,3 M€ ; 1,2% DU CA)

Le Résultat Net s’élève à 10,3 M€ en 2023 contre 2,4 M€ en 2022. Ce résultat inclut en complément des éléments non récurrents le résultat financier négatif de -5,4 M€ versus -3,5 M€. Cette dégradation s’explique principalement par l’augmentation du coût de l’endettement avec un taux EURIBOR qui a doublé durant l’exercice 2023. La charge d’impôts est comptabilisée pour -3,5 M€ et est directement liée aux bénéfices des activités en France.

Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale du 18 juin 2024 le versement d’un dividende de 1,30 euro par action.

STRUCTURE BILANTIELLE

Le free cash-flow est positif à hauteur de 45,5 M€*. Ce montant intègre l’amélioration du BFR de 30,1 M€ directement liée aux actions menées par le Groupe afin de réduire les effets négatifs constatés en 2022. Pour rappel, la hausse du prix des matières, associée au choix stratégique de sécuriser les stocks pour assurer la continuité de nos opérations, avait en 2022 fortement augmenté le montant des encours.

En 2023, Fleury Michon a structuré sa dette financière en émettant 30 M€ d’Obligations Relance (OR) et en souscrivant un PGE résilience de 28,9 M€ pour financer les ambitions du Groupe en termes de développement, d’innovation et de transition énergétique. Le flux lié aux opérations de financement représente un encaissement net de 7,3 M€. La variation de trésorerie sur l’exercice est positive de 56,6 M€. L’endettement net suit la même dynamique à 74,9 M€ contre 104,1 M€ en 2022.

*Free cash-flow : flux de l’activité après investissements corporels et incorporels

PERSPECTIVES 2024

Le prochain exercice 2024 devrait être marqué par une conjoncture complexe accentuée par un maintien des postes de charges élevés malgré une inflation plus limitée.

Dans cet environnement, le Groupe mise sur le renforcement de ses segments historiques mais aussi sur le développement d’innovations tenant compte de l’évolution des nouvelles tendances de consommation, notamment par le lancement des Tranches Végé. Cette stratégie sera soutenue par des opérations publicitaires et média à la marque Fleury Michon. À la suite de deux années de forte reprise post-Covid, la croissance du trafic aérien anticipée devrait bénéficier aux activités de catering aérien.

Du fait des incertitudes multiples, aucune prévision chiffrée ne peut être fournie à date.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

26 avril 2024 après bourse : Rapport annuel 2023

Contact communauté financière :

Philippe Teisseire, Directeur administratif & financier

infos.finances@fleurymichon.fr

Contact média :

Pauline Carde - Pauline.carde@maarc.fr – 06.32.03.22.55.

Fondée en 1905, Fleury Michon est aujourd’hui encore une entreprise familiale et indépendante de taille intermédiaire. L’ensemble collaborateurs du Groupe sont rassemblés autour du projet d’entreprise « Aider les Hommes à manger mieux chaque jour ».

L’action Fleury Michon (codes : ISIN FR 0000074759, Reuters FLMI PA, Bloomberg ALFLE:FP) est cotée sur Euronext Growth Paris, et est éligible PEA PME.

Pièce jointe