Blue Mountain erreicht SOC 2-Konformität, was die Selbstverpflichtung des Unternehmens zu Datensicherheit und Vertrauenswürdigkeit belegt

STATE COLLEGE, Pennsylvania, April 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Mountain, ein führender Anbieter von GMP-konformer EAM-Software (Enterprise Asset Management) für die Biowissenschaftsbranche, freut sich bekannt zu geben, dass seine weltweit anerkannte RAM 4-Cloud-Plattform die Zertifizierung nach SOC 2 Typ 2 erhalten hat. Diese Zertifizierung unterstreicht die Anstrengungen, die das Unternehmen unternimmt, um die Einhaltung der höchsten Standards in puncto Datensicherheit, -integrität und -vertraulichkeit sicherzustellen.



Die Konformitätszertifizierung nach SOC 2 Typ 2 (Service Organization Control 2) ist ein weltweit anerkannter Maßstab, der das Engagement von Unternehmen für den Schutz sensibler Informationen sowie die Gewährleistung des Datenschutzes und der Sicherheit von Kundendaten belegt. Dieser Erfolg bestätigt das unermüdliche Bestreben von Blue Mountain, seinen Kunden eine sichere und zuverlässige Plattform zu bieten und gleichzeitig bewährte Praktiken der Branche zu befolgen.

„Unser Team bei Blue Mountain ist stolz auf das Erreichen der SOC 2-Zertifizierung. Unsere Kunden sind in einer Branche tätig, die den höchsten Standards von FDA, MHRA, EMEA, TGA und anderen Aufsichtsbehörden unterliegt. Als Anbieter einer zentralen Lösung für Tausende von Unternehmen, die Arzneimittel und Medizinprodukte herstellen, die den Menschen helfen, sind unsere Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit für uns eine Grundvoraussetzung. Wir bieten nicht nur die einzige vollständig validierte, sofort einsatzfähige EAM-Lösung, wir wissen auch, wie wichtig Vertrauen und Compliance sind. Wir sehen es als unsere Pflicht, mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass Audits durch Aufsichtsbehörden wie der FDA oder deren Kunden reibungs- und bedenkenlos verlaufen“, so Jonathan White, Chief Technology Officer, Blue Mountain.

„In einer digitalen Welt gibt es andere Risiken. Unsere Kunden im Bereich der Biowissenschaften sind äußerst versiert. Sie produzieren einige der wichtigsten Arzneimittel der Welt. Sie haben genug um die Ohren. Als SaaS-Partner liegt es in unserer Verantwortung, Software zu entwickeln und zu pflegen, die sicher und stabil ist und genau das tut, was sie verspricht. Bei Blue Mountain setzen wir uns mit Leidenschaft hierfür ein. Die erfolgreiche SOC 2-Zertifizierung ist ein weiterer Beleg für unser kontinuierliches Engagement und unsere Führungsrolle in der Life-Science-Branche“, so David Rode, CEO von Blue Mountain.

Der Zertifizierungsprozess umfasst eine strenge Prüfung der Kontrollen und Verfahren des betreffenden Unternehmens in Bezug auf Sicherheit, Verfügbarkeit, Verarbeitungsintegrität, Vertraulichkeit und Datenschutz der Kundendaten. Durch den erfolgreichen Abschluss dieser umfassenden Prüfung hat Blue Mountain seine Fähigkeit bewiesen, Risiken wirksam zu mindern und die Interessen seiner Kunden zu schützen.

Über Blue Mountain

Blue Mountain® nimmt seit 35 Jahren eine führende Rolle bei der Vermögensverwaltung in der Biowissenschaftsbranche ein und verfügt über eine einzigartige Position, die sich auf ein bewährtes System stützt. Blue Mountain wurde 1989 gegründet und bietet eine integrierte Komplettlösung, die Tausende von Unternehmen aus den Bereichen Pharmazeutik, Biotechnologie, Zell- und Gentherapie, medizinische Geräte und Auftragsfertigung unterstützt. Von der Einrichtung und Installation bis hin zu Schulung und Validierung unterstützt unser Unternehmen die Produzenten im Bereich Biowissenschaften bei der Beherrschung des GMP-Asset-Managements durch die Implementierung unserer erstklassigen Software, die es ihnen ermöglicht, die Cloud zu nutzen, papierlose Prozesse voranzutreiben und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten. Blue Mountain wird von Accel-KKR unterstützt und hat seinen Sitz in State College, Pennsylvania. Weitere Informationen finden Sie unter www.coolblue.com.

